Imma Tataranni 4, Vanessa Scalera e il cast: "Dobbiamo superare la prova della crisi di identità"

Dopo una lunga attesa è tornata Imma Tataranni - Sostituto procuratore uno dei prodotti 'faro' per Rai Fiction di cui nel nostro servizio pubblico sono molto orgogliosi. Le vicende sentimentali e professionali del sostituto procuratore più famoso della tv tornano a riempire le prime serate della domenica sulla rete ammiraglia Rai.

In azione

Del resto "Ogni stagione è come un piccolo miracolo, un prodotto fatto con passione e generosità da un gruppo molto ampio di persone, che traspare poi nella serie" - come dice il regista Francesco Amato - "Un allineamento di assi, ognuno di noi è come un pianeta e il sistema solare funziona grazie agli sceneggiatori perché quando una serie è scritta bene fa la differenza". Lui e il cast hanno presentato le nuove puntate.

Imma Tataranni 4: questione di scelte

Tutti devono prendere una decisione nella quarta stagione della fiction Rai. Barbara Ronchi dice della sua cancelliera Diana: "Sempre amica della protagonista, vivrà il dilemma di capire cosa vuole fare da grande. Vuole mettersi alla prova come fa Imma nel diventare giudice di pace e poter aiutare gli altri. Non è che non è felice professionalmente ma vuole crescere. Sa quanto abbia bisogno di lei sia professionalmente sia soprattutto umanamente. Ha bisogno come non mai di un'amica. Diana vuole spiccare il ruolo e brillare da sola e non di luce riflessa, pur se bella. Penso sia quell'amica che gioisce dei tuoi successi senza invidia ed è presente nei momenti più duri e bui".

Una scena familiare

Si potrebbe scherzare dicendo che, proprio come Rocco Schiavone e Marco Giallini, anche in questo caso personaggio titolare ed interprete siano quasi sovrapponibili: Imma Scalera e Vanessa Tataranni, che dice: "Sono molto felice, quest'anno la ritroviamo più che chiusa, approfondisce un rapporto amoroso in cui si è buttata, tirerà le somme con Calogiuri ma anche con il marito Pietro, col quale è profondamente in crisi. Mi ricordo ancora l'emozione mia e di Barbara alla prima prova costumi. Ogni volta che torniamo in questi panni c'è quel friccicore artistico di riprendere in mano personaggi e rapporti, emozioni. Questa volta sicuramente non mancheranno".

Oltre Imma: i personaggi

Parenti serpenti

In Imma Tataranni - Sostituto procuratore 4 anche le controparti maschili devono capire cosa vogliono dalla vita. Massimiliano Gallo dice che il suo Pietro vive una situazione complicatissima dopo quanto accaduto con Sara. Si tratta di un momento di riflessione in questo momento della loro vita per le scelte fatte e devono mettere in discussione tutto. Pietro risponde rispetto ad una crisi profonda in questa coppia: ha una figlia e problematiche da affrontare molto attuali, grazie agli sceneggiatori. Avrà anche un nuovo amico - interpretato da colui che per me è un attore straordinario come Tommaso Ragno - che gli farà compiere un percorso per ritrovarsi_".

Una delle coppie più amate

Infine tocca ad Alessio Lapice parlare del suo Ippazio Calogiuri: "Il maresciallo conduce un'indagine sull'attentato nel quale ha quasi perso la vita organizzato dal clan dei Mazzocca e da Romaniello. Imma sa che la sta portando avanti e quest'anno avrà un confronto con la DEA supportato da lei. Oltre alla parte investigativa c'è la possibile relazione da portare avanti. Li avevamo lasciati al tramonto quando si sono lasciati trasportare dalla passione. Ora devono capire cosa succede, si chiedono 'ora che si fa?', adesso che siamo saliti sullo stesso volo come ci comporteremo quando saremo uno accanto all'altro, abbiamo rovinato un'amicizia oppure abbiamo fatto bene a fare il salto?". Dopo il paragone dell'universo, ora quello del cielo.

Il rapporto con gli spettatori

Dice Gallo poi riguardo al seguito fandom della serie: "Mi fermano per strada spesso a Matera mentre giriamo. La figlia di una signora macedone era venuta apposta in città per Imma. Lo stesso è accaduto con una coppia di anziani. Non à da tutti creare un prodotto Rai di qualità per il territorio e per il rapporto tra attori e pubblico, che viene venduto all'estero quando di solito siamo noi a comprare i titoli. Per una volta prendiamoci i meriti! (ride)