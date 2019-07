La paranza dei bambini, Cocaine, City of lies, Domani è un altro giorno e i voti DVD-Blu-ray del mese. Parte 2

La paranza dei bambini: una scena drammatica

La seconda parte della nostra rubrica mensile di recensioni DVD e Blu-ray, si apre con La paranza dei bambini, adattamento del libro di Roberto Saviano e premiato a Berlino per la miglior sceneggiatura. Spazio poi a Cocaine - La vera storia di White Boy Rick, ispirato alla reale vicenda di Richard Wershe Jr, adolescente condannato all'ergastolo dopo essere stato informatore sotto copertura per i federali. Nei panni del padre Matthew McConaughey.

Si prosegue con City of lies - L'ora della verità, intricato mistero fra passato e presente con protagonista Johnny Depp. Quindi il divertente e commovente Domani è un altro giorno con Marco Giallini e Valerio Mastandrea, e infine chiusura con Un'avventura, una sorta di musical con le canzoni di Lucio Battisti, e con l'anteprima de I villeggianti, di e con Valeria Bruni Tedeschi, che uscirà a metà luglio.

La paranza dei bambini: la recensione del Blu-ray

IL FILM. Adattamento del libro di Roberto Saviano e presentato a Berlino dove ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura, La paranza dei bambini diretto da Claudio Giovannesi offre un ritratto asciutto ed efficace delle bande di ragazzini nei quartieri di Napoli, la cui esistenza è quasi segnata in un mondo dove comanda la Camorra. Gang di adolescenti che si fanno strada nel mondo criminale, che vogliono fare soldi, avere abiti firmati, avere sempre più armi, e crescono senza speranza, senza una paura del futuro, nemmeno quella di finire in carcere o essere uccisi.

IL BLU-RAY. La paranza dei bambini è disponibile anche in alta definizione con un blu-ray targato 20th Century Fox Home Entertainment. Il video è di buona qualità, riesce a gestire la compressione nonostante il disco a singolo strato, mostra un quadro solido e un dettaglio discreto, ma sconta alcune flessioni nelle scene più scure, piuttosto rumorose e con neri altalenanti, oltre che con sfumature meno precise, probabilmente anche a causa delle scelte fotografiche un po' cupe. Più convincente l'ottimo audio, mentre negli extra solo il trailer e un backstage di 7 minuti, con interventi di regista e cast e scene sul set.

DA NON PERDERE. Di pregevole fattura l'audio, un DTS HD 5.1 molto efficace e coinvolgente, grazie alla precisa direzionalità degli effetti e alla naturalezza dei dialoghi (preziosi i sottotitoli per i passaggi in dialetto più stretto). L'asse posteriore è attivo e frizzante, il sub non lesina di mostrare i muscoli in alcune scene, ma è l'energia generale a colpire, oltre a una spazialità di rilievo. Tra le scene più potenti, anche a livello di bassi, quella in cui le esplosioni dei fuochi artificiali si mescolano gli spari della banda mentre prova le armi.

I VOTI. Video: 7.5 - Audio: 8,5 - Extra: 6

La paranza dei bambini: un'immagine del film

Cocaine - La vera storia di White Boy Rick: la recensione del blu-ray

IL FILM. La vera storia di Richard Wershe Jr., che ancora adolescente, per poter preservare il padre da una sicura condanna per traffico di armi, a metà degli anni '80 diventa un informatore sotto copertura per la polizia e i federali. Ma finisce per farsi strada davvero nel traffico di droga, fino a venire condannato all'ergastolo. A rendere la storia sul grande schermo ci ha provato Yann Demange con questo Cocaine - La vera storia di White Boy Rick, film che vede Richie Merritt nei panni del ragazzo e un ottimo Matthew McConaughey in quelli del padre.

IL BLU-RAY. Cocaine - La vera storia di White Boy Rick è disponibile in alta definizione con un blu-ray targato Sony e distribuito da Universal. Davvero super il video, ma anche l'audio è ottimo grazie alla presenta di una traccia italiana in DTS HD 5.1 (in inglese è addirittura 7.1) di grande qualità. Oltre a dialoghi dal timbro perfetto e a una calda resa musicale, l'audio si fa apprezzare per una certosina riproduzione dell'ambienza, con un asse posteriore preciso e raffinato negli effetti che assicura un'ampia spazialità generale. Buoni gli extra: intanto troviamo l'opzione Trivia con elementi storico-biografici e curiosità che appaiono in popup durante la visione. Poi ancora scene eliminate (7'), La storia segreta di Rick Wershe Jr. (6'), Il making of (5') e L'equipaggio di Detroit (10') che è un focus sul cast.



