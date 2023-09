TAR, stasera in prima tv su Sky e NOW il film con Cate Blanchett: trama e cast

Stasera 3 settembre alle 21:15 Sky Cinema Due e NOW presentano in prima tv TAR trama e cast del film con Cate Blanchett

Stasera 3 settembre, in prima serata, alle 21:15 su Sky Cinema Due, in streaming solo su NOW andrà in onda TAR, in onda alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama. Il film del 2022 è diretto da Todd Field, autore anche della sceneggiatura. La colonna sonora è stata composta da Hildur Guðnadóttir. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio disponibile on demand.

TÁR: Cate Blanchett in un'immagine del film

TAR: Trama

Lydia Tár è una rinomata musicista in procinto di incidere la sinfonia che rappresenterà il picco della sua incredibile carriera. Quando la fortuna sembra volgere contro Lydia, la figlia adottiva di sei anni, Petra, rappresenterà un sostegno emotivo fondamentale per la madre.

Tár: un'immagine di Cate Blanchett

Curiosità

TAR è stato presentato in anteprima alla 79ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. In Italia è stato distribuito dal 9 febbraio 2023 grazie a Universal Pictures.

Il film è stato girato in Islanda, Germania e Francia.

Sembra che la pellicola non sarebbe stata realizzata se Cate Blanchett avesse rifiutato il ruolo di Lydia Tár, perché Todd Field la considerava l'unica attrice adatta al personaggio.

Premi e Candidature: Premiato con la Coppa Volpi 2022 per la Migliore Interpretazione Femminile e il Golden Globe 2023 per la Miglior Attrice in un Film Drammatico - entrambi a Cate Blanchett - e candidato a sei Premi Oscar, tra cui quelli per Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Attrice Protagonista.

Tár: un'immagine di Cate Blanchett

Interpreti e personaggi

Tár: un'immagine di Cate Blanchett

Recensione e trailer

La nostra recensione di TAR

TAR è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 92 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 7.5 su 10.