L'estate nei tuoi occhi 3: l'autrice e il cast promettono un finale a colpi di... cuore!

Ci siamo: la terza ed ultima stagione de L'estate nei tuoi occhi è arrivata su Prime Video coi primi episodi, che andranno avanti fino al 17 settembre. Si tratta dell'ultimo teen drama puro che ci ha accompagnato in questi anni in streaming, a partire dalla trilogia di romanzi di Jenny Han, ora diventata una trilogia seriale.

Il cast nell'ultima stagione

L'ultima stagione sarà quella delle scelte da giovani adulti dei protagonisti: i fratelli Conrad e Jeremiah Fisher da un lato, e i fratelli Conklin, Belly e Steven. Sarà anche il capitolo che darà la risposta al triangolo Belly-Conrad-Jeremiah, come promette il trailer: "I primi amori sono importanti, ma mai quanto gli ultimi". Abbiamo incontrato su Zoom l'autrice e il cast principale per farci raccontare quanto è stato importante ed influente far parte di questa saga.

L'estate nei tuoi occhi, intervista a Lola Tung e Jenny Han

Non potevamo non iniziare la nostra chiacchierata chiedendo al trio protagonista per chi tifasse tra le due coppie. Christopher Briney e Gavin Casalegno sono fedeli ai propri personaggi, e in un certo senso lo è anche Lola Tung, che ci sorprende con una terza opzione, Team Belly: "Supporto la mia ragazza, non posso non fare il tifo per lei!"

L'amore non è la sfida più grande che attende i personaggi nella terza ed ultima stagione. Come ci racconta Lola Tung: "Per Belly è scoprire chi vuole essere per conto proprio a questo punto della sua vita. È un grande salto rispetto alla stagione scorsa. Sono successe molte cose. Lei è al college, è in una relazione con Jeremiah da molto tempo. Oltre nel vedersi crescere insieme a lui, è in un viaggio di scoperta di sé. Capire cosa vuole fare con la sua vita e come stanno cambiando le sue relazioni. Insomma tutte le cose normali che penso che le persone nei loro primi 20 anni, come me (ride), stanno vivendo e attraversando".

Il salto temporale di quattro anni

Christopher Briney ci parla degli anni trascorsi tra seconda e terza stagione: "Penso che dal punto di vista narrativo tutti i personaggi devono affrontare ciò che è stata costruito per due stagioni. C'è anche il salto avanti nel tempo di quattro anni. Bisognava riempire quegli spazi vuoti, e tutti noi ne abbiamo parlato molto prima di iniziare le riprese".

Christopher Briney al telefono

Lo rimbalza il suo fratello sullo schermo, Gavin Casalegno: "Jeremiah è come se mostrasse apertamente le proprie emozioni. C'è chi ha il cuore in mano, chi è più interiore. Penso che entrambi, in un certo senso, crescano cercando di capire il modo migliore e più amorevole per rispondere a tutti quei sentimenti, pensieri ed eventi. Penso che Jeremiah sia piuttosto onesto. Sta intraprendendo un viaggio per capire come amare le persone, se stesso e Belly".

L'ultimo teen drama e i rimandi agli anni '90-2000

C'è una delicatezza ne L'estate nei tuoi occhi che ricorda quella degli anni '90 e primi anni 2000. Nessuna fretta di fare le cose, rispetto ai teen drama degli ultimi anni. Qual è il segreto? Ce lo svela Jenny Han: "Adoro la combustione lenta. Mi piace il voler intensificare gradualmente una situazione. Questa è il mio aspetto preferito in cui dici 'Oh mio dio'. L'attesa è una tortura deliziosa. Adoro quell'esperienza da spettatrice quando sono guardando qualcosa in cui penso 'Sto morendo dalla voglia di sapere cosa succederà'. Penso che sia importante lasciare che la storia respiri e si prenda il suo tempo. Penso che siamo stati davvero fortunati ad avere queste tre stagioni per raccontarla, perché c'è molta parte dei romanzi che andiamo a coprire".

Momenti estivi

Continua: "Ma c'è qualcosa di veramente speciale nel veder crescere questi personaggi sullo schermo e davanti ai miei occhi. Mi ricorda Boyhood. Risulta davvero meta-narrativo, sai, vedere il personaggio crescere e la persona reale dietro il personaggio diventare grande a propria volta. Acquisire saggezza e portarla nella recitazione. Ad esempio io avevo notato dall'inizio alla fine della prima stagione, che gli occhi di Lola erano diversi. C'era qualcosa come se a quel punto capisse la fine della canzone. Potevo vedere che era davvero maturata. Assumere il ruolo della numero uno sul set e della leader, si tratta di una grande responsabilità. Tutti si aspettano che tu dia il tono e averla vista entrare davvero sempre di più in quel ruolo col tempo, secondo me, è stato fantastico".

