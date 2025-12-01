L’estate nei tuoi occhi, Sean Kaufman e Christopher Briney: il bacio al Madison Square Garden conquista i fan

Sean Kaufman e Christopher Briney si sono inaspettatamente scambiati un bacio durante la partita dei New York Knicks venerdì scorso al Madison Square Garden a New York.

Le due co-star della serie L'estate nei tuoi occhi stavano assistendo insieme al match NBA della squadra di casa contro i Milwaukee Bucks, quando sono stati immortalati sorridenti mentre si scambiavano gesti affettuosi in pubblico.

Il bacio tra le star de L'estate nei tuoi occhi

Quando la camera del Madison Square Garden li ha inquadrati, Kaufman si è alzato, si è girato verso Briney, gli ha preso il viso tra le mani e l'ha baciato sulle labbra. Il collega, dopo il bacio, è scoppiato in una risata.

L'account Instagram ufficiale dei Knicks ha pubblicato ha condiviso il video del bacio con la scritta 'Belly, hai della concorrenza', riferendosi al triangolo amoroso al centro della serie televisiva basata sull'omonima serie di romanzi di Jenny Han.

Il futuro de L'estate nei tuoi occhi

Il finale dell'ultima stagione di L'estate nei tuoi occhi è andato in onda a settembre e Amazon Prime Video ha dichiarato che i personaggi torneranno presto in un film. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulla trama ma è stata confermata Jenny Han come regista del film, dopo aver scritto i romanzi da cui è tratta la serie.

Il comunicato di Jenny Han, all'epoca dell'annuncio del film, era un ringraziamento per Prime Video: "C'è un'altra grande tappa nel percorso di Belly, e pensavo che solo un film potesse renderle giustizia. Sono così grata a Prime Video per continuare a sostenere la mia visione per questa storia e per aver reso possibile condividere questo capitolo finale con i fan".

Nel cast della serie televisiva, conclusasi dopo la terza stagione su Amazon Prime Video, comprende Lola Tung, Christopher Briney, Sean Kaufman, Gavin Casalegno, Rain Spencer, Jackie Chung, Tom Everett Scott e Rachel Blanchard. Lo show teen è uno dei più visti degli ultimi anni sulla piattaforma Prime Video.