DA NON PERDERE. Straordinario il video, che riesce a riprodurre in maniera eccellente il girato digitale, dando anche un aspetto organico alle immagini, sempre caratterizzate da un dettaglio incisivo. Alcuni primi piani sono mozzafiato, ma anche le abitazioni, il quartiere e gli abbigliamenti forniscono particolari in abbondanza. Il croma, leggermente desaturato, presenta una bella ricchezza di sfumature, mentre nelle scene scure, solo un po' rumorose, il quadro resta compatto e on un buon senso di profondità.

I VOTI. Video: 9 - Audio: 8 - Extra: 7

Cocaine - La Vera Storia Di White Boy Rick: Richie Merritt e Matthew McConaughey in una scena

City of lies - L'ora della verità: la recensione del blu-ray

IL FILM. Un mistero intricato fra passato e presente, la corruzione nella polizia di Los Angeles e la presenza come protagonista di Johnny Depp sono i temi salienti di City of Lies - L'ora della verità, crime-drama di Brad Furman a tratti avvincente, in altri un po' confuso. Depp veste i panni di Russell Poole, un ex-detective che ha dedicato gran parte della sua vita a cercare di risolvere il caso degli omicidi delle star del rap Tupac Shakur e The Notorious B.I.G., trovando aiuto in un giornalista.

IL BLU-RAY. City of lies - L'ora della verità è arrivato in homevideo anche in alta definizione, con un blu-ray targato Eagle Pictures tecnicamente soddisfacente, ma completamente privo di extra. Il video è discreto e presenta un buon dettaglio sui primi piani, ma sconta una notevole morbidezza dovuta anche alla fotografia, caratterizzata da un croma molto sobrio nelle scene del passato per rimandare con lo stile all'epoca. Nelle scene scure un po' di rumore e un nero a tratti pastoso penalizzano un quadro per il resto abbastanza convincente.

DA NON PERDERE. Più efficace però l'audio, proposto in DTS HD Master Audio 5.1 sia in italiano che in inglese. La traccia risulta subito ricca e coinvolgente nella scena iniziale dell'inseguimento in auto e negli spari, con ottima profondità sonora e una buona potenza. Per il resto il film si basa molto sui dialoghi, peraltro impeccabili, ma appena la scena si movimenta i diffusori vengono tutti coinvolti con grande precisione. Ottima la resa della colonna sonora.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 8 - Extra: 2

City of Lies - L'ora della verità: Johnny Depp in una scena

Domani è un altro giorno: la recensione del DVD

IL FILM. La delicata regia di Simone Spada, la bravura di Valerio Mastandrea e Marco Giallini e una storia che riesce a parlare con dolcezza e perfino ironia della malattia. Insomma in Domani è un altro giorno si ride e si piange: Tommaso, amico di lunga data di Giuliano, vive da tempo in Canada ma si reca a Roma quando l'amico attore ha deciso di dire basta alle cure con cui ha finora combattuto il cancro. In quattro giorni toccanti, ma con siparietti divertenti, i due cercheranno di dirsi addio.

IL DVD. Domani è un altro giorno è arrivato in homevideo con un DVD distribuito da Warner Bros. Home Entetainment. Molto buono il video, ma anche l'audio in Dolby digital 5.1 fa la sua parte, nonostante il film si basi molto sui dialoghi. L'ambienza però, in strada, negli aeroporti o anche quella più movimentata della festa, è ben curata e in questi frangenti l'asse posteriore è puntuale a sottolineare gli effetti e dare un pizzico di spazialità. Negli extra un backstage con riprese sul set e interventi di regista a cast di 15 minuti, il video musicale di Noemi e il trailer.

DA NON PERDERE. Il video è convincente, pur dovendo pagare qualche limite del formato, con qualche aliasing evidente nelle figure e negli ambienti in secondo piano. Il quadro però resta bello compatto, senza troppe sbavature, mentre il dettaglio è ottimo sui volti dei protagonisti. Da parte sua il croma è vibrante e deciso negli ambienti più luminosi, quanto più sommesso nei momenti più intimi.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7 - Extra: 6,5

Domani è un altro giorno: Marco Giallini con Valerio Mastandrea in una scena

Un'avventura: la recensione del blu-ray

IL FILM. Il tentativo di confezionare un moderno musical italiano è stato coraggioso, anche se riuscito solo a tratti. E questo nonostante la bravura di Michele Riondino e Laura Chiatti, oltre alla bellezza delle canzoni di Battisti e Mogol. Un'avventura racconta la storia d'amore negli anni Settanta tra un giovane pugliese e una ragazza del suo paese, che però a un certo punto ha girato il mondo seguendo la moda hippy. Quando la ragazza torna al paese, è una persona diversa, ma l'amore riaffiora nuovamente anche se sarà caratterizzato da una lunga serie di tira e molla.

IL BLU-RAY. Un'avventura è disponibile anche in alta definizione con un blu-ray Lucky Red distribuito da Koch Media. Di qualità la parte tecnica, con un video ottimo mentre l'audio in DTS HD 5.1 regala un buon coinvolgimento, soprattutto durante le numerose parti musical con le canzoni di Battisti, anche se pecca un po' di incisività nell'ambienza. Dislocazioni degli effetti e partecipazione dell'asse posteriore ci sono, ma avrebbero potuto avere un altro mordente. Negli extra il trailer e un backstage di 10 minuti con interventi di regista, cast e scenografi e momenti delle riprese sul set.

DA NON PERDERE. Il video ha la qualità non banale di riuscire a rendere con grande efficacia le atmosfere anni Settanta con un croma tipicamente adeguato ai colori dell'epoca, anche nell'ambientazione del paesino pugliese. Per il resto il dettaglio è molto buono, e soprattutto il quadro ha una tenuta quasi impeccabile anche nelle scene meno illuminate, che rimangono compatte e senza sbavature, a parte qualche leggera sfocatura sui fondali. Le parti migliori sono comunque gli esterni ben illuminati.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7 - Extra: 6

Un'avventura: una scena romantica con Laura Chiatti e Michele Riondino

I villeggianti: la recensione del blu-ray

IL FILM. Valeria Bruni Tedeschi si avventura in una sorta di biografia immaginaria, mettendo in scena le sue consuete nevrosi nel contesto del ritratto particolare di un ambiente tipicamente elitario, come quello della società benestante franco-italiana. Ne I villeggianti, Anna (la stessa Bruni Tedeschi) si trova in vacanza sulla riviera francese, mentre sta scrivendo la sceneggiatura per il suo nuovo film. Nel contempo, oltre a rapportarsi con amici e parenti, deve fare i conti con la rottura con il suo ex (Riccardo Scamarcio) che la addolora, che non accetta e non riesce a metabolizzare.

IL BLU-RAY. I villeggianti arriverà in homevideo a metà luglio anche in alta definizione, con un blu-ray targato Lucky Red e distribuito da Koch Media. Di eccellente fattura il video, ma anche l'audio fa la sua parte grazie alla traccia in DTS HD 5.1, che propone un'ambienza piuttosto curata. L'asse posteriore si fa valere soprattutto nei momenti più concitati della località di vacanza, mettendo in scena il suo meglio nella riproduzione del vento o del meteo. I dialoghi nel doppiaggio italiano, quando gli stessi attori italiani danno la voce a loro stessi, risultano invece un po' staccati dalla scena. Negli extra troviamo solamente il trailer.

DA NON PERDERE. La parte migliore dell'edizione è certamente il video, che beneficia anche dei tanti esterni luminosi della località di villeggiatura, per riprodurre un quadro nitido, dal croma esuberante e dal dettaglio quasi sempre affilato e preciso. Solo nelle poche scene più scure affiora una lieve pastosità e una perdita di smalto sui fondali, ma poca cosa, per il resto il video fra colori brillanti e dettaglio su incarnati, ambienti e vegetazione, consente una visione piacevole.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 7 - Extra: 4