Imma Tataranni 4, recensione: una stagione ricca di svolte (e dilemmi amorosi)

Ci sono poche certezze tra le fiction Rai che tornano ad appassionare gli spettatori. Una di queste è Imma Tataranni - Sostituto procuratore. Arrivata un po' sordina, negli anni ha saputo farsi largo nel cuore del pubblico grazie agli interpreti, alla suggestiva location e all'ispirazione dei romanzi di Mariolina Venezia. Avevamo lasciato tutti i protagonisti in preda a vari dubbi, che sembrano essere il fil rouge di queste nuove quattro puntate, in onda dal 23 febbraio ogni domenica in prima serata su Rai1 per quattro settimane.

Imma Tataranni 4: la stagione delle scelte

Chiacchiere tra amiche

Sempre diretta da Francesco Amato, l'incipit di questo quarto capitolo della fiction Rai mostra per la prima volta un'Immacolata (Vanessa Scalera) inedita: è depressa, dubbiosa, nascosta a casa della cancelliera Diana (una sempre adorabile Barbara Ronchi). Passa le giornate sul divano a guardare serie turche, nelle quali vede un riflesso della propria attrazione per il maresciallo Calogiuri (Alessio Lapice) dopo il loro momento di passione nel precedente finale.

Ah, l'amour...

Quest'ultimo si è invece infiltrato sotto copertura nel clan dei Mazzocca per incastrare Saverio Romaniello (Cesare Bocci) dall'interno, ma ora deve metterne al corrente il procuratore capo Vitali (Carlo Buccirosso). Quest'ultimo intanto deve badare alle figlie gemelle (che sembrano uscite da Shining) per via del suocero malato e della moglie fuori città. La De Santis dal canto suo studia segretamente per diventare giudice di pace, ed è ancora più difficile farlo in questa convivenza forzata con l'amica in casa. Lei sospetta ma Diana nega, mentre prova a consolarla e tirarla su. Intanto tutti a lavoro chiedono disperatamente della sostituto procuratore, ufficialmente in ferie fuori Italia.

L'attualità al servizio della fiction

Imma Tataranni - Sostituto procuratore conferma ancora una volta, grazie al team di sceneggiatori composto da Salvatore De Mola, Michele Pellegrini, Pier Paolo Piciarelli, Pierpaolo Pirone, Filippo Gili, di guardare alla cronaca nera del nostro Paese nell'imbastire casi che parlino di corruzione e connivenza, liberamente ispirati dai romanzi Come piante tra i Sassi, Via del Riscatto, Maltempo e Rione Serra venerdì. Nel mezzo si fa ancora una volta largo la protagonista come rappresentante della giustizia.

Trio in azione

Schietta, impetuosa, grande indagatrice dell'animo umano e dotata di una memoria quasi fotografica, un po' Miss Marple un po' Giudice Amy, Vanessa Scalera ha oramai abbracciato la protagonista donandole grazia, empatia ed ironia; l'aspetto più umano traspare ancora di più all'inizio di questa nuova stagione. Parallelamente, la location è ancora personaggio fondamentale, tra i proverbiali sassi e le grandi e piccole scalinate che i personaggi devono continuamente salire e scendere (come nella vita) a Matera.

I turbamenti interiori nella serie Rai

Imma Tataranni. Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo durante un confronto nella quarta stagione.

Al centro dei nuovi episodi appare chiaro come ci siano le scelte importanti che dovranno compiere tutti i protagonisti. Anche Pietro (Massimiliano Gallo), da cui Imma si è allontanata sentimentalmente e fisicamente - con buona pace della 'terribile' suocera interpretata da Dora Romano. L'uomo infatti conosce l'eccentrico scrittore Vasco Parisi (un sempre grande Tommaso Ragno) che proverà a farlo sciogliere e fargli riprendere in mano la propria vita, lontano dalla madre oltre che dalla moglie, per capire se potranno riavvicinarsi come coppia e per superare il lutto della morte di Sara. Lei intanto deve fare chiarezza su ciò che prova per Calogiuri e viceversa, mentre cerca di non rovinare il rapporto professionale e di amicizia che oramai li lega.