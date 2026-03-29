Imma Tataranni 5, ultima puntata stasera su Rai 1: come finisce la serie con Vanessa Scalera?

Il gran finale di Imma Tataranni - Sostituto procuratore, in onda su Rai 1 e RaiPlay in questa domenica 29 marzo, promette colpi di scena e una sorpresa finale: ecco la trama completa dell'ultima puntata della serie

Ci siamo, il momento che i fan di Imma Tataranni - Sostituto procuratore (non) aspettavano da 5 stagioni è arrivato: stasera su Rai 1 alle 21:30 andrà in onda l'ultima puntata. Non il finale della stagione 5, ma la conclusione dell'intera avventura televisiva della creatura nata dalla penna di Mariolina Venezia e portata sullo schermo da Vanessa Scalera.

Imma Tataranni 5: la trama completa del gran finale

Vanessa Scalera sul set con la guest star di puntata Marcello Fonte

Mentre Diana (Barbara Ronchi) si prepara al debutto teatrale, il ritrovamento di un cadavere nel Palombaro di Matera lega il mondo dei fornai, quelli che impastano il pane ancora a mano, alla realtà carceraria. Imma deve districarsi tra un padre che piange il figlio perduto per sempre e i silenzi dei testimoni che conoscevano la vittima.

Ma è in famiglia che la crisi tocca il culmine: Valentina ha deciso di trasferirsi dalla Piacentini e per partecipare alle spese della comunità tenta di vendere la spilla d'oro che la nonna Brunella le ha regalato. Solo l'intervento congiunto delle due nonne e la mediazione di Pietro (Massimiliano Gallo) evitano il peggio e riportano madre e figlia a ritrovarsi.

Pietro, dal canto suo, decide di licenziarsi dalla First Energy perché Fossati (Lodo Guenzi) ha mostrato la sua vera natura e i suoi metodi a dir poco spregiudicati. Ma non tutto sembra perduto per Pietro, anzi, il ceo coreano della multinazionale non vuole perdere la sua professionalità. Un apprezzamento e un coinvolgimento che lo rincuora.

Imma e Pietro tornano insieme oppure no?

Imma Tataranni. Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo durante un confronto nella quarta stagione.

I due ex coniugi sono finalmente riusciti a trovare un accordo per la vendita della casa, ma quando si incontrano per il rogito, la vicinanza risveglia in loro l'amore che li ha uniti per una vita. Forse dovevano solo mancarsi per riavvicinarsi.

Il lieto fine, per una volta, è finalmente a portata di mano pee Imma Tataranni. Ma è proprio quando l'equilibrio sembra ormai ristabilito che arriva la notizia cruciale: la domanda di Imma come procuratore capo presso la Procura di Milano è stata accettata. Cosa deciderà di fare lo "sceriffo di Matera"? Il suo desiderio di lasciarsi tutto alle spalle e ricominciare è ancora così forte?

Quante possibilità ci sono per Imma Tataranni 6?

Imma Tataranni: Massimiliano Gallo e Dora Romano in una scena

La risposta ideale a questa domanda sarebbe molte, considerando gli ascolti e l'affetto del pubblico: Imma Tataranni 5 ha sempre vinto gli ascolti della domenica sera per quattro settimane, e con un discreto scarto sulla concorrenza. Sappiamo bene però che la protagonista, Vanessa Scalera, dirà addio al personaggio con la puntata in onda stasera. Decisione che un anno fa aveva già preso Alessio Lapice, interprete di Calogiuri, causando la fine definitiva della storia d'amore con la Tataranni e diversi malumori negli spettatori.

Apparentemente, dunque, non ci sarebbe la possibilità di continuare, ma, come diciamo spesso, il caso "Don Matteo" ha aperto nuovi scenari perchè ci ha insegnato che, pur di non rinunciare a un prodotto di successo, si chiederà agli sceneggiatori semplicemente di sostituire il protagonista uscente con un altro.

Tornando quindi alla domanda iniziale: ci sono delle possibilità che si faccia la sesta stagione di Imma Tataranni - Sostituto procuratore? Potrebbero esserci se la RAI decidesse, di comune accordo con la produzione, di affidare il ruolo da protagonista, chr è stato di Imma, a un altro personaggio, qualcuno che fin qui non si è mai visto e che non esiste neppure nei romanzi di Mariolina Venezia.

In alternativa: si comincia a parlare di spin-off su alcuni dei personaggi più amati, da Diana, la cancelliera interpretata da Barbara Ronchi, al maresciallo Calogiuri, cosa più diffcile perchè Alessio Lapice è ora impegnato nella produzione della fiction Roberta Valente - Notaio in Sorrento, prossimamente su Rai 1.

Qualche possibilità remota, dunque, potrebbe esistere per il futuro televisivo della Tataranni, ma è meglio prepararsi al peggio.