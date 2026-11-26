I tre protagonisti di È andata così spiegano perché il percorso creativo di un buon film vada ben oltre la sceneggiatura.

Michele Riondino, alla prima con Gianni Zanasi, spiega quanto il regista punti a una narrazione in cui il processo creativo si evolve ben oltre il copione. Del resto, basterebbe citare la trama di È andata così per capire quanto sia forte "l'anima punk" di Zanasi: la protagonista è Cecilia (Valentina Lodovini) costretta, citiamo la sinossi, "a convivere in un casolare sperduto in campagna con i tre uomini più importanti della sua vita".

È andata così: Valerio Mastandrea è tra i protagonisti del film di Gianni Zanasi

Tra loro, come detto, anche Riondino, che entra nell'universo del regista. "Essere su un set di Gianni Zanasi significa avere un copione solo come punto di partenza, il processo creativo è stato continuo", dice l'attore presentando il film, in sala dal 26 novembre. "È stato effettivamente un film molto punk, così come lo è il mio personaggio".

È andata così e l'importanza della sceneggiatura

Nel cast di È andata così, oltre Riondino e Lodovini, troviamo anche Valerio Mastandrea, Leonardo Lidi e l'esordiente Alma Teresa Giardina. Secondo Mastandrea, al terzo film con Gianasi il copione "è sempre fondamentale, che sia libero o ben strutturato. All'interno di un film il copione diventa poi altre cose, e sì cambia il linguaggio. Anche i miei copioni diventano altro, nonostante il testo sia fondamentale".

Fondamentalmente, dice invece Leonardi Lidi, un copione richiede sempre una parte attiva. "Il processo di scrittura ti chiede di essere sempre attivo, devi vivere l'azione per come vivi il presente. La preparazione iniziale è importante, ma poi devi vivere ciò che trovi in scena".

È andata così: una scena del film

Sia Mastandrea che Riondino sono anche registi, mentre Lidi ha diretto molte opere a teatro. Tutti e tre sanno cosa vuol dire scrivere, oltre che recitare, e tutti e tre sanno quanto il percorso di un film non si fermi solo al soggetto. Per Michele Riondino, il copione "in alcuni casi è inviolabile, in altri invece ti permette di capire dove andare a finire. Lavorare così è forse faticoso ma anche divertente ed efficace. Il percorso creativo di questo film non si è mai concluso".

Una frase che vale l'intero film

Se la scrittura, nel cinema di Zanasi, è essenziale, in È andata così c'è una frase particolarmente emblematica "i giovani vogliono morire, mentre i vecchi vogliono vivere". Magari una quote estrema, ma sintomatica di un'epoca che ha letteralmente prosciugato il futuro delle nuove generazioni. E Riondino dice a Movieplayer: "in effetti è così, i giovani vogliono morire, i vecchi no. In Italia poi l'età è altissima. Se non parliamo degli anziani in Italia che non mollano, quando ne dovremmo parlare? Sì, credo molto in questa battuta".

Lidi in scena

Dall'altra parte, Valerio Mastandrea dichiara che questo è "un tema attuale, ma ho sempre uno sguardo ammirato verso i ventenni, e non lo dico da vecchio. Gli ingredienti per rivoltarsi ci sono sempre, e finché ci sono è un buon segno per la società, civile o incivile che sia".