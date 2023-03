John Wick: come recuperare in streaming la saga con Keanu Reeves

Il 23 marzo esce in sala John Wick 4. Ebbene, è arrivato il momento di rivedere in streaming la saga action con Keanu Reeves. I primi tre capitoli di John Wick sono disponibili in streaming su Infinity+.

Botte da orbi, cinema coreografico, un grande protagonista. Il sicario più famoso del cinema sta per tornare in sala con John Wick 4. Un lungo viaggio, per un franchise iniziato nel 2014, capace di rilanciare il genere e il talento di Keanu Reeves, sempre più legato all'anti-eroe creato da Derek Kolstad e Chad Stahelski. Lo stesso Stahelksi, dopo aver diretto i primi tre film, torna alla regia del nuovo capitolo, girato tra Parigi, Berlino, la Giordania e il Giappone, a rimarcare la forte internazionalità del personaggio. Un film che promette adrenalina e spettacolo, in linea con il marchio della saga, tra eccesso ed eleganza visiva. Sotto sotto, però, resta forte lo spirito che contraddistingue il puro intrattenimento, tanto prediletto negli anni Novanta.

John Wick Chapter 4: Keanu Reeves in un'immagine

Per questo, ci viene in mente un parallelo, a cavallo tra passato e presente: prima c'erano i videonoleggi, templi dell'intrattenimento home-video, nel quale "affittavamo" il titolo giusto da divorare il venerdì sera. Spesso e volentieri era proprio un film d'azione, magari con Jean-Claude Van Damme o Arnold Schwarzenegger. Ora i videostore non esistono (quasi) più, e il noleggio è a portata di click: lo streaming ha soppiantato il supporto fisico, e saghe come quella di John Wick sono ideali per essere (ri)viste in streaming, a casa. Allora, un consiglio: in occasione di John Wick 4 è il momento di ripassare i precedenti film, John Wick, John Wick - Capitolo 2 e John Wick 3 - Parabellum. Tutti e tre i capitoli sono disponibili in streaming su Infinity+.

Da New York a Roma: la saga viaggia in streaming

John Wick

Si inizia con il film del 2014, uscito in sordina ma ben presto diventato un instant cult: John Wick, ex killer, prova a voltare pagina, ma quando gli uccidono la cagnolina - lasciatagli dalla moglie deceduta - non può che non giurare eterna vendetta, tornando a riaffrontare un passato dimenticato. Una sorta di folgorante western metropolitano, un neo-noir influenzato - per detta del regista - da Sergio Leone e Clint Eastwood. E poi, un film dall'approccio artigianale, tra stunt-man e location reali, che tagliano a metà New York. Tribeca, l'Upper West Side e Brooklyn, fino allo storico ristorante Delmonico's, utilizzato per gli esterni dell'Hotel Continental, ossia la location più importante della saga. Un primo capitolo folgorante, e dal successo inaspettato: 20 milioni di budget e quasi 90 milioni di incasso worldwide. Mica male.

John Wick: un'immagine di Keanu Reeves

Ma, come detto, su Infinity+ potete vedere in streaming anche John Wick - Capitolo 2: ancora diretto da Chad Stahelski, nel primo sequel ritroviamo Keanu Reeves, questa volta alle prese con un debito di sangue, stretto con il boss Santino, interpretato da Riccardo Scamarcio. La missione? Eliminare la sorella Gianna (Claudia Gerini), con l'obbiettivo di ereditare il vertice della Gran Tavola, ossia l'associazione criminale a capo di ogni cosa. Per farlo, John Wick volerà nientemeno che a Roma. Cornice d'eccezione, alternando alcuni degli scorci più belli della Capitale: la Galleria d'Arte Moderna, Piazza Navona, le Terme di Caracalla. Nemmeno a dirlo, John Wick - Capitolo 2 ha doppiato le cifre incassate rispetto al primo film, ben 170 milioni di incasso.

Il successo di Parabellum. In attesa di John Wick 4...

John Wick 3 - Parabellum: Keanu Reeves e Halle Berry in una foto del film

Tuttavia, il motto della saga di John Wick sembra essere "ad majora". Dunque, per John Wick 3: Parabellum (anch'esso disponibile su Infinity+), la produzione non ha badato a spese, spingendo a tavoletta l'acceleratore: ancora più grande, ancor più costoso, ancora più divertente e fracassone. La sceneggiatura di Derek Kolstad si concentra sull'azione, mentre l'Uomo Nero aka John Wick è costretto ad una rocambolesca fuga, in quanto una taglia di 14 milioni di dollari pesa sulla sua testa. Nel cast ritroviamo Ian McShane, naturalmente nel ruolo dell'amico Wilson, e torna pure Laurence Fishburne, ossia Bowery King, capo di una rete di assassini vagabondi. Lo skyline si alternerà tra New York e Casablanca, segnando il record d'incassi: oltre 300 milioni di dollari. Un record che, forse, sarà battuto da John Wick 4 di Derek Kolstad. Le stime, alla vigilia della release, parlano chiaro: negli USA i primi tre giorni di programmazione potrebbero fruttare tra i sessanta e i settanta milioni di dollari, con una prospettiva mondiale letteralmente esplosiva.