Barbie, le opinioni della redazione

Arrivato in sala solo due giorni fa, Barbie è già un evento cinematografico di dimensioni enormi a livello globale. Da noi, in Italia, la risposta del pubblico è stata fenomenale: 2,178 milioni al botteghino nel primo giorno di programmazione, secondo solo a Spider-Man: No Way Home negli ultimi tre anni e miglior debutto a luglio, addirittura dal 2010, dopo Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2 (!). Negli Stati Uniti, invece, si parla di un week-end da oltre 150 milioni di dollari, nonostante l'uscita in contemporanea di un altro dei film più attesi dell'anno, Oppenheimer di Christopher Nolan (da qui la nascita, sul web, della parola-tormentone "Barbenheimer").

Barbie: Margot Robbie e Ryan Goslin in una foto del film

La distribuzione nei cinema statunitensi nello stesso giorno di due film così importanti ha rappresentato un vero e proprio evento nell'evento, di cui sentiremo parlare ancora nelle prossime settimane.

Entrambi i lavori sono stati molto apprezzati dalla stampa internazionale ma, rimanendo nello specifico del fenomeno Barbie, come è stato accolto l'atipico blockbuster diretto da Greta Gerwig e interpretato dalla spumeggiante coppia Margot Robbie-Ryan Gosling? Scopriamolo insieme leggendo le opinioni della redazione di Movieplayer (l'articolo sarà aggiornato mano a mano che arriveranno ulteriori pareri). Piccolo spoiler: ci è piaciuto e non poco.

La recensione di Valentina Ariete

Barbie: Margot Robbie in un'immagine

[...] Almeno una volta vi sarà capitato di scrollare la home di Instagram senza riuscire a fermarvi. Un gattino e un servizio fotografico in costume dopo l'altro, provando allo stesso tempo disagio - perché, invece di essere lì, su quella spiaggia, siete nella vostra stanza o in ufficio - e senso di colpa, perché, senza che ve ne rendeste conto, è passata mezz'ora e voi siete ancora lì, col telefono in mano. E con meno soldi sul conto, dato che nel frattempo avete comprato quel costume, sperando di metterlo durante vacanze che non potete permettervi e forse quest'anno nemmeno farete. Con un triplo salto carpiato, Greta Gerwig è riuscita nel miracolo: la recensione di Barbie è quasi la testimonianza di un evento più unico che raro. [...]

Le opinioni della redazione

Via dallo stereotipo (Luca Ceccotti)

Barbie: i piedi di Margot Robbie in una scena

Il controverso ideale di perfezione non serve più in un mondo dominato dall'ansia dove persino l'ordinarietà è un lusso, soprattutto per le donne. Barbie si sveste così dei suoi stereotipi affrontando la realtà paradossale della sua esistenza tra complessi e ispirazioni, trasformandosi da bambola in donna con tutte le difficoltà del caso, in primis di ruolo in una società patriarcale.

Basta poco a far scricchiolare un sogno, anche solo l'idea che il mondo sia nato per essere dominato dagli uomini (e dai cavalli!) e che tutto sia a loro asservito. E la verità è che di Ken sbagliati ne esistono tantissimi, con la loro fragile mascolinità, gli esercizi, la spiaggia, il mansplaining, la paura di non essere interessanti, ma di Allan ce n'è uno solo, a rappresentare quei valori che vanno oltre il femminismo tout court e invece legati a questioni di civiltà e parità sessuale. Non vuole smascherare gli orrori del maschilismo ma parlare di emozioni e repressione delle stesse, da un lato e dall'altro del genere. Barbie è un film profondamente commerciale che incontra lo spirito indie di Greta Gerwig e Noah Baumbach, ibridando uno spettacolo visivo semplice ma ingegnoso nella sua colorata fantasmagoria a una riflessione energica e diretta sulla società contemporanea, tra divertimento ed emozioni, assoluzione della Mattel o meno.

Voto: ☆☆☆☆

Un piccolo miracolo rosa (Antonio Cuomo)

Barbie: Margot Robbie allo specchio in una scena

Barbie e Greta Gerwig. Dal primo annuncio sembrava scontato che l'autrice avesse scelto di affrontare la popolare e iconica bambola per portare avanti i discorsi già sviluppati in passato nei suoi film precedenti, a lei cari. E l'ha ovviamente fatto, ma è riuscita a integrarli in un film capace di raggiungere e coinvolgere un pubblico ampio, rendendo un lavoro su temi come ruolo della donna (e di riflesso dell'uomo), patriarcato e capitalismo ancora più preziosi ed efficaci, perché accessibili a tutti grazie ai toni leggeri del film.

