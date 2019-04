La Paranza dei Bambini: accoltellato Artem Tkachuk, uno dei giovani protagonisti!

Accoltellato Artem Tkachuk, uno dei volti de La paranza dei bambini, il film scritto da Roberto Saviano, trionfatore al Festival di Berlino 2019.

L'attore, un 18enne di origini ucraine, è stato accoltellato stanotte nella zona dei baretti di Chiaia, la zona della "movida" a Napoli. Il quotidiano Repubblica riporta che si trovava con un suo amico 24enne quando diversi ragazzi si sono avvicinati a bordo di alcuni motorini e, dopo avergli chiesto se fossero del Rione Traiano, li hanno aggrediti. Per fortuna le feriti di Artem non sono gravi e sono state già trattate nell'ospedale più vicino.

La paranza dei bambini è il film diretto dal regista Claudio Giovannesi (Fiore) e tratto dal romanzo di Roberto Saviano che è arrivato nelle sale lo scorso 13 febbraio. La trama de La paranza dei bambini anticipa: Napoli 2018. Sei quindicenni - Nicola, Tyson, Biscottino, Lollipop, O'Russ, Briatò - vogliono fare soldi, comprare vestiti firmati e motorini nuovi. Giocano con le armi e corrono in scooter alla conquista del potere nel Rione Sanità. Con l'illusione di portare giustizia nel quartiere inseguono il bene attraverso il male. Sono come fratelli, non temono il carcere né la morte, e sanno che l'unica possibilità è giocarsi tutto, subito. Nell'incoscienza della loro età vivono in guerra e la vita criminale li porterà ad una scelta irreversibile: il sacrificio dell'amore e dell'amicizia.

Nel cast del progetto molti giovani attori oltre Artem: Francesco Di Napoli, Alfredo Turitto, Ciro Vecchione, Ciro Pellecchia e Mattia Piano Del Balzo, rispettivamente interpreti di Nicola, Tyson, Biscottino, O'Russ, Lollipop e Briatò.