L'estate nei tuoi occhi: le star nella prima foto dal set del film

Prime Video ha condiviso online la prima foto ufficiale scattata sul set del film che concluderà la storia iniziata negli episodi della serie L'estate nei tuoi occhi. Lo scatto ritrae infatti gli interpreti di Belly Conklin e Conrad Fisher, ovvero Lola Tung e Christopher Briney.

La prima foto dal set del film

Il post pubblicato su Instagram sulla pagina dedicata alla serie L'estate nei tuoi occhi è accompagnato dalla semplice domanda "Vi sono mancati?", prima di confermare che la produzione è ufficialmente iniziata.

I fan sapevano già che gli interpreti erano impegnati sul set perché erano stati condivisi online degli scatti che avevano spinto i produttori a chiedere di evitare spoiler e problemi. Amazon, lanciando un appello, aveva infatti dichiarato: "Apprezziamo l'entusiasmo, ma condividere le location e visitare il set interrompe le riprese e crea seri problemi di sicurezza per il cast e la troupe. Stiamo lavorando sodo per creare una bolla protettiva e realizzare il miglior film possibile. Aiutateci a proteggere la magia di Cousins ​​finché non sarà pronto per essere condiviso".

Cosa sappiamo del film

Il lungometraggio prodotto da Amazon permetterà di concludere la storia tratta dai romanzi scritti da Jenny Han dal 2009 al 2011. La scrittrice è stata coinvolta come creatrice, co-showrunner e produttrice esecutiva della serie.

Al centro della trama c'è Belly, una teenager che si ritrova alle prese con amicizie, amori, lutti e ostacoli da superare mentre diventa adulta. La giovane deve fare inoltre i conti con i sentimenti che prova per i fratelli Fisher, cercando di capire se si tratta di amore o amicizia.

Tung e Briney nella serie

Nel cast del film, oltre a Tung e Briney, ci saranno anche Jackie Chung, Sean Kaufman, Rachel Blanchard, Gavin Casalegno, Colin Ferguson, e Tom Everett Scott.

La serie si è, almeno per ora, conclusa con Belly che dichiara a Conrad il suo amore e, per scoprire cosa accadrà alla coppia, bisognerà attendere l'arrivo del film, ancora senza una data di uscita prevista.