Il triangolo Belly-Conrad-Jeremiah

Gavin Casalegno e Lola Tung in una scena della serie Prime Video

Come ci si sente ad essere in uno dei triangoli amorosi più appassionanti in tv e com'è averlo creato? Il cast concorda sull'aspetto surreale della faccenda. Dice Tung: "Con Chris e Gavin parlavamo di Twilight e dicevo che ero molto piccola, sei anni o quasi, quand'è uscito ma ricordo le persone per strada con le magliette Team Edward e Team Jacob. O semplicemente capitava di sentire nelle conversazione altrui la domanda 'Per quale Team tifi?'. Voglio dire, non credo siamo a quel livello, ma credo sia fico che è una domanda che viene fuori tra le persone e i loro amici. Mi piace vedere le persone nelle loro graziose magliette e vedere che sono così appassionate e così coinvolte in questo triangolo amoroso. È speciale che le persone si preoccupino così tanto del tuo personaggio".

Aggiunge Briney: "Voglio dire, mi sento fortunato che alle persone interessi cosi tanto la serie in cui siamo coinvolti. Perché ne escono così tante oggigiorno e molte di queste finiscono per essere non apprezzate nel modo in cui meriterebbero. Sai, intendo dire che ogni pezzo è fatto per una ragione".

Conrad nell'ultima stagione

Fa loro eco Han: "È un onore, davvero. Quando ho scritto quei libri si tratta di, qualcosa come tipo, 15 anni fa? Le persone erano parte dei Team quando i libri uscivano. E penso che io amo da sempre i triangoli amorosi. E per me, la parte più importante è che puoi, da entrambe le parti, capire perché il cuore della persona venga diviso in due parti. E non importa cosa succede, avrai un po' il cuore spezzato, anche se vince il tuo Team, sarai triste perché non tutti possono vincere. Ed è proprio questo il vero strazio. Ma è anche questa la bellezza".

L'estate nei tuoi occhi, intervista a Christopher Briney e Gavin Casalegno

Qual è il segreto per cui le altre serie teen e young adult non ottengono la stessa attenzione de L'estate nei tuoi occhi? Dice Casalegno: "Jenny è sicuramente parte del motivo (ride) ma penso che la chiave sia renderlo vicino alle persone. È super difficile perché se non riesci a relazionarti con uno qualsiasi dei personaggi. Oppure se non sono abbastanza realistici". Gli fa eco Briney: "Sì, penso che sia in un certo senso radicato in questi sentimenti identificabili e relazionabili che gli esseri umani hanno o tendono ad avere e quindi penso che sia parte di questo. Specialmente in questi tempi in cui sembra che non ci sia mai abbastanza tempo per nulla".

Chiudiamo la nostra intervista chiedendo ai ragazzi se c'è un teen drama con cui sono cresciuti che in qualche modo li ha ispirati per i loro ruoli, oltre ai romanzi di Jenny.

L'estate nei tuoi occhi: una scena romantica

Ci racconta Briney: "Ce ne sono così tanti. Penso che Father's Brewers sia uno uno dei primi film che abbia mai amato e che abbia guardato più e più volte. Mi ricordo di essere rimasto catturato dall'amore e dalla commedia lì presenti. A livello di tono è molto diverso dalla nostra serie e non c'è un triangolo amoroso. Ma se entri in questo campo per recitare devi aver amato prima, averlo sentito. Essere attratto dal lavoro di qualcuno".

Chiude il discorso Casalegno: "Direi che è meglio guardare gli altri triangoli amorosi da una prospettiva esterna, come Jacob ed Edward oppure Damon e Stefan. Penso che guardare Twilight o The Vampire Diaries ti permettono di capire perché i protagonisti amano certi personaggi in situazioni differenti, e ti fornisce una prospettiva più ampia e più consapevole nell'apprezzarli e costruire qualcosa dagli altri triangoli amorosi che hanno avuto tanto successo. Vedi cosa funziona. Ad esempio Orgoglio e Pregiudizio è un classico così ben fatto. Si tratta della capacità di attrarre le persone a rendere davvero ben costruiti i suoi personaggi"