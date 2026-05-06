L’estate nei tuoi occhi, la richiesta di Amazon ai fan: "State lontani dal set del film!"

Sono in corso le riprese del film ispirato alla serie di successo Prime Video e la produzione mette in guardia ai fan nel tentativo di ottenere un 'ambiente protetto' ed evitare spoiler.

Troppo amore può far male. Da qui deriva l'accorato appello di Amazon ai fan del teen romance L'estate nei tuoi occhi. Sono attualmente in corso in Nord Carolina le riprese di The Summer I Turned Pretty: The Movie, che torna a raccontare le vicende dei protagonisti dello show di successo.

Naturalmente non mancano i curiosi che affollano le location cercando di immortalare con foto e video i loro beniamini per poi condividere il tutto sui social media ed è proprio ciò che Amazon vorrebbe evitare.

Christopher Briney e Lola Tung in una scena de L'estate nei tuoi occhi

Le foto e i video dal set anticipano il ritorno del triangolo sentimentale tra Lola, Conrad e Jeremiah

Le prime foto dal set dei protagonisti Lola Tung, che interpreta Belly Conklin, e Christopher Briney, interprete di Conrad Fisher, hanno fatto la loro comparsa in rete nei giorni scorsi. Mentre i fan si sono lanciati in speculazioni sul plot del film, che fungerà da finale alla serie, Amazon si è subito mosso per proteggere la serenità di cast e crew del film diretto dalla creatrice della serie Jenny Han.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

L'appello di Amazon per garantire "serenità sul set"

"Apprezziamo l'entusiasmo, ma condividere le location e visitare il set interrompe le riprese e crea seri problemi di sicurezza per il cast e la troupe", ha scritto martedì l'account ufficiale di Amazon Prime Video dedicato a L'estate nei tuoi occhi. "Stiamo lavorando sodo per creare una bolla protettiva e realizzare il miglior film possibile. Aiutateci a proteggere la magia di Cousins ​​finché non sarà pronto per essere condiviso."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il messaggio che - ricordiamo - non è la prima richiesta di questa natura rivolta da Amazon ai fan della serie young adult - è accompagnato da un breve video che mostra tre persone intente scrivere "PRIVACY PLEASE" sulla sabbia di una spiaggia.

Anche la creatrice della serie Jenny Han è intervenuta su Instagram Stories per ricordare a tutti che, sebbene tutti desideriamo vedere il traguardo finale di Belly, gli spoiler e le intrusioni sul set stanno creando non poca distrazione.

"Quando le persone si presentano sul set, filmano e condividono video, interrompono il lavoro. Rendono più difficile per gli attori entrare nei personaggi e causano loro ansia inutile. Spesso dobbiamo interrompere le riprese per allontanare la folla dall'inquadratura, il che interrompe la concentrazione della troupe", ha scritto Han. "Questa storia significa molto per me, e so che significa molto anche per voi. Voglio offrirvi la migliore versione possibile di questo film. Per favore, aiutateci a proteggere il nostro processo creativo."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Cosa aspettarsi dal film su L'estate nei tuoi occhi

La nostra recensione de L'estate nei tuoi occhi ha analizzato la serie fenomeno di Jenny Han che ha catturato l'attenzione, e il cuore, del pubblico, narrando il triangolo amoroso tra Isabel Belly Conklin e gli affascinanti Conrad e Jeremiah (Gavin Casalegno) durante le sue estati a Cousins Beach.

A settembre, Prime Video ha rivelato che l'amatissima serie basata sulla trilogia di libri bestseller di Jenny Han non si sarebbe conclusa con la terza stagione, come inizialmente previsto, bensì con un lungometraggio.

"C'è ancora un'importante tappa nel viaggio di Belly, e ho pensato che solo un film potesse renderle il giusto omaggio", ha dichiarato Han in un comunicato stampa. "Sono molto grata a Prime Video per aver continuato a supportare la mia visione di questa storia e per aver reso possibile la condivisione di questo capitolo finale con i fan".

Il film, la cui trama è rigorosamente top secret, vedrà il ritorno delle star Lola Tung, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Sean Kaufman e Rain Spencer.