Tàr: il film con Cate Blanchett potrebbe essere l'ultimo della carriera di Todd Field

Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2022 e uscito nelle sale italiane a febbraio, Tàr è stato uno dei film più discussi dell'intera kermesse, ricevendo numerosi premi e ben 6 nomination agli Oscar di quest'anno. A dirigere il film con Cate Blanchett ci ha pensato Todd Field che, in una recente intervista, ha spiegato di non essere pronto a girare un nuovo film, almeno per il momento.

TÁR: Cate Blanchett in un'immagine del film

"C'è un grande senso di sfida nel realizzare un film di qualsiasi caratura. Non è un lavoro per i deboli di cuore. Ci metto l'anima quando realizzo un film e non sono sicuro di riuscire a farne un altro. Non ci avevo pensato fino ad ora, ma è molto probabile che Tàr possa essere stato l'ultimo film della mia carriera" ha dichiarato il regista ai microfoni di Cinema Scope.

La particolare intensità del film era stata percepita anche da Cate Blanchett, nominata agli Oscar come Miglior attrice protagonista, che aveva addirittura dichiarato di aver contemplato il ritiro dalle scene dopo la sua performance nei panni di Lydia Tàr.

Al centro della storia troviamo Lydia Tàr, che vive con la compagna Sharon (Nina Hoss) e la loro figlia. La donna si sta preparando per incidere la quinta sinfonia di Gustav Mahler durante un atteso concerto dell'orchestra che ha diretto da un decennio. Lydia ha inoltre pubblicato un'autobiografia, ma la sua vita inizia a sfuggirle di mano quando le vengono rivolte alcune accuse che possono rovinare per sempre la sua carriera.