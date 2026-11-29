Diretto da Alexandre Bustillo e Julien Maury, l'adattamento del romanzo ci trascina in un villaggio di montagna dove aleggia un mistero inquietante. Su Rai4 e RaiPlay.

La carneficina in cui si imbattono nei primi minuti i protagonisti di The Soul Eater può ricordare vagamente alcuni dei film più celebrati della coppia di registi formata da Alexandre Bustillo e Julien Maury. Certo, ormai lo shock del cult Inside - À l'intérieur (2007) è difficile da replicare e l'ondata horror del cinema francese di inizio millennio si è progressivamente esaurita negli ultimi anni, ma in questo nuovo poliziesco che flirta con l'orrore non mancano spunti interessanti.

I protagonisti di The Soul Eater

Non stupisce che il film sia tratto da un romanzo, scritto da Alexis Laipsker, giacché il racconto manifesta proprio il classico approccio da thriller cartaceo, portato sul grande schermo con particolare attenzione all'atmosfera, plumbea quanto basta per rendere credibile una vicenda ambientata in un paesino montano che nasconde molte insidie e misteri, custoditi gelosamente e ad ogni costo dai suoi abitanti.

The Soul Eater: anime in vendita al centro della trama

Esistono luoghi nei quali il Male sembra trovare terreno fertile e Roquenoir è uno di quelli. Piccolo villaggio di montagna nella catena dei Vosgi, è isolato e sempre più dimenticato, circondato da una fitta boscaglia che sembra inghiottire ogni cosa. "Lasciate ogni speranza, voi che entrate" pare suggerire la messa in scena, ma certamente non possono ascoltare tale avvertimento la comandante di polizia Élisabeth Guardiano e il capitano della gendarmeria Franck de Rolan, chiamati a indagare su due casi apparentemente distinti, ma in realtà strettamente collegati.

The Soul Eater: una scena del film

Lei è stata incaricata di indagare su un duplice omicidio, che ha visto marito e moglie uccisi in circostanze brutali, con soltanto il figlioletto dodicenne scampato al massacro; lui intende invece scoprire che fine abbiano fatto diversi bambini, scomparsi senza lasciare traccia nel corso degli ultimi mesi. Gli indizi sembrano contraddirsi e le prove conducono a una verità difficile da credere, che rimanda all'antica leggenda di un babau locale conosciuto come il Divoratore di anime.

Cuore di tenebra

Tra rimandi ad antiche credenze pagane e spiegazioni più terrene, con tanto di dark web inserito più o meno forzatamente nel cuore della narrazione, il film propone una visione non originalissima - quante volte abbiamo visto piccole comunità consumate dal fanatismo? - ma capace di intrattenere a dovere il proprio pubblico di riferimento.

L'orrore è dietro l'angolo

Colpi di scena e rivelazioni sono calibrati con il giusto tempismo, lasciando alla resa dei conti finale il compito di sistemare idealmente le cose, mentre la tensione tipica del genere fa capolino quando serve. La violenza, come detto, è limitata a una manciata di sequenze e, pur senza sfociare nel gore più estremo, il sangue non manca, con esplosioni di brutalità fuori controllo che richiamano - in un contesto drammaticamente più "realistico" - il cinema dei morti viventi.

Testimoni dell'orrore

Nei ruoli principali troviamo Virginie Ledoyen e Paul Hamy, affiancati da un cast di supporto eterogeneo quanto basta, comprendente tra gli altri Sandrine Bonnaire, Francis Renaud e Malik Zidi. Un contorno umano nel quale si sviluppa con relativa facilità quell'intrigo a tinte mystery, destinato a risvolti parzialmente prevedibili - il film, va detto, non fa molto per nascondere le carte, almeno per quanto riguarda il come - ma discretamente inquietante nel suo complesso. Per avere un'idea ancora più chiara, ci troviamo di fronte a una sorta di emulo, ben meno incisivo, di un grande classico del filone quale I fiumi di porpora (2000), a sua volta tratto da pagine scritte.

The Soul Eater: una scena del film

La suspense tipica del thriller d'Oltralpe viene progressivamente contaminata da elementi macabri, suggestioni folkloristiche e pagan horror, per un mix a tratti impreciso e non sempre omogeneo nella cura del background e dei protagonisti - con sporadici flashback che ci raccontano qualcosa in più del loro passato, quando forse ormai è troppo tardi - ma capace di catalizzare le giuste emozioni quando il gioco comincia a farsi duro.