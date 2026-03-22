Imma Tataranni 5 stasera su Rai 1, anticipazioni terza puntata: Diana tradita, Pietro geloso

Stasera su Rai 1 arriva la terza puntata di Imma Tataranni 5. Diana si sentirà tradita e Pietro non nasconderà la sua gelosia nei riguardi di Mike, l'insegnate di inglese che sembra godere delle simpatie della sostituto procuratore di Matera.

Imma Tataranni 5: la trama completa della penultima puntata

Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera in una delle scene iniziali della terza puntata

Durante un pranzo nella comunità Bandusia, Imma affronta la sua fondatrice, la Piacentini (Carmen Pommella), verso la quale nutre una palese e ricambiata antipatia. Viene però interrotta da una telefonata della procura: al Parco Paradiso è stato trovato il corpo di Marco Pignatelli, un avvocato che pochi mesi prima ha perso la figlia Gloria. La sua morte è avvenuta in circostanze molto strane.

Diana (Barbara Ronchi) s'imbatte in un manuale che rivela che Imma ha programmato di diventare procuratore capo. Si sente tradita perché in questo caso l'amica sarà costretta a lasciare Matera. Il loro rapporto si incrina proprio quando Diana, suo malgrado, finisce involontariamente per soffiare il ruolo di Giulietta alla Moliterni (Monica Dugo). Ma a Diana basta parlare con Imma per comprendere i perché della sua decisione ed è proprio lei alla fine a indicarle che c'è un posto vacante nella procura di Milano.

Nel frattempo, Filomena (Dora Romano) riporta Luciano (Antonio Montemurro) a casa e Imma si concede una gita a cavallo con Mike (Tim Daish). Una complicità che non sfugge a Pietro (Massimiliano Gallo), il quale non riesce a nascondere la sua gelosia. Fossati (Lodo Guenzi), intanto, lo pressa sempre di più per il conseguimento degli obiettivi aziendali che gli sono stati assegnati e che sembrano essersi arenati.

Quando finisce l'ultima stagione di Imma Tataranni?

Vanessa Scalera e Barbara Ronchi, per 5 stagioni ha interpretato Diana, cancelliera e migliore amica di Imma

La quinta sarà con ogni probabilità l'ultima stagione di Imma Tataranni - Sostituto procuratore. Dopo l'addio di Alessio Lapice (che per quattro stagioni ha intepretato Ippazio Calogiuri), anche Vanessa Scalera, la protagonista, ha confermato durante la conferenza stampa la propria volontà di lasciarsi alle spalle la serie.

"La serie magari continuerà anche senza di me" ha dichiarato l'attrice pugliese durante l'incontro con la stampa. "Per me è l'ultima stagione, perché credo sia nell'ordine delle cose. Anche Breaking Bad è terminato, e hanno fatto 5 stagioni. Chi sono io per superare quello là?" ha scherzato la Scalera.

Mentre si rincorrono le voci su un possibile spin-off di Imma Tataranni, ai fan della serie tratta dai romanzi di Mariolina Venezia non resta che attendere il gran finale, in onda domenica 29 marzo su Rai 1 e RaiPlay.