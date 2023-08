I migliori film del 2023 (finora)

Alcuni dei grandi titoli da Oscar approdati nelle nostre sale nel bel mezzo della "stagione dei premi", le nuove opere di due fra gli autori più stimati nella storia del cinema italiano e poi, ovviamente, i due campioni d'incassi estivi responsabili del fenomeno Barbenheimer. Sono alcuni tra i migliori film del 2023, i più significativi, selezionati fra quelli distribuiti in Italia nel corso dell'anno: una classifica ancora parziale, considerando quel che ci aspetta per l'imminente autunno, ma in grado di offrirci un saggio di un'annata cinematografica davvero superlativa. Ecco dunque, in ordine di uscita, una panoramica dei grandi film del 2023 fino a oggi...

Babylon

Babylon: un'immagine di Margot Robbie

Lo sfortunato capolavoro della nostra epoca? Solo il tempo ci dirà se e in che misura sarà resa giustizia a Babylon, rutilante affresco della Hollywood a cavallo fra il muto e il sonoro, in cui trova libero sfogo l'estro creativo di Damien Chazelle. Accolto positivamente in Europa, ma andato incontro a un ingeneroso flop in patria, Babylon è uno di quegli ambiziosi 'colossi' che avrebbero meritato maggior attenzione: una lettera d'amore alla settima arte, ma pure un'invettiva contro certi meccanismi crudeli della "fabbrica dei sogni", in cui si distinguono un'esplosiva Margot Robbie, forse nella sua migliore performance, e il divo sul viale del tramonto di un malinconico Brad Pitt.

Gli spiriti dell'isola

Gli spiriti dell'isola: un primo piano di Colin Farrell

È durata cinque anni l'attesa per il ritorno di una delle firme più acclamate del cinema britannico, Martin McDonagh, autore di questa memorabile tragicommedia ambientata nel suggestivo scenario di Inisherin, una delle isole Aran. Amalgamando ironia, tensione e pennellate grottesche, Gli spiriti dell'isola mette in scena la fine di un'amicizia per costruire un'amara riflessione sui rapporti umani fra incomunicabilità e solitudine. Colin Farrell, premiato come miglior attore al Festival di Venezia 2022, Brendan Gleeson, Kerry Condon e Barry Keoghan formano lo strepitoso quartetto di comprimari del film, premiato con tre Golden Globe.

Tár

Tár: un primo piano di Cate Blanchett

Poche pellicole hanno saputo raccontare lo spirito e le contraddizioni morali della nostra epoca con l'acutezza e la profondità di sguardo di Tár, terzo film del regista e sceneggiatore Todd Field (a ben sedici anni di distanza dal precedente Little Children), salutato da critici e appassionati come uno dei massimi capolavori del cinema contemporaneo. Una monumentale Cate Blanchett, premiata con il Golden Globe e la Coppa Volpi a Venezia, dipinge l'indimenticabile ritratto della protagonista del titolo: una direttrice d'orchestra alle prese con fantasmi e inquietudini che rischieranno di incrinare il suo assoluto prestigio.

Tutta la bellezza e il dolore

All the Beauty and the Bloodshed: Nan Golding in un'immagine del film

E ancora dalla Mostra di Venezia 2022 proviene Tutta la bellezza e il dolore, realizzato dalla documentarista Laura Poitras e ricompensato con il Leone d'Oro. Questa volta, la macchina da presa della regista americana si concentra su Nan Goldin, nel segno di un connubio tra la vita privata della celebre fotografa, le caratteristiche peculiari del suo lavoro e l'attivismo politico che, negli scorsi anni, l'ha portata in prima fila nelle campagne per contrastare l'epidemia di oppioidi negli Stati Uniti. Il risultato è un'ammirevole fusione fra il racconto intimista e l'opera di denuncia sociale.

Il sol dell'avvenire

Il sol dell'avvenire: Nanni Moretti in un'immagine del film

Dall'America all'Italia, impossibile non citare l'ultimo film di uno dei nostri registi più amati da ormai quasi mezzo secolo: Il sol dell'avvenire, ritorno di Nanni Moretti nei territori del metacinema, con una commedia in cui è possibile rintracciare temi ricorrenti, amori e idiosincrasie tipici della produzione del regista di Brunico. Dal lavoro sul set alla politica, dai legami familiari a quelli professionali, Il sol dell'avvenire già si è attestato fra i nuovi classici della filmografia morettiana.

Rapito

Rapito: un'immagine del film

Altro gigante del cinema italiano, a ottantatré anni d'età l'infaticabile Marco Bellocchio, reduce dagli entusiasmi suscitati da Esterno notte, firma un altro splendido capitolo della sua lunga carriera: Rapito, ricostruzione della reale vicenda del rapimento di un bambino ebreo, Edgardo Mortara, da parte delle autorità ecclesiastiche. L'affresco dell'Italia ai tempi del Risorgimento fa da sfondo a una storia di struggente intensità, in cui Bellocchio torna a esplorare le ambiguità insite nei rapporti fra individuo, società e religione.

Spider-Man - Across the Spider-Verse

Spider-Man - Across the Spider-Verse: un'immagine del film

Sequel di Spider-Man - Un nuovo universo, una delle vette del cinema d'animazione dello scorso decennio, Spider-Man - Across the Spider-Verse ha raccolto elogi perfino superiori a quelli del suo predecessore. Caratterizzato da un apparato visivo ancor più complesso e stupefacente, il film diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson ci conduce per la seconda volta nel multiverso abitato dal giovane Miles Morales, altra incarnazione di Spider-Man, e offre un'interessante declinazione del filone dei supereroi, evitando con abilità di scivolare nei rischi dell'effetto-saturazione.

Barbie

Barbie: Ryan Gosling e Margot Robbie

Fin dal suo debutto da record al box-office, Barbie si è imposto come il maggiore evento cinematografico di massa del 2023: non solo per le cifre impressionanti, con incassi che veleggiano verso il miliardo di dollari, ma anche per la frenesia collettiva a cui ha dato origine. Risultati il cui merito va attribuito in primo luogo all'autrice Greta Gerwig, capace di rovesciare con umorismo e intelligenza gli stereotipi associati alla bambola Mattel, e di azzeccare due ottime scelte di casting: la Barbie stilizzata ma al contempo 'umanissima' di Margot Robbie e l'irresistibile Ken di Ryan Gosling.

Oppenheimer

Oppenheimer: un frame del film

Accanto a Barbie, ecco l'altro indiscusso fenomeno estivo del 2023, nonché uno dei film più applauditi dell'intera annata: Oppenheimer, formidabile ritratto del "padre della bomba atomica" attraverso la macchina da presa di Christopher Nolan, che tocca uno degli apici della propria carriera. Ossessioni e tormenti del noto scienziato rivivono sullo schermo grazie alla magnetica interpretazione di Cillian Murphy e a una straordinaria messa in scena, in grado di rievocare le pulsioni di morte che hanno percorso (e percorrono tuttora) la storia contemporanea.