Ci si diverte con la Barbie della Gerwig. Lo si fa per situazioni e prove del cast, tutto in parte e al servizio del progetto, anche al di là di Margot Robbie e Ryan Gosling. Ci si diverte e si riflette allo stesso tempo mentre restiamo incantati dalle splendide e plasticose scenografie, mentre sorridiamo nel vedere i costumi che hanno fatto la storia della Barbie giocattolo e gli oggetti che tutti conosciamo, per averli posseduti o soltanto averli visti negli spot tv o nelle vetrine dei negozi di giocattoli. Il Barbie della Gerwig è un piccolo miracolo rosa che l'autrice mantiene in perfetto equilibrio con maestria e consapevolezza della propria cifra stilistica.

Voto: ☆☆☆☆

Barbie è riflessione rosa sulla difficoltà di essere se stessi oggi (Chiara Nicoletti)

Barbie: Ryan Goslin in una foto del film

Una visione attenta dei trailer di Barbie già lasciava presagire che il film avrebbe criticato e, quando necessario, smascherato il sistema patriarcale in cui viviamo e contro cui combattiamo ogni giorno. Ebbene, alla prima visione, abbiamo avuto conferma di ciò. Attraverso infatti quegli stessi cliché rosa, plastici, troppo sorridenti che hanno circondato non solo Barbie ma le donne, da (quasi) sempre, Greta Gerwig insieme a Noah Baumbach nella scrittura e Margot Robbie in produzione e nel ruolo di Barbie, non solo riescono nell'intanto ma si superano.

Come? Attraverso il Ken dello straordinario Ryan Gosling (già in odore di Oscar) che rappresenta la crisi dell'essere umano di fronte all'incapacità di trovare e ritrovare se stesso, poiché troppo concentrato sulle "cose che pensava lo definissero", la sua adorata Barbie compresa. Barbie è poi un concentrato di omaggi al cinema, è la Elle Woods che ci mancava da tanto ed è una vera ventata di aria fresca e rosa che sta bene con tutto.

Voto: ☆☆☆☆

Un sorprendente, audace connubio tra blockbuster e cinema d'autore (Luca Ottocento)

Barbie: Margot Robbie e Ryan Goslin in una foto

Muoversi tra le strettissime maglie e i possenti vincoli del blockbuster (Barbie è costato 145 milioni di dollari, ma bisogna aggiungervi circa 100 milioni di spese per il marketing) non è affatto semplice, se l'obiettivo dichiarato è quello di realizzare un film insolito e anticonvenzionale. Greta Gerwig e Noah Baumbach (qui co-sceneggiatore) ci sono riusciti alla grande, compiendo un'operazione che per molti aspetti ha qualcosa di miracoloso: proporre una stimolante e anche profonda riflessione sulla società contemporanea partendo da un brand come quello di Barbie, la bambola più venduta al mondo.

Da questo punto di vista, non temiamo di sbilanciarci troppo nel dire che Barbie rappresenta un vero e proprio unicum nel panorama cinematografico dei blockbuster o di quelli che, in ambito accademico, una volta venivano definiti high concept movie. Per banalizzare a scopo di sintesi, quei film ad altissimo budget pensati per vendere elementi collegati al film stesso nei più disparati contesti, attraverso strategie aggressive ed estremamente profittevoli di marketing e merchandising (gadget, giocattoli, colonne sonore, etc.).

Se infatti l'operazione portata avanti da Gerwig e Baumbach ha certamente l'obiettivo di rivitalizzare il marchio Barbie e far guadagnare miliardi di dollari alla Mattel, soprattutto al di fuori della sala cinematografica, paradossalmente riesce ad essere allo stesso tempo un audace film d'autore su temi importanti e "impegnativi" quali il capitalismo, l'evoluzione dell'attuale società "post-patriarcale", la sessualizzazione del corpo femminile. E tutto questo, lo fa con intelligenza e un notevole senso del ritmo e dell'umorismo. Come dicevamo sopra, siamo di fronte a un piccolo miracolo.

