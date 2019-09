La Paranza dei Bambini: il film tratto da Roberto Saviano stasera su Sky!

La Paranza dei Bambini arriva stasera su Sky Cinema, il film diretto da Claudio Giovannesi e tratto dal romanzo di Roberto Saviano.

Il lungometraggio, disponibile anche su Tim Vision, è stato distribuito nei cinema italiani a partire dal 13 febbraio scorso grazie a Vision Distribution. Sul grande schermo ci troviamo a Napoli 2018. Sei quindicenni - Nicola, Tyson, Biscottino, Lollipop, O'Russ, Briatò - vogliono fare soldi, comprare vestiti firmati e motorini nuovi. Giocano con le armi e corrono in scooter alla conquista del potere nel Rione Sanità. Con l'illusione di portare giustizia nel quartiere inseguono il bene attraverso il male. Sono come fratelli, non temono il carcere né la morte, e sanno che l'unica possibilità è giocarsi tutto, subito. Nell'incoscienza della loro età vivono in guerra e la vita criminale li porterà ad una scelta irreversibile: il sacrificio dell'amore e dell'amicizia.

Ecco una clip di La paranza dei bambini:

Nel cast del progetto molti giovani attori: Francesco Di Napoli, Artem Tkachuk, Alfredo Turitto, Ciro Vecchione, Ciro Pellecchia e Mattia Piano Del Balzo, rispettivamente interpreti di Nicola, Tyson, Biscottino, O'Russ, Lollipop e Briatò. La paranza dei bambini ha convinto la giuria di Berlino 2019 portando a casa il premio per la miglior sceneggiatura. Parlando di questo script come di un "lavoro di resistenza", Roberto Saviano ha dedicato il premio alle ONG e a tutte le organizzazioni che si occupano di salvare vite per le strade.