Squid Game 3: il creatore della serie spiega che i VIP sono in parte ispirati a Elon Musk

Il creatore della serie coreana ha ricordato come alcuni cambiamenti nella società si rispecchiano nella storia mostrata in Squid Game 3.

Il creatore di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, ha rivelato che i VIP mostrati nella stagione 3 della serie sono stati, in parte, influenzati da Elon Musk e dai suoi comportamenti.

Nelle nuove puntate i personaggi, che sono mascherati e osservano lo svolgersi delle prove mortali senza dimostrare empatia o qualche tipo di preoccupazione, si comportano in modo più attivo rispetto al passato.

Non procedete con la lettura se non volete anticipazioni sulle puntate dello show coreano.

Come si comportano i VIP nella stagione 3

Nella serie Squid Game i VIP sono stati mostrati fin dalla prima stagione, ritraendoli come spettatori ricchi e senza un nome che scommettono sui giochi mortali mentre vengono serviti dallo staff.

Squid Game 3.

Nel terzo capitolo della storia, invece, indossano anche le uniformi delle guardie e tolgono la vita ai concorrenti con dei fucili se non sono riusciti a uccidere gli avversari che dovevano nascondersi nell'area.

Hwang Dong-hyuk ha ora spiegato a TIME: "Elon Musk è ovunque in questo periodo, giusto? Non solo è a capo di un'enorme azienda tecnologica che quasi controlla il mondo, ma è anche questa specie di showman. Dopo aver scritto la stagione 3, ovviamente ho pensato: 'Oh, alcuni dei VIP somigliano in qualche modo a Elon Musk'".

La serie riflette la società

Il creatore di Squid Game ha raccontato che il nuovo comportamento dei personaggi è legato a quanto accade nella società contemporanea: "In passato chi controllava realmente il sistema e manteneva il potere rimaneva nascosto dietro le quinte, quasi come si trattasse di una grande, e nascosta, cospirazione. Ora, tuttavia, non è più così, in particolare in America".

Hwang ha ribadito: "Si fanno avanti, dicono a tutti chi stanno sostenendo con i propri soldi... Si tolgono volontariamente le proprie maschere, quasi come stessero dichiarando: 'Siamo noi a far andare avanti tutto'".

Lo sceneggiatore ha infine ribadito che la serie rispecchia la crescente disuguaglianza esistente nella società per quanto riguarda la situazione economica delle persone, sottolineando che si parla molto di oligarchia commentando la realtà della società contemporanea.