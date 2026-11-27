Jean-François Richet vorrebbe mischiare Notre-Dame de Paris con le inflessioni de Les Misérables, ma se la suggestione non manca e l'ambizione è elevata il film s'affievolisce dietro l'eccessivo didascalismo. Irriconoscibile Vincent Cassel nei panni di Quasimodo. Su Netflix.

Non c'è dubbio che il regista Jean-François Richet voglia fin da subito mostrare la potenza del suo budget, che ammonta a ben 30 milioni. Una cifra importante, che ha segnato il destino della produzione francese più dispendiosa dell'anno. Dispendiosa e ambiziosa, bisogna dire. Perché mettere le mani su un testo del genere non è mai facile. Certo, e forse con una sua logica, Quasimodo - L'anima di Parigi, targato Netflix, si distacca spesso e volentieri da Victor Hugo per avvicinarsi a una contro-lettura sociale nonché politica, facendo vibrare - per quanto possibile - la sceneggiatura attraverso uno sguardo attuale, che riflette sulla fragilità della libertà sotto il peso del potere avido e brutale.

Vincent Cassel è Quasimodo

Verrebbe da dire: nonostante le rivoluzioni i despoti, anche quelli che passano per paladini dello Stato, continuano a schiacciare i cittadini. In mezzo c'è il popolo, ieri come oggi, in cerca di un eroe che possa rappresentare gli ultimi, i miserabili, i dimenticati. Con una domanda infine scontata: chi sono i veri mostri?

Vincent Cassel sotto il trucco di Quasimodo

"Il popolo sta per rovesciare un altro re", si sente dire alla fine del film, quando Parigi è ormai in rivolta. È il 1830, siamo alla vigilia delle Rivoluzione, la temperatura sociale è alle stelle e la città è piegata dal colera. Un quadro fondamentale per il tono del film. Addirittura, più importante di Quasimodo stesso, interpretato, sotto trucchi (notevoli) di prostetico, da Vincent Cassel. Il campanaro, nonché scultore dei leggendari gargoyle di Notre Dame, fugge dall'ospedale di Hotel-Dieu, dove il medico Gaspard (Benjamin Voisin) non si fa scrupoli nello sperimentare invasivi e discutibili tecniche scientifiche per far progredire la medicina.

Daphné Patakia in scena

Tra l'altro, Quasimodo sembra immune al colera, e potrebbe essere la prossima cavia da studiare. A braccarlo, tra le putride rue parigine, c'è il capo della polizia Coco Lacour (Karim Leklou) che non non ci mette poi troppo a violare la cattedrale dove si nasconde "il gobbo", intanto innamorato dell'artista di strada (o meglio dire performer) Agnes (Daphné Patakia), controparte di Esemeralda. Sarà proprio Agnes a prendere possesso del film diventando l'allegoria della "libertà che guida il popolo".

La suggestione c'è, manca il cuore

Serve "qualcosa di nuovo, qualcosa di grande. I Parigini sono arrabbiati, serve una storia che incarni lo spirito di un popolo oppresso e disprezzato", viene detto all'inizio del film, mentre lo sguardo di Richet volteggia sulla Ville Lumière, ricreata attraverso una CGI mischiata con l'AI. Il risultato? Decisamente discutibile. In effetti, se Quasimodo - L'anima di Parigi sembra una specie di fan movie in cui si vuol esaltare un anti-eroe popolare, lo si deve all'approccio fin troppo sottolineato e ridondante del regista, che non rinuncia mai a una costante enfasi.

Benjamin Voisin in una scena del film

Con una curiosità: pur prendendosi marcate licenze narrative, pare (rinforziamo il condizionale) che la storia sia stata vagamente ispirata da una vera scoperta: le memorie dello scultore inglese Henry Sibson menzionano un muratore gobbo che lavorava al restauro di Notre-Dame negli anni Venti dell'Ottocento. L'ipotesi, mai confermata, è che Victor Hugo possa averlo incontrato durante le sue ricerche per scrivere il romanzo.

Quasimodo - L'anima di Parigi: una scena del film

Se i dubbi ci sono, è invece palese la voglia di Richet, su sceneggiatura di Eric Besnard ed Edgar Marie, di creare un ipotetico ponte tra Notre-Dame de Paris e quello de Les Misérables, sbracciando più del dovuto nel forzare dialoghi, spunti e appunti, facendo perdere di conseguenza lucidità e naturalezza alla struttura (come quando, alla fine con tanto di ralleti per non farcelo perdere, cita direttamente il famoso dipinto di Delacroix), per finire in un riquadro in cui la didascalia prende il posto dell'oggettiva suggestione scenografica. Una messa in scena notevole, non c'è che dire, ma la rabbia raccontata, il disagio, la fuga e l'amore impossibile si inseguono senza una vera forma, intanto che il film tenta di trovare la sua identità oltre l'estetica e la teoria. In breve, e citando direttamente il titolo, potremmo dire che manca l'anima.