Il Paradiso delle Signore: metti un pomeriggio a Trastevere con una Mostra che festeggia il mito

A due passi da Santa Maria in Trastevere, tra gli scorci di una Roma quasi autunnale, ma ancora tiepida, e colorata dai turisti che popolano i locali del centro. Nel cuore della Capitale, a Palazzo Velli, in Piazza Sant'Egidio, abbiamo trascorso un pomeriggio con i protagonisti de Il paradiso delle signore, in occasione della mostra speciale dedicata all'amatissima fiction Rai che, in questa nona stagione (la settima daily), festeggia il traguardo delle mille puntate. Curiosità, fibrillazione e un'affluenza da record per la mostra, in programma fino al 6 ottobre, tutti i giorni, dalle 15 alle 21, con ingresso gratuito.

Dentro la mostra

All'interno, organizzato su due piani, un percorso espositivo che ripercorre la storia de Il Paradiso delle Signore: fotografie di scena, creazioni, incontri quotidiani con i protagonisti, e poi gli abiti originali (ben 35), creati dal team di Pamela Fontinovo, che ci riportano indietro nel tempo, fino agli Anni Sessanta. Per tutti i partecipanti, poi, un opuscolo esclusivo che racconta la genesi della serie prodotta da Rai e Aurora TV Banijay, partendo da un'immagine di dieci anni fa: un treno che arriva alla stazione Centrale di Milano. Da lì, un crescendo di ascolti e di partecipazione (la stagione otto ha toccato punti Auditel di ben 1,7 milioni, con uno share medio del 19,4%), come dimostra la calca fuori Palazzo Velli. Una fila lunghissima di appassionate e appassionati, in attesa di entrare per scoprire - da un'altra prospettiva - la loro fiction del cuore.

Il Paradiso delle Signore in Mostra: incontro con Gabriele Anagni

Gabriele Anagni ne Il paradiso delle signore

Per l'occasione, prima di lanciarsi in un talk seguito da una sessione di photo opportunity con i fan, abbiamo chiacchierato con Gabriele Anagni, che ne Il paradiso delle signore interpreta uno dei personaggi di riferimento, Alfredo. "Non ci si abitua mai all'amore dei fan, e anzi per noi è una cosa nuova. Non sempre abbiamo la possibilità di incontrare così tanti appassionati de Il paradiso", ci dice l'attore, dopo essersi fermato a salutare il pubblico in coda, in attesa di entrare, "Tutto questo è molto bello, ci da soddisfazioni". E sulla nona stagione, non ha dubbi: "La stagione sta andando benissimo! Non c'è il dottor Conti, però sembra che tutto proceda liscio, anche la scