Imma Tataranni 4, tra i sassi di Matera: guida alle location della serie

Se c'è una cosa che caratterizza le fiction degli ultimi anni è la sua vicinanza e valorizzazione del territorio. Lo ha fatto sicuramente la storia di Imma Tataranni - Sostituto procuratore. Prima nella saga di libri di Mariolina Venezia, materana che ha voluto raccontare attraverso il personaggio la propria città, in seguito nell'adattamento televisivo su Rai1 ogni domenica in prima serata, con un cast composto da Vanessa Scalera, Barbara Ronchi (la cancelliera Diana), Massimiliano Gallo (il marito Pietro) e Alessio Lapice (il maresciallo Calogiuri).

La protagonista in una scena

La serie ha cercato di mostrare entrambe le anime della città, antica e moderna: da un lato i Sassi iconici e i rioni di Tufo, parte del centro storico, che hanno già caratterizzato sequenze cinematografiche entrate nella storia come 007: No Time To Die e La passione di Cristo. Dall'altro i quartieri più recenti ed abitati, grazie al lavoro della Lucania Film Commission in una regione, la Basilicata, spesso parte di quel centro Italia invisibile e dimenticato e ora ritrovata grazie a questi prodotti audiovisivi. Andiamo a (ri)scoprire insieme i luoghi del serial.

Imma Tataranni: dove vive e lavora la protagonista

L'ufficio del sostituto procuratore

Il personaggio della serie Rai, eccentrico e colorato nel look e dotato di un'incredibile memoria, vive in Via San Biagio, con una doppia vista: da un lato gli antichi Sassi, dall'altro Piazza San Giovanni Battista, considerata una delle più belle della città. Il Palazzo di Giustizia alias il Tribunale di Matera, invece, luogo di lavoro del sostituto procuratore - eccezion fatta per l'inizio di questa quarta stagione, in cui si è rifugiata a casa di Diana - si trova nel Palazzo dell'Annunziata, uno degli edifici più importanti, in Piazza Vittorio Veneto proprio nel centro cittadino. Questo però nella finzione scenica, dato che in realtà il vero Tribunale si trova fuori dal centro storico, in un edificio molto più moderno, accanto al Palazzo del Comune, simbolicamente in Via Aldo Moro.

Alle origini di Matera

Imma e Diana per le vie cittadine

Come tutti i "piccoli" centri abitati che non sono paesini sperduti ma nemmeno metropoli, trovandosi nel mezzo, Matera viene ritratta con tutte le proprie tradizioni e contraddizioni, divisa appunto tra antichità onnipresente - si sprecano le panoramiche, soprattutto notturne con le luci, e l'uso dei droni nella fiction - e sguardo al futuro. Una città tranquilla finché non c'è il crimine di turno, sempre più frequenti per voluta esagerazione ed esasperazione giocando sulla sua identità provinciale, proprio come Cabot Cove per Jessica Fletcher oppure Spoleto per Don Matteo. Non dimentichiamo che il comune lucano è Patrimonio Mondiale UNESCO dal 1993 oltre che Capitale Europea della Cultura.

Una sequenza con vista sullo sfondo

Il nome antico sembra essere Mataia ole dai Greci, che deriva da Mataio olos, ovvero "tutto vacuo", in riferimento alla Gravina, una fossa attraversata da torrenti. Oppure potrebbe derivare da Mata che significa "cumulo di rocce", in riferimento alla proverbiale Città dei Sassi che caratterizzano parte del centro storico, con le continue scale che scendono e salgono. C'è infine la Murgia, uno dei paesaggi rupestri più spettacolari del nostro Paese, contiguo alla parte pugliese, che ben testimonia l'antico rapporto tra uomo e natura, presente nel Parco Regionale Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, istituito nel 1990. I Sassi hanno subito negli ultimi due secoli un degrado notevole, tanto da arrivare all'appellativo di "vergogna nazionale" da Palmiro Togliatti, in visita in città nel 1948, verificandone le condizioni igieniche; sarà poi stato Alcide De Gasperi a decretarne lo svuotamento.

Altri luoghi della fiction Rai

Tra le altre location che hanno caratterizzato queste quattro stagioni di Imma Tataranni - Sostituto procuratore c'è la Villa Comunale, la Fondazione Le Monacelle, le Chiese di San Giuseppe e di Sant'Agostino, il Palazzo Malvinni Malvezzi, le Masserie in campagna nella zona denominata Serra Pizzuta, le strade del centro storico come Via Ridola, Via del Corso, Via delle Beccherie e Piazza Sedile. E ancora la Cattedrale di Civita, il Comune di Pisticci e Calanchi, Via Giolitti, Via Bruno Buozzi, la zona Industriale La Martella, presso borgo Venusio, in località San Francesco, Piazza Duomo, Via Roma, Via Lucana, Via San Potito, Via Cererie.

Nel ciclo inaugurale Imma prova a distrarsi in vacanza ma un caso la ossessione mentre è a Metaponto, frazione del comune di Bernalda, sul Mar Ionio tra i templi del parco archeologico. Durante una trasferta romana, lei e Calogiuri in scooter citano Vacanze Romane mentre visitano prima il Colosseo e poi gli studi di Cinecittà.

Una scena dentro il Palazzo di Giustizia

Nella seconda stagione vediamo la suggestione della Val d'Agri, tra i borghi storici di Marsicovetere, Marsico Nuovo, Viggiano e Abriola; sul Monte Volturino, sui Monti della Maddalena e nella Piana del Lago, nel cuore del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano.

Nel terzo capitolo assistiamo visitiamo la zona industriale La Martella, il Museo Archeologico Nazionale, Piazza San Francesco, Via D'Addozio, Via Fiorentini e Via Madonna delle Virtù. Poi si sono spostate anche in Puglia, in provincia di Taranto, nei comuni di Ginosa, Gravina nel quartiere Rivolta, Laterza.

Casa Tataranni-De Ruggeri

Ci sono infine gli interni, girati a volte tra Roma e il Lazio, fatti sembrare quelli materanesi, come il Palazzo Chigi di Ariccia nel primo episodio della seconda stagione. Per molti la protagonista interpretata da Vanessa Scalera rappresenta la Basilicata: una donna forte, libera, aspra e dura, ma soprattutto sempre fedele a se stessa.