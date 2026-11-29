Buddy racconta di un colorato e impossibile regno dominato da un despota narcisista e insicuro. Sempre Buddy, diretto da Casper Kelly - che sa dirige e sa scrivere ancora meglio -, sembra uscito dalla penna dei Fratelli Grim, guardando intanto a Videodrome di David Cronenberg e a Frequenze pericolose del 1992, di cui rielabora il tono comico-fantastico secondo una logica horror di pregevole fattura. In mezzo, Buddy, è anche e soprattutto la lettura inquieta e inquietante dei format televisivi per bambini. Su tutti, per ammissione di Kelly, il famigerato Barney & Friends.

Il protagonista, Buddy

Il regista ha ricordato che da piccolo pensava che gli assurdi personaggi degli show per l'infanzia vivessero all'interno dei programmi, e che avessero una vita propria oltre l'inquadratura in 4:3 veicolata attraverso un tubo catodico capace di imbambolare davanti lo schermo milioni di spettatori in età scolare. C'era qualcosa di strano, in effetti. Gli enormi pupazzi dagli occhi vuoti, gli sfondi saturi, l'umore alterato e una latente sensazione che le emozioni negative fossero pericolose rispetto al contesto noiosamente allegro, e quindi prontamente scacciate con una risata o un numero musicale. Tutto il contrario di quello che dovrebbe essere. L'estro di Kelly, che ha scritto il film insieme a Jamie King, si è dimostrato perfetto per un film dell'orrore dal sapore postmoderno.

Buddy, benvenuti a Happy Town

Riassumere la trama di Buddy è una sfida vera e propria, considerando che, poco a poco, il film cambia e sterza di netto, mettendo in scena qualcosa di inusuale e ambizioso. Kelly, infatti, butta lo spettatore all'interno di un programma televisivo per bambini, It's Buddy!, il cui protagonista è un grande unicorno arancione con un cuore viola sul petto di nome Buddy (doppiato in originale Keegan-Michael Key).

Delaney Quinn e il suo amico zainetto

Tra gli altri membri del cast figurano Betty Bunny (doppiata da Jimmica Collins), oltre ai giovani Freddy (Delaney Quinn), Wade (Caleb "CJ" Williams), Oliver (Tristan Broders) e Josh (Luke Speakman), tutti residenti di un parco chiamato Happy Town dove, anche gli oggetti, sono animati (e svolgeranno un ruolo cruciale).

E poi? Dopo essersi soffermato abbastanza su questo improbabile mondo (grande lavoro dal punto di vista estetico, con Anna Kathleen alla scenografia), l'umore di Buddy (sia il film che il personaggio) cambia quando Josh si rifiuta di partecipare a un numero di danza. L'abbiamo detto all'inizio della nostra opinione: il tenero unicorno è un tiranno iracondo che non accetta i no, dunque va su tutte le furie e fa "sparire" Josh. Non andiamo avanti nel raccontare il plot, perché di sorprese ne arriveranno, e non poche.

La prova che l'idea è alla base di ogni buon film

Buddy, dal punto di vista narrativo, è la prova provata che dimostra quanto un'ottima idea sia alla base di ogni film. Assurdo, giocoso, spaventoso e oscuro, l'horror di Casper Kelly non punta alla paura tout court bensì ha l'ardore di elevare l'architettura generale a qualcosa di originale, riflettendo su quanto la tv e i media influenzino i bambini spingendoli a rinnegare e somatizzare ansia, paura, noia e sdegno. Emozioni vietate ad Happy Town (nome che è tutto un programma), tanto che ogni increspatura viene buttata nel pozzo delle preoccupazioni. Non solo, viene anche stigmatizzata la conoscenza: Josh non vuole ballare e preferisce leggere un libro (Nelle pieghe del tempo, che cambia titolo e diventa Nelle pieghe della realtà).

Buddy, una scena del film

Insomma, Buddy è una commedia "spietata" e "satirica" che nelle molte sottotracce affronta, scoperchiandoli, diversi temi di enorme attualità. E lo fa per mezzo di un personaggio da manuale che, secondo lo sguardo del regista, è l'emblema del potere; la personificazione di coloro che sono abituati a ottenere sempre ciò che vogliono. Un reazionario che scatta non appena qualcuno oppone resistenza, che non si omologa. Il classico lupo mascherato da pecora. Ancora, una figura sociopatica che cattura l'attenzione dei bambini, intrappolandoli in una dimensione da cui è (im)possibile fuggire.

Ed è qui il richiamo più forte: Buddy rappresenta sì gli show per l'infanzia anni '90, ma è l'incarnazione degli smartphone che ingoiano e plagiano l'immaginazione dei più piccoli. Per allargare ancora di più lo spettro, in Buddy accadono cose che non prevedono una necessaria spiegazione razionale, bensì nel crescendo generale sono meravigliosamente inserite in un gioco che punta sull'ambiguità, ben oltre l'iniziale parodia su cui indugia il regista. E questo, in appena novanta minuti che volano via in un sol colpo, fa crescere sensibilmente la qualità di un film che non passa inosservato.