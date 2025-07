Squid Game 3: il creatore rivela che i minuti finali non gettano le basi per lo spinoff americano

Il creatore della serie Squid Game ha commentato gli ultimi minuti della storia ideata per Netflix, svelando che non ci sono legami con altri progetti.

Negli ultimi minuti dell'episodio finale della stagione 3 di Squid Game c'è un cameo di una star hollywoodiana, ma il creatore della serie coreana ha svelato che non si tratta di un elemento ideato per gettare le basi dello spinoff americano.

Il nuovo progetto sarà prodotto da David Fincher ed è in fase di sviluppo da alcuni mesi, tuttavia per ora non c'è ancora nessun nome confermato per quanto riguarda il cast.

Il cameo della star

Se non avete completato la visione degli episodi della terza stagione 3 di Squid Game, ovviamente, non continuate con la lettura perché la notizia contiene spoiler .

Hwang Dong-hyuk, intervistato da Variety, ha parlato degli ultimi minuti dello show in cui si vede Cate Blanchett mentre cerca di coinvolgere qualcuno nei giochi mortali. Lo sceneggiatore di Squid Game ha ribadito che quella breve apparizione non ha legami con il progetto che vede coinvolto David Fincher: "In realtà no, per nulla. Non c'è alcuna relazione".

Cate Blanchett in una foto di Squid Game 3

Hwang ha quindi ribadito: "Volevo solo avere un finale di grande impatto e quello era il motivo per quell'apparizione. Onestamente, non ho sentito nessuna notizia ufficiale da parte di Netflix sul fatto che David Fincher stia creando un progetto di Squid Game. Ho sentito le indiscrezioni, ovviamente. Ma si trattava solo del finale che volevo per la stagione 3".

Il possibile coinvolgimento nello spinoff

Il creatore di Squid Game aveva rivelato in precedenza di non essere stato informato dello spinoff e di aver letto solo delle notizie e degli articoli. Il filmmaker ha tuttavia sottolineato di essere un grande fan del collega e dei suoi lavori, in particolare di Seven, e di approvare un suo coinvolgimento: "Se dovesse creare una versione americana di Squid Game, penso sarebbe davvero interessante da vedere. Ci cliccherei su immediatamente dopo il debutto in streaming, se mai dovesse accadere".

Dong-hyuk ha inoltre spiegato che non ritiene sia necessario essere coinvolto in modo attivo in un potenziale spinoff, pur offrendo il proprio aiuto nel caso in cui fosse necessario.