Mauro Repetto: dagli 883 a Election Day 2067, il romanzo nato pensando al cinema

Mentre il suo passato viene raccontato in tv sugli schermi di Sky con la serie Nord Sud Ovest Est, Mauro Repetto racconta la sua visione del futuro tra le pagine del suo primo romanzo di fantascienza, Election Day 2067 (edito da Acheron).

Il debutto nella narrativa dell'artista, conosciuto da varie generazioni come co-fondatore degli 883, è un thriller dalle sfumature cyberpunk. La storia è ambientata a Roma, in una versione post-apocalittica in cui la capitale è stata trasformata in un grande luna park globale, e Parigi. Al centro della trama c'è Monica, una spogliarellista che, involontariamente, si ritrova al centro di un intrigo politico internazionale a causa del suo volto, identico a quello di un'entità virtuale con un forte legame con un leader mondiale. La donna sarà quindi una pedina essenziale in un piano per prendere il controllo degli equilibri economici e politici dell'intero pianeta.

Repetto, ospite del Trieste Science+Fiction Festival 2026, ci ha raccontato qualche dettaglio e curiosità riguardanti il progetto letterario e i suoi legami con il piccolo e grande schermo, partendo proprio dalla scelta di ambientare gli eventi in un futuro non troppo lontano.

La scelta di raccontare un futuro non troppo lontano

Mauro ha infatti spiegato che il 2067 gli sembrava un anno perfetto per gli eventi: "Sono andato proprio con il righello a misurare che non fosse troppo lontano e neanche troppo vicino. Pensando ai 40 anni che ci separano dagli anni '80, dove tutto era diverso, ma poi tutto è quasi uguale, ho pensato che immaginare quindi l'elezione del primo presidente del mondo duplicando in laboratorio col DNA - un po' ispirato a Frankenstein di Mary Shelley o a un Jurassic Park Umano, dei leader carismatici tipo Che Guevara e Tutankhamen fosse interessante".

Questa idea non è infatti così "fantascientifica" o troppo lontana da diventare realtà, come ha ricordato l'autore: "Già oggi puoi quasi fare delle cose simili con le stampanti in 3D a livello medicale, si fanno delle cose, si aiutano a ricostruire arterie e tessuti... Tra 40 anni mi sembrava chiaro che ci saranno state delle guerre, pestilenze, carestie, e, soprattutto, l'economia che non gira. Quindi ci voleva l'ideona di un copywriter che lavora a stretto contatto con la politica e pensava all'idea di clonare e duplicare in laboratorio Cleopatra semplicemente per vendere un nuovo profumo, poi ne vende miliardi in tutto il pianeta e diventa una candidata alla presidenza del mondo, essendo simbolo dell'emancipazione femminile, coesione delle donne del Medio Oriente, potere federatore".

Tra gli elementi narrativi principali c'è inoltre la presenza di un'Intelligenza Artificiale che possiede degli aspetti positivi, rappresentando aiuto e una presenza confortante per la protagonista, ma anche negativi, causando inoltre dipendenza. Repetto ha voluto sottolineare: "Io non sono Fred Flinstone, non sono legato alla preistoria. Sono favorevole a ogni progresso tecnologico. Da giovani facevamo canzoni col sample, quindi il campionatore, utilizzavamo tutte le tecnologie non sapendo suonare, come quasi tutti i rapper, per fare i dischi. Quindi sono favorevole all'Intelligenza Artificiale come ricerca, come aiuto, come one step, seconda milestone".

L'autore di Election Day 2067 ha voluto aggiungere: "Però se ti lasci prendere la mano e diventi schiavo, metti il pilota automatico, ti togli tutta la creatività, è come una droga pesante". Il rischio di privarsi della libertà e della propria inventiva esiste: "Il rischio che pavento e soprattutto il match che propongo attraverso la protagonista Monica è imprevedibilità umana contro algoritmo. Quindi sono favorevole all'utilizzazione parca ma senza diventarne schiavo, chiaro".

