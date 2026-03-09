Ascolti TV 8 marzo: Imma Tataranni stravince, Il Milionario si ferma al 13.1%

La domenica televisiva premia Rai 1: Imma Tataranni - Sostituto Procuratore conquista la prima serata con oltre 3,9 milioni di spettatori e il 24,1% di share, lasciando Canale 5 e il Milionario indietro.

La domenica sera televisiva dell'8 marzo ha visto sfidarsi fiction, intrattenimento e informazione. Su Rai 1 tornava Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, mentre Canale 5 puntava su uno speciale di Chi Vuol Essere Milionario. Spazio anche all'attualità con Presadiretta e Fuori dal Coro, senza dimenticare l'appuntamento con Le Iene su Italia 1.

Vanessa Scalera domina la prima serata su Rai 1

La prima serata viene vinta da Rai 1 con Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, che conquista 3.961.000 spettatori pari al 24.1% di share, confermandosi uno dei titoli più forti della domenica sera e dell'intero palinsesto televisivo. Su Canale 5, lo speciale Chi Vuol Essere Milionario - Il Torneo raccoglie 1.577.000 spettatori con il 13.1% di share, restando però molto distante dalla fiction della rete ammiraglia Rai.

Su Italia 1, dopo una presentazione che ha coinvolto 1.052.000 spettatori (5.5%), Le Iene ottengono 1.215.000 spettatori con il 9.9% di share, mantenendo uno zoccolo duro di pubblico.

Gerry Scotti

Gli ascolti delle altre reti

Su Rai3, dopo Presadiretta Open (606.000 spettatori - 3.2%) e la presentazione (625.000 - 3.3%), Presadiretta segna 732.000 spettatori pari al 4.1% di share, con Presadiretta Più a 498.000 spettatori (3.3%).

Su Rete 4, dopo la presentazione Fuori dal Coro totalizza 647.000 spettatori con il 5.2% di share. Su La7, Il caso Epstein - Il racconto continua raggiunge 605.000 spettatori pari al 3.5%. Tra le altre proposte, su Rai 2 il film Divorzio a Las Vegas intrattiene 437.000 spettatori (2.4%), mentre su Tv8 Operation Fortune raccoglie 221.000 spettatori (1.4%).

Bene Che Tempo Che Fa sul Nove

Sul Nove, dopo una lunga presentazione vista da 1.251.000 spettatori (6.5%), Che Tempo Che Fa raduna 1.349.000 spettatori con il 7.8% di share, mentre Il Tavolo ottiene 685.000 spettatori con il 6.9%.

Nino Frassica e Fabio Fazio

Access prime time: sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Nella fascia dell'access prime time continua il duello tra Rai 1 e Canale 5. Su Rai 1, Affari Tuoi arriva a 4.319.000 spettatori con il 22.7% di share. Su Canale 5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.695.000 - 19.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.416.000 spettatori pari al 23.1% di share, superando di poco la proposta della rete rivale.

Sulle altre reti, N.C.I.S. - Unità Anticrimine su Italia 1 raduna 1.004.000 spettatori (5.2%), mentre 4 di Sera Weekend su Rete 4 ottiene 958.000 spettatori (5%) nella prima parte e 682.000 (3.6%) nella seconda. Su La7, In Onda interessa 1.080.000 spettatori (5.6%) nella prima parte e 781.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte denominata In Onda Prima Serata. Su Tv8, infine, 4 Ristoranti raggiunge 519.000 spettatori con il 2.7% di share.

La domenica sera conferma quindi la forza della fiction di Rai 1, con Imma Tataranni che domina il prime time e lascia alle spalle l'intrattenimento di Canale 5. La sfida tra le reti generaliste proseguirà ora con i prossimi appuntamenti della settimana televisiva.