The King's Man: Matthew Vaughn svela il titolo e il plot del sequel, sarà incentrato sull'ascesa di Hitler

Il regista del franchise di Kingsman, Matthew Vaughn, ha rivelato titolo e plot del sequel di The King's Man - Le origini: il film si intitolerà The Traitor King ed esplorerà l'ascesa di Adolf Hitler, basandosi sulla scena dei titoli di coda del film prequel del 2021.

The King's Man - Le origini: Ralph Fiennes insieme a Djimon Hounsou in una scena

In una recente intervista con Collider al Comic-Con 2023 di New York, Matthew Vaughn ha detto che la sceneggiatura del sequel di The King's Man - Le origini è ormai pronta ed + "piuttosto interessante", lasciandosi scappare che il prossimo capitolo coprirà "l'ascesa di Hitler" e come fu fondamentalmente sostenuto dall'aristocrazia inglese durante la sua ascesa al potere in Germania.

"Mi sono detto, 'è ​​interessante spiegare come il mondo si preoccupasse così tanto del comunismo da far insorgere il fascismo'", ha spiegato. "Guardo il mondo in questo momento, tutti si distraggono e si preoccupano di questo e di quello, se ti preoccupi troppo possono accadere cose brutte. Credo che questa storia vada raccontata. Si intitolerà The Traitor King."

Un regista a suo agio con prequel e sequel

The King's Man - Le origini: Harris Dickinson e Djimon Hounsou in una scena

The King's Man - Le origini, pubblicato nel 2021, funge da storia delle origini per The Kingsman Agency, vista per la prima volta nei due precedenti film di Vaughn basati sui fumetti di Mark Millar e Dave Gibbons. La scena dei titoli di coda del film lasciava intendere che qualsiasi potenziale seguito al prequel si sarebbe concentrato sugli eventi che portarono alla Seconda Guerra Mondiale, come rivela anche la nostra recensione di The King's Man - Le origini.

Anche se Vaughn sembra aver delineato molti dettagli per il prossimo capitolo, è incerto se produrre The Traitor King come film o serie TV. Il regista ha rivelato che non è la prima volta che il formato viene messo in discussione, poiché originariamente aveva immaginato The King's Man come una storia per il piccolo schermo:

"The King's Man originariamente doveva essere una serie TV, e mi sono convinto a trasformarla in un film. Quello che volevamo fare era qualcosa simile a The Crown, ma con lo spionaggio."