The King's Man girato a Torino e in Piemonte: 'La bellezza è che da Londra ci arrivi in un'ora e mezza'

L'entusiasmo per le suggestive location piemontesi scoperte durante la lavorazione di The King's Man - Le origini, stasera in prima serata su Italia 1.

Il responsabile delle location di The King's Man - Le origini, Andrew Buckley, ha lodato la bellezza di Torino e del Piemonte, scelti per l'architettura e per.... la vicinanza con Londra. La scoperta delle location piemontesi è avvenuta durante la fine delle riprese di Kingsman: Il cerchio d'oro, mentre la troupe si trovava nella vicina Valle D'Aosta, sui monti di Courmayeur.

The King's Man - Le origini: Harris Dickinson e Djimon Hounsou in una scena

"Stavamo cercando di collegare una località quindi, basandomi sulla geografia del luogo in cui si trovava, ho iniziato a guardare cosa c'era nelle vicinanze e ho visto Torino e ho notato che aveva questi meravigliosi palazzi e infrastrutture barocchi, non solo in città, ma in tutto il Piemonte", ha spiegato Buckley. "Torino era proprio questa gemma nascosta. Sebbene la gente lo sapesse, nessuno sembrava rendersi conto veramente di quanto fosse versatile la

città.

La location perfetta... per un attentato

Per The King's Man, un fattore chiave delle location è stato trovare il posto giusto per l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando a Sarajevo, considerato uno degli eventi chiave che portarono alla Prima Guerra Mondiale. Esplorando Torino, Andrew Buckley ha notato che il fiume Po aveva la stessa geografia del posto in cui ebbe luogo l'assassinio.

The King's Man - Le origini, un primo piano di Ralph Fiennes

Inoltre, la facilità con cui la produzione poteva viaggiare nella regione e la sua versatilità hanno rappresentato un grande vantaggio. "Il bello del Piemonte è che da Londra in un'ora e mezza puoi volare fino a Torino e in mezz'ora sei in montagna. È una regione molto ricca e versatile per le location delle riprese. Puoi fare base a Torino e girare in montagna o nei palazzi poiché una volta era la capitale d'Italia e si respira la storia".

Buckley ha lodato la Film Commission Torino Piemonte per avergli reso facile il compito di lavorare on location: "Abbiamo chiuso con una telefonata la statale Via Po per fare una ricognizione col regista".

Più complesso il rapporto coi responsabili del Palazzo Reale di Torino, "all'inizio un po' riluttanti all'idea che la produzione posasse un tappeto sul pavimento della sala da ballo per una scena del film. Con un compromesso, la produzione si è assicurata che le scarpe di tutti nella scena in questione fossero rivestite con pattine per proteggere il pavimento. Scoprite la nostra recensione di The King's Man - Le origini.