Voto: ☆☆☆☆

Barbie, la super eroina dei due mondi (Damiano Panattoni)

Barbie: una scena del film

Barbie di Greta Gerwig è esattamente quello che credete che sia. Ma è anche tutto il contrario di come vorrebbe apparire. È un film sulla libertà, e sulla libertà di evadere dallo stereotipo. È un film sull'equilibrio, perché solo con l'equilibrio si può ottenere la giusta consapevolezza capace di andare oltre il femminismo o il maschilismo. Fenomeni sociali fini a se stessi, se non approfonditi e analizzati con le giuste misure. Così, il film, si struttura in un discorso stratificato, che la regista allunga in un viaggio di molte andate e di molti ritorni, tra il mondo reale e il mondo delle bambole. Tutte e due le parti, però, sono la diretta conseguenza di uno squilibrio che altera il mito stesso dell'icona prodotta da Mattel. Per questo, Barbie è l'eroina perfetta di due mondi complementari e paralleli, trasformando la plastica in coraggio, per volare verso un'edificante liberazione. Come Frances Ha, Lady Bird e Jo March in Piccole Donne. Va da sé che Barbie diventa la summa di tutto il cinema della Gerwig, dimostrando che con le parole e con le immagini si può compiere una rivoluzione.

Voto: ☆☆☆☆

Barbie: chi ha paura del patriarcato? (Erika Sciamanna)

Barbie: Margot Robbie in una scena del film

Un uragano rosa sta invadendo le sale in questa torrida estate ricca di uscite. Barbie è finalmente nei cinema ma non aspettatevi una commedia come tante perché il film di Greta Gerwig, avvalendosi di una forte impronta autoriale, porta sul grande schermo le tematiche femministe con un linguaggio tanto semplice quanto funzionale. La pellicola sembra avere uno scopo preponderante: quello di spiegare attraverso la figura della celebre bambola e del suo viaggio nel mondo reale, i meccanismi patriarcali che ancora troppo spesso regolano importanti settori della nostra società, metterne in luce gli aspetti più ridicoli mostrando il tutto con coraggio e con la disarmante efficacia di un gioco. La regista confeziona un film divertente e profondo, un'opera a cui penserete anche dopo essere usciti dalla sala e che è destinata a creare quel giusto dibattito utile a misurare anche la salute dei valori della collettività in cui viviamo.

Voto: ☆☆☆☆ ½

Barbie, o come l'idea di perfezione si tramuta in manifesto della rivendicazione umana (Elisa Torsiello)

Barbie: Margot Robbie in una scena

Forse non tutte da piccole volevamo essere Barbie, ma quasi tutte da piccole volevamo una Barbie. Perfetto prodotto del sistema capitalistico, quella fashion doll nata in casa Mattel nel 1959 allontana le bambine da quel ruolo di madri e moglie perfette innestate in loro dal gioco innocuo delle bambole, per avvicinarle a un senso di femminilità e indipendenza che con il tempo le indirizzerà verso l'accettazione inconscia di uno stereotipo di bellezza imposto dalla società contemporanea. Magra, bionda, statuaria, sorridente: e così, all'alba della pubertà, forse in poche continuavano a volere una Barbie, ma a tante era richiesto di essere come Barbie.

Un ribaltamento sia estetico che psicologico, che spinge quelle ex bambine ad accanirsi verso l'oggetto del proprio gioco, elevandolo a obiettivo da distruggere, quasi nella speranza di annientare il modello di femminilità che esso racchiudeva. Da questo squarcio interiore Greta Gerwig (coadiuvata dalla penna di Noah Baumbach) riesce a capovolgere i sistemi, elargendo come strumento di emancipazione femminile, e di denuncia sulla discrepanza tra uomo e donna, proprio quell'oggetto che ha fortificato la costruzione di un modello stereotipato difficile da raggiungere: la Barbie. Sarà nel momento preciso in cui la Barbie-stereotipo di Margot Robbie toccherà terra con i propri talloni, che la bambola elabora un'auto-coscienza attraverso cui ammantare di umorismo e sarcasmo un universo in cui gli uomini (Ken compresi) vengono trattati con rispetto, mentre le donne arrancano a vivere nel mezzo di giusti compromessi. Plastica e realtà si mescolano, si conoscono e riconoscono, prendendo in prestito i vizi degli uni, in cambio delle virtù degli altri.

Forse ai più potrà sembrare un discorso superficiale (e l'incontro tra creatrice e creatura rischia di scadere in effetti in una filippica ricca di retorica) ma dietro a quel mondo finto, roseo e perfetto di Barbie, si nasconde un saggio amaro sul passato e presente di una società che tenta di evolvere, per ritornare alla fine a vivere sempre nello spazio di un mondo abitato da uomini e donne intenti a trovare un proprio posto nel mondo, siano essi dei Barbie, o dei Ken.

Voto: ☆☆☆☆ ½