L'attenzione per gli elementi visivi

Il romanzo, oltre alle descrizioni particolarmente accurate, propone anche la visione di alcuni originali video tramite l'uso di QR code dalle pagine, e a livello narrativo c'è inoltre molta attenzione sul punto di vista descrittivo. Repetto ha parlato di questa caratteristica ricordando: "Per prima cosa era importante per me avere un protagonista femminile, ballerina, di cui sono stato sempre fan in generale, romana e avere la possibilità di descrivere quindi il potere seduttore della donna, il potere salvifico della donna, quindi stabat mater, e soprattutto la forza della donna. In fondo, dovendo dipingere una lotta contro due possibili schiavitù, intelligenza artificiale e immagine, quindi il fake, la donna penso che molto più dell'uomo potrebbe vincere questa battaglia".

I contenuti visivi hanno poi una grande importanza nella società: "Oggi nei social chiaramente abbiamo questa dittatura, questa impostura a volte, a livello correzione dell'immagine dalla quale dobbiamo assolutamente liberarci e lei riesce a vincere con la sua imprevedibilità, con la sua anima vera e non con l'anima di plastica... E rinuncia a grandi stipendi, a laute ricompense, a proprio tutte le porpore impossibili, e rinuncia a un'immagine, a un'icona che gli altri le avevano dipinto semplicemente per ritrovare se stessa e ritorna a fare la ballerina spogliarellista nei bassifondi di Roma. Quindi è semplicemente un'epopea attraverso la forza di una donna che si accomuna un pochettino alla mia vita, alle mie scelte, e che vuole far vedere come non dobbiamo assolutamente diventare schiavi né dell'immagine, soprattutto che ci dipingono gli altri, né dell'intelligenza artificiale. Quindi non è stato difficile a livello visuale, ma è solo un piacere, mi ha permesso di nuotare verso l'orizzonte facilmente".

Il legame con il cinema

Tra le pagine si racconta un mondo molto ampio, di cui si conosce poco il passato e si gettano inoltre le basi per il futuro. L'esperienza vissuta con la produzione della serie sulla storia degli 883 ha contribuito a pensare a un possibile adattamento per il piccolo, o grande schermo? "Certo! Nasce come progetto cinematografico. L'ho proposto già a Hollywood, in America, New York, l'ho proposto sia anni fa da solo, sia con Robert Watts che era il produttore di tutti i tre Indiana Jones, di Star Wars, era il socio di George Lucas, che ho conosciuto a Disney in un evento quando lavoravo alla Disney...".

Mauro ha spiegato perché questo progetto non si è ancora concretizzato: "Possiamo dire che è un'idea che parte dalla voglia proprio di essere film o serie. Non ci sono riuscito soprattutto perché non ho una padronanza della lingua inglese tale da poter essere uno sceneggiatore professionista, quindi erano interessati all'idea ma poi non riuscivo a concretizzarla fino in fondo. In italiano me la cavo meglio, quindi sono riuscito a farne un libro, però la voglia di farne assolutamente sia film sia serie certo".

L'autore del romanzo ha quindi rivelato che è attualmente non riesce a pensare a un regista ideale per Election Day 2067, ma ha svelato che, avendo fatto una tesi di laurea su Brian De Palma, non può che pensare al maestro del cinema: "Ma mi piacerebbe che fosse un De Palma dei giorni nostri".

Parlando di Mauro Repetto non si può inoltre non pensare alla musica e a una potenziale colonna sonora per la sua opera letteraria, spiegando che tipo di sonorità lo hanno aiutato durante la scrittura: "Una cosa un po' in stile Kubrick, sospesa tra opere classiche e fantascienza. Partendo proprio da qualcosa della musica classica e andando poi verso il rock, ad esempio dei Nirvana, dei Doors con Jim Morrison, qualcosa di mitico tipo Bob Dylan... Questo rock mi ha sicuramente accompagnato nella scrittura e anche le opere classiche sono essenziali quando devi rilassarti".