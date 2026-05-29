John Wick 4 stasera su Rai 2, trama, cast e durata del film con Keanu Reeves

Prepariamoci a una serata ad altissimo tasso di adrenalina. Questa sera Venerdì 29 maggio alle 21:20, Rai 2 trasmette in prima serata John Wick 4, l'ultimo e più ambizioso capitolo della celebre saga action cinematografica. Diretto da Chad Stahelski, maestro indiscusso del cinema d'azione contemporaneo, il film vede il ritorno dell'iconico Keanu Reeves nei panni dell'ex sicario più letale del mondo, pronto a tutto pur di conquistare la sua definitiva libertà.

La trama: una caccia all'uomo globale

Dopo gli eventi del capitolo precedente, John è ormai braccato e senza alleati, ma scopre un modo per ottenere la libertà definitiva: sfidare direttamente il sistema che lo ha condannato. Per farlo dovrà affrontare nuovi nemici estremamente potenti e spietati, sparsi tra Parigi, Osaka e Berlino.

Tra tradimenti, alleanze fragili e combattimenti sempre più spettacolari, John si ritrova costretto a spingersi oltre ogni limite fisico e mentale. Il suo percorso lo porta a uno scontro finale con il Marchese de Gramont, emissario della Gran Tavola, in un duello decisivo che determinerà il suo destino.

John Wick: Chapter 4 - Keanu Reeves in una scena

Il film amplifica l'universo della saga con sequenze d'azione coreografate in grande stile e approfondisce il tema della libertà personale contro un sistema di potere implacabile. La lotta si sposta su scala globale, regalando al pibblico uno spettacolo visivo grandioso grazie ad ambientazioni suggestive. Tra i luoghi cult che faranno da sfondo ai combattimenti:

Il deserto del Wadi Rum in Giordania

in Giordania Le luci al neon di Osaka , in Giappone

, in Giappone Le strade di Berlino

Una Parigi mozzafiato, teatro di un finale memorabile tra l'Arco di Trionfo e la scalinata di Montmartre.

Un cast stellare e internazionale

Oltre al carismatico Keanu Reeves, il film vanta una parata di stelle del cinema d'azione e drammatico:

Donnie Yen: la leggenda delle arti marziali (IP Man) interpreta Caine, un assassino cieco e vecchio amico di John.

la leggenda delle arti marziali (IP Man) interpreta Caine, un assassino cieco e vecchio amico di John. Bill Skarsgård: il sadico e aristocratico Marchese de Gramont.

il sadico e aristocratico Marchese de Gramont. Hiroyuki Sanada: l'autoritario Shimazu, manager del Continental di Osaka.

l'autoritario Shimazu, manager del Continental di Osaka. Scott Adkins: irriconoscibile nei panni del folle boss Killa.

irriconoscibile nei panni del folle boss Killa. I grandi ritorni: Laurence Fishburne (Bowery King), Ian McShane (Winston) e il compianto Lance Reddick (Charon), morto prima che il film fosse distruìibuito nelle sale.

Durata di John Wick 4 e dove vedere il film in tv e in streaming

Con i suoi 169 minuti di pura azione, John Wick 4 è considerato da critica e pubblico come uno dei migliori action movie degli ultimi decenni, un viaggio epico all'insegna della vendetta, del cinema d'arti marziali e della redenzione. L'appuntamento è per stasera, ore 21:20, su Rai 2 e disponibile in live streaming su RaiPlay e successivamente on demand, dove gli spettatori potranno rivedere la pellicola.