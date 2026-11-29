Pochi dubbi che Behemoth! sia un ottimo film, ben girato e ben scritto. Tuttavia, diventa ancor più acceso e brillante se pensiamo al lavoro di Tony Gilroy - già regista di Michael Clayton - rispetto al valore musicale, nel senso più stretto del termine. Un lavoro semplicemente incredibile: partendo da un'ottima sceneggiatura, Gilroy è riuscito a creare una specie di collettivo formato da alcuni dei più grandi compositori contemporanei - ed ha anche un nome, il Behemoth! Collective.

Pedro Pascal in Behemoth!

Tra i musicisti Alan Silvestri, Emily Bear, Michael Giacchino, James Newton Howard. Del resto, Behemoth!, che fa della musicalità e dell'arte i suoi due concetti chiave, legandosi a una visione umanistica in senso largo, s'avvicina alla complessità delle emozioni attraverso un cinema che, di contrasto, è modulato secondo un'andatura elegante e inaspettata.

Behemoth!, Pedro Pascal al centro del film

Al centro di Behemoth!, suggestivo fin dal titolo, c'è un violoncellista di talento, Alex Serian (Pedro Pascal), che torna a casa a Los Angeles dopo vent'anni trascorsi in tournée. La musica, che è stata la costante (e totalizzante) risoluzione della sua vita, inizia a suonare in modo, diremmo, strano. Qualcosa non torna, per uno che con le note c'è cresciuto. Suo nonno, un leggendario trombettista, morì nel bel mezzo di una sessione mentre prendeva un Do sovracuto nello studio di registrazione della MGM, nel 1959. Lo stesso studio in cui Alex inizierà a covare il dubbio rispetto a un futuro che sembra fin troppo sfumato.

Sul set con Tony Gilroy, Pedro Pascal ed Eva Victor

Interpretato in sottrazione da Pascal, e per questo risultando convincente, Alex era un era un bambino prodigio e il fulcro delle ambizioni tossiche dei suoi genitori. Andrew (Will Arnett), il fratello, si diede invece al rock, finendo la carriera sul più bello. Ma non divaghiamo, perché Behemoth! parla quasi solo di Alex, e tutti i suoi rapporti convergono rispetto a una visione estesa della storia, legata tra il passato e il presente.

Alex, tornato a LA, sfugge ai riflettori senza rinnegare la musica, mentre il regista, attraverso i flashback, spiega i motivi che lo hanno spinto a riavvolgere il nastro. Potrebbe aver influito la storia d'amore finita male con Nadia Hynes (Eva Victor), anch'essa violinista, morta sei anni dopo la loro separazione.

Cosa vuol dire Behemoth!

Se ve lo state chiedendo, il titolo Behemoth! fa riferimento al progetto top secret di una major che sta lavorando a grande blockbuster. Una specie di intercalare meta-cinematografico, in quanto come sappiamo Pascal è tra i volti cardine di Star Wars e della Marvel. A proposito, la peculiarità del film, oltre l'ottimo montaggio che dà vita allo script di Gilroy - divertendosi ad inserire qua e là diverse sequenze stile spy-movie - è nel suo tono, costantemente sotto-dosato, e per questo ancora più efficace rispetto ai guizzi che animano quest'armoniosa andatura cinematografica.

Attenzione, però. Nascosto dietro il suo understatement, per definizione della stessa parola "behemoth" (ovvero: "una bestia grande e potente") nasconde, come detto, una lettura universale, che parla di uno stato mentale ben preciso. Uno stato mentale che, incrinandosi poco alla volta, crea una matassa ingestibile e asfissiante. Ecco, Behemoth!, nella sua lucente poetica, scopre gli anfratti di un uomo in fase di ristrutturazione.

Un film universale

E la parola che dà il titolo al film, e dà pure il La allo spartito, rappresenta la condizione di Alex: c'è la "bestia" che la famiglia può diventare, e poi il rimpianto che si mescola all'aspirazione, creando qualcosa di stimolante e soffocante allo stesso tempo. Obblighi, bisogni, sogni, incubi. Una specie di rumore, un ronzio costante che fa perdere il tempo e il ritmo. Eppure, come spesso accade, ciò che sembra condannarci (la musica, nel caso di Alex) è la stessa cosa che, forse, potrebbe liberarci. A volte basta saper fare un passo indietro, o di lato. Da un'altra prospettiva anche l'ingarbuglio più complicato potrebbe avere la sua soluzione.