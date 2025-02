Imma Tataranni 4, lite tra Vanessa Scalera e Mariolina Venezia. "Ingrata!", l'attrice: "Non ti devo nulla"

La conferenza stampa di Imma Tataranni 4 si è trasformata in un ring per Vanessa Scalera e l'autrice Mariolina Venezia, protagoniste di un'accesa lite.

Scintille durante la conferenza stampa di Imma Tataranni 4 tra Vanessa Scalera e Mariolina Venezia, autrice dei romanzi da cui la fortunata serie è tratta. Le due sono state protagoniste di uno scontro che si è consumato a suon di insulti e accuse.

Una domanda accende la polemica tra Vanessa Scalera e l'autrice di Imma Tataranni

Imma Tataranni - Sostituto procuratore: una foto dal set

A innescare la bomba è stata la domanda di una giornalista che ha chiesto all'attrice protagonista come mai non avesse ringraziato Mariolina Venezia sul palco di Sanremo, dove è stata ospite durante la finale. La risposta di Scalera è stata semplice e sarebbe bastata a sedare la discussione: "Me ne sono proprio dimenticata, da sempre ho un rapporto particolare con gli sceneggiatori. Mariolina ha scritto un personaggio straordinario, l'ho solo dimenticata".

La replica della scrittrice, presente in sala, non si è fatta attendere ed è stata insospettabilmente tagliente: "Avendo io creato il personaggio di Imma Tataranni, non posso che essere una fan di tutti gli ingrati. Imma Tataranni è una paladina dell'ingratitudine" ha risposto piccatata Venezia.

"Ringrazio Vanessa Scalera per la sua ingratitudine, mi ha spesso dimenticata. Ma è libera e io amo le donne libere, Vannessa Scalera è una donna libera al pari di Imma. Forse non è un caso che l'abbia interpretata così bene".

Mariolina Venezia ha poi concluso, con un finto tentativo di conciliazione: "Vanessa è libera di ringraziare chi vuole, Imma Tataranni è una donna che senza compiacere nessuno è piaciuta a tutti".

"Non ti devo niente": la risposta di Vanessa Scalera

Non avrebbe voluto far polemica, dice lei, per non distogliere l'attenzione dalla quarta stagione della serie, ma Vanessa Scalera non si è certo tirata indietro: "Sono stata messa in mezzo, non voglio entrare nella tua volgare polemica. Io ricordo la tua ingratitudine durante la prima conferenza stampa di Imma Tataranni: hai avuto un comportamento malmostoso, me lo ricordo ancora. Io devo ringraziare la produzione e il regista. Ti ho sempre nominata nelle interviste. Ringrazio gli sceneggiatori, ma io non ti devo nulla".

Se in un primo momento sembrava restia a continuare la querelle, Vanessa Scalera, accusata di ingratitudine, non è riuscita poi a contenersi, nonostante il palese imbarazzo dei due colleghi presenti, Massimiliano Gallo e Alessio Lapice: "Ricordo le parole non carine rivolta a noi attori da Mariolina Venezia nella prima conferenza stampa".

Prendendo un po' i panni del suo Pietro (il marito della Tataranni nella serie), Massimiliano Gallo ha provato a smorzare i toni: "Parliamo di un intervento fatto a Sanremo a tarda sera di due minuti. C'era tensione, preoccupazione nel dire delle cose in pochi minuti. Vanessa ha chiesto scusa per essersi dimenticata di ringraziare Mariolina, poi per il resto si chiariranno".