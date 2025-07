Il Paradiso delle Signore, da Greta Marchesi a Fulvio Rinaldi: ecco chi sono i nuovi personaggi della serie

Se gli addii importanti non mancheranno, la decima stagione del fenomeno pomeridiano Rai si rafforza con nuove attrici e nuovi attori. Di grande talento. Li abbiamo incontrati in anteprima.

Rieccoci, ormai è una tradizione: raccontarvi Il paradiso delle signore direttamente dallo storico set che ha ospitato il press day di presentazione. Questa volta, però, alla vigilia dell'ottava stagione daily (ma la decima in totale), iniziamo nell'anticiparvi quali sono le new entry che, puntata dopo puntata, ci scommettiamo, saranno capaci di entrare nel cuore del pubblico. Del resto, Il paradiso delle signore, che torna su Rai1 l'8 settembre, è una vera e propria zona di comfort. La prossima stagione della fiction, tra l'altro, sarà segnata anche da diversi addii importanti (non ve li riveliamo!).

Il Paradiso delle Signore 8: ecco chi sono i nuovi personaggi e i nuovi attori

Ogni addio, ci ha insegnato la soap prodotta da Aurora TV e Rai Fiction, corrisponde però ad un nuovo ingresso. Tutto ricomincia nella Milano del 1966, e si accenda la sfida tra Il Paradiso, condotto da Marcello Barbieri, Roberto Landi e Marta Guarnieri, e la GMM diretta da Odile, intanto che entrano in scena i nuovi personaggi: Fulvio Rinaldi, Caterina Rinaldi, Ettore Marchesi, Greta Marchesi, Marina Valli e Giovanni Pastore detto Johnny. Eccoli nel dettaglio.

"Ho avuto la fortuna di lavorare con Simone Montedoro, e con un cast strepitoso. Al di là del talento e dell'umanità", spiega la giovane Iuliana Calcatinci che interpreta Caterina Rinaldi. "Un clima che ha lasciato spazio al gioco e alla recitazione". E poi sul personaggio "Caterina sta vivendo una fase di transizione, da adolescente a ragazza. Ha una relazione segreta, cerca lavoro per aiutare il padre in difficoltà, ma intanto frequenta una scuola di moda. Scopre di non essere così bambina e infantile". Una fase di transizione e di cambiamento, che l'attrice vive così: "Il cambiamento lo vivo meglio se sono affiancata dalle persone a me care, a volte mi spavento ma cerco di vivere il presente. Se i cambiamenti fossero tutti come questo del Paradiso, sarebbe bello, tento però di adattarmi, cerco di godermi tutto".

Ci avviciniamo agli anni Settanta, e allora non poteva mancare ne Il paradiso delle signore un accenno alla beat generation. Tra i nuovi personaggi ecco Giovanni Pastore alias Johnny. Cugino di Delia, ha il sogno di girare il mondo con la chitarra. Mirko Lorusso al riguardo dice che: "Interpreto un giovane della generazione beat, precursore del 68, un seguace di Jack Kerouac. Porta allegria, libertà, musica. La letteratura americana di quegli anni la sento vicina. Lavorando al personaggio mi sono appropriato di una certa cultura musicale, come Bob Dylan, i Beatles, i Rolling Stones. Ho imparato a suonare l'armonica. Mi piace la musica folk. Mi piace il cambiamento, sono una persona in cui trova opportunità". Sull'esperienza di set, invece, l'attore confida che: "Tanti attori bravi mi hanno aiutato ad entrare nel mood. I ritmi sono serrati, ma grazie al cast e grazie allo sguardo dei registi risulta tutto più facile. Non ho sentito la fatica".

Irene Battaglia insieme a Danilo D'Agostino

Di cambiamenti parla anche Irene Battaglia, che interpreta Marina Valli, un'attrice famosa dell'epoca, fidanzata con Matteo Portelli (Danilo D'Agostino). "Ne Il Paradiso delle Signore ci sarà un ricambio importante". E prosegue, "Per incoscienza mi butto nelle cose senza stare troppo a pensarci. Trasferirmi, vivere all'estero. Il cambiamento credo sia buono. Fa crescere ma fa anche soffrire. Tuttavia, le cose che cambiano in modo definitivo mi fanno piangere, e spesso mi lascio andare alla nostalgia, anche se fa male. Consapevole che le cose non torneranno mai com'erano". L'attrice, traccia un parallelo importante tra Il Paradiso e una delle migliori serie tv della storia, partendo dall'affezione che si ha verso i personaggi. "Si va in onda tutti i giorni, e il pubblico si affeziona. Si resta incollati alla tv perché certe figure diventano parte del quotidiano. Per quanto riguarda Marina, beh, il mio personaggio un po' vamp. Per costruirla ho pensato alla Joan di Mad Men, una serie che amo".

Elia Marangon interpreta Ettore Marchesi

Nel cast della fiction entra anche Elia Marangon, che interpreta Ettore Marchesi. Definito "brillante e fascinoso" viene ingaggiato dalla GMM, affascinando non poco Odile (Arianna Amadei). "Ho sentito un senso di appartenenza" confida Elia Marangon, "Questo è un set che ti ingloba in qualcosa di bello e importante. Quando ho letto del ruolo mi sono ispirato a Gianni Agnelli, un grande imprenditore". E prosegue rispetto al suo Ettore. "È nato a Milano, ha passato vari anni fuori affinando le esperienze. Torna per riprendere qualcosa di importante". Per Elia, la differenza sta "Nel lavoro di squadra. Gli attori sono il cuore e l'anima della soap. Ma anche il lavoro con i registi è importante, c'è sempre un dialogo buono. Come si dice, per migliorare bisogna cambiare".

Valentina Ghelfi - Greta Marchesi

Nel cast de Il Paradiso delle Signore entra poi Valentina Ghelfi nel ruolo di Greta Marchesi. Collabora con la GMM come stilista, formando con Ettore una grande coppia creativa. "Per me questa soap è una sorta di coccola. Il pubblico stacca la testa e si apre ad un mondo capace di accoglierlo. Una sorta di consolazione, una certezza". Sul personaggio, invece, "Greta porta dietro di sé un mistero. Arriva con un bagaglio che serve da motore per il suo arrivo a Milano. Un personaggio forte, che sa quello che vuole, nonostante un certo timore".

A proposito di timori, Valentina Ghelfi confida che "Ho paura della comodità, e quindi mi sforzo di affrontare più situazioni che posso gestire sanamente. C'è l'idea di dover sempre spingere, quando invece il recupero è parte del processo". Per questo non rinuncia al suo lato cinefilo (ci confessa di avere Letterboxd sempre aperto), consumando cinema e serie tv. "Ho iniziato Too Much, di Lena Dunham. Per me è un punto di riferimento. In Girls si mostrava spesso nuda prima ancora della body positivity. E mi piacciono le attrici che diventano anche registe e viceversa, come Greta Gerwig e Sophie Letourneur. Donne che raccontano il femminile aprendosi al presente".

Simone Montedoro - Fulvio Rinaldi

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore ecco anche Fulvio Rinaldi, interpretato dall'esperto Simone Montedoro. Fulvio è descritto come un "uomo gentile e riservato, romano, trasferito al Nord per seguire l'amore". Potrebbe essere una delle new entry in grado di agganciare immediatamente il favore dei fan, visto il suo background da outsider. Il personaggio infatti ha alle spalle un passato doloroso, e ora si reinventa come magazziniere con lo scopo di garantire un futuro alla figlia.