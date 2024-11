Mufasa: Il Re Leone è animazione o live-action? Barry Jenkins fa chiarezza una volta per tutte

Non essendoci nessun attore in carne ed ossa coinvolto nel film, si può parlare di live-action o è semplice animazione in CGI?

Il regista di Mufasa: Il Re Leone, Barry Jenkins, è intervenuto sul noto dibattito se il film in uscita e il suo predecessore Il Re Leone del 2019 siano dei prodotti in live-action o si tratta di animazione in CGI.

Mufasa, prequel del remake de Il Re Leone di Jon Favreau, racconta le origini del padre di Simba che incontra un leone gentile di nome Taka, un erede reale, prima di imbarcarsi in un'epica avventura. Sia il primo film che Mufasa arrivano sulla scia dei nuovi remake in live-action dei suoi classici d'animazione, e si è discusso se questi due film siano da considerarsi realmente in live-action, visto che sono raccontati interamente in CGI.

In una recente intervista, Jenkins ha affermato che sicuramente nessuno dei due film è da considerarsi in live-action. Secondo il regista, l'uso della CGI e il lavoro svolto dagli animatori per dare vita a personaggi come Mufasa rendono molto chiaro quale sia il mezzo di comunicazione del film.

"Assolutamente sì, è un film d'animazione. Sono in costante comunicazione con questi animatori che cercano di manipolare questi modelli in qualche modo fotorealistici in modo espressivo. Per questo motivo, non lo considero un live-action. Lo considero un film d'animazione. È solo uno strumento molto diverso".

Sia Mufasa che Il Re Leone occupano un posto unico nella produzione più ampia della Disney. Recentemente, lo studio ha realizzato i remake in live-action de La sirenetta, Peter Pan & Wendy e Pinocchio, ma non tutti hanno ottenuto lo stesso successo. Il fascino di questi film sta nel fatto che ricreano queste storie classiche utilizzando attori veri e, a volte, ambienti reali. Anche Mufasa e Il Re Leone fanno lo stesso, ma sono entrambi limitati all'animazione a causa del soggetto.

Il Re Leone del 2019 avrà anche un punteggio del 51% su Rotten Tomatoes, ma è stato un grande successo al botteghino, arrivando a incassare 1,656 miliardi di dollari in tutto il mondo. Difatti è il remake Disney che ha incassato di più in assoluto con un margine considerevole. È chiaro che il pubblico, soprattutto quello più giovane, sta apprezzando questo approccio all'animazione e il successo del film è senza dubbio il motivo per cui Mufasa ha ottenuto il via libera. È molto probabile che l'imminente prequel raggiunga un livello di successo simile quando arriverà nelle sale a dicembre.