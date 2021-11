Da Thor: Love and Thunder a King's Man - Le origini: ecco il nuovo listino Disney

Il 2022 è alle porte e Disney aumenta l'aspettativa per i mesi che verranno presentando il suo listino per l'anno nuovo: un anno che si preannuncia ricco di titoli che aspettavamo da tempo e che non vediamo l'ora di poter ammirare sullo schermo. In questa nuova programmazione cinematografica troviamo alcuni fra i titoli più attesi firmati da registi come Steven Spielberg e Guillermo del Toro, i film targati Marvel Doctor Strange nel Multiverso della Follia e Thor: Love and Thunder, pellicole d'animazione quali Red e Lightyer - La vera storia di Buzz e molto altro. Volete saperne di più riguardo ai film in uscita per Disney nel nuovo anno? Ecco il listino del 2022.

Dinsey punta sui grandi registi

Bradley Cooper e Cate Blanchett sono tra i protagonisti di La fiera delle illusioni - Nightmare Alley

Nel suo nuovo listino, Disney dà spazio al cinema firmato dai più grandi nomi internazionali. La casa di produzione cinematografica del Topo ha infatti annunciato che concluderà il 2021 con West Side Story di Steven Spielberg, trasposizione dell'omonimo musical di Leonard Bernstein, Stephen Sondheim ed Arthur Laurents. Il film, che uscirà il 23 dicembre, ha come protagonisti Ansel Elgort e Rachel Zegler, rispettivamente nei panni di Tony e Maria. Il 27 gennaio sarà invece la volta di Guillermo del Toro, con il suo La fiera delle illusioni - Nightmare Alley, adattamento del romanzo del 1946 scritto da William Lindsay Gresham che può vantare un cast stellare composto da Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman e David Strathairn.

Gli immancabili titoli Marvel

Thor: Ragnarok - Chris Hemsworth in un'immagine del primo teaser

Non potevano poi mancare le pellicole targate Marvel all'interno della programmazione cinematografica Disney per il 2022. Sam Raimi porta al cinema Doctor Strange nel Multiverso della Follia, secondo capitolo della saga dedicata allo Stregone Supremo interpretato da Benedict Cumberbatch in uscita il 4 maggio. Dovremo invece aspettare il 6 luglio per il sequel di Thor: Ragnarok nonché 29° film del Marvel Cinematic Universe Thor: Love and Thunder, pellicola diretta da Taika Waititi che vede Chris Hemsworth nei panni del dio del tuono.

Le pellicole d'animazione

Red: una scena tratta dal film d'animazione

I film d'animazione la fanno come sempre da padrone in casa Disney e il listino del 2022 non fa certo eccezione. Il 10 marzo prepariamoci a fare la conoscenza di Mei Lee, ragazzina allegra e un po' imbranata protagonista di Red, lungometraggio prodotto dalla Pixar Animation Studios e diretto da Domee Shi. La particolarità di Mei? Trasformarsi in un enorme panda rosso quando si emoziona o si agita troppo. Dopo una lunga attesa, il 25 maggio si prepara a fare il suo debutto anche Bob's Burger - Il film, commedia musicale animata basata sull'omonima serie televisiva creata da Loren Bouchard, che qui è sceneggiatore, produttore e regista. Infine, prepariamoci a partire verso l'infinito e oltre con Lightyear - La vera storia di Buzz, un viaggio alla scoperta del leggendario Space Ranger al quale l'omonimo giocattolo di Toy Story è ispirato.

Azione, mistero e...scandali

The King's Man - Le origini, un primo piano di Ralph Fiennes

Il 2022 di Disney si preannuncia ricco di titoli capaci di tenere gli spettatori con gli occhi incollati allo schermo. Il 5 gennaio Colin Firth torna a vestire i panni dell'agente segreto Harry Hart in The King's Man - Le origini, terzo capitolo della saga cinematografica basata sul comic book The Secret Service e con al centro l'agenzia di intelligence indipendente nota con il nome di Kingsman. Gli occhi di Tammy Faye, in uscita il 3 febbraio, ci porta invece nell'America degli anni Ottanta, nel mondo di Tammy Faye (Jessica Chastain) e Jim Bakker (Andrew Garfield), una coppia di telepredicatori rimasta invischiata in una fitta rete di frodi e cospirazioni. Infine, Kenneth Branagh veste i panni del celebre investigatore nato dalla penna di Agatha Christie Hercule Poirot in Assassinio sul Nilo, sequel del film del 2017 Assassinio sull'Orient Expresss la cui uscita è prevista per il 10 febbraio.

Il listino Disney