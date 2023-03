John Wick 4, prime reazioni: "pura adrenalina e grandi personaggi", "miglior capitolo della saga"

Dopo la premiere londinese di John Wick 4, i social media hanno accolto le prime reazioni della stampa dopo la visione del nuovo atteso capitolo della saga action thriller con Keanu Reeves. Reazioni decisamente positive, a giudicare dalle lodi per la tensione, la costruzione delle scene e i grandi personaggi.

John Wick Chapter 4: Keanu Reeves in un'immagine del film

John Wick 4 riparte dal finale di John Wick 3: Parabellum", che ha visto il famigerato assassino di Keanu Reeves cadere dall'alto del Continental Hotel dopo essere stato tradito dal suo confidente Winston (Ian McShane). Malconcio, ma vivo, Wick viene soccorso dal Bowery King (Laurence Fishburne) e si rimette in piedi per liberarsi dal dominio dell'inafferrabile e spietata Gran Tavola, che gli dà la caccia.

Le lodi della critica si sono concentrate sull'azione e sulle interpretazioni del ricchissimo cast, che include Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Marko Zazor, Scott Adkins e Rina Sawayama. Un altro argomento centrale è la durata del film, lungo due ore e 49 minuti, 38 minuti in più rispetto a John Wick 3.

John Wick 4: il mito di Baba Yaga nel nuovo poster, cosa significa il soprannome di Keanu Reeves?

La critica del Los Angeles Times Katie Walsh ha apprezzato il film, elogiandone l'aspetto visivo, un gradino sopra gli altri capitolo del franchise. E non l'ha trovato troppo lungo.

Il caporedattore di Collider, Steven Weintraub, non ha avuto altro che elogi per il film e per le gesta di Keanu Reeves.

Courtney Howard, membro della Los Angeles Film Critics Association e collaboratrice di Variety, ha elogiato il cast di villain comprimari.

Il critico di CinemaBlend Eric Eisenberg ha espresso alcune riserve sulla durata "scoraggiante", ma ha aggiunto che il film si salva grazie al ritmo intelligente e a scene forti.

Anche il direttore di Digital Spy, Ian Sandwell, ha apprezzato il film sostenendo che fa fare un salto di qualità alla performance di Keanu Reeves.

Eammon Jacobs di Insider non era così entusiasta del film, sostenendo che la lunga durata dà l'idea che si "trascini" pur elogiando l'azione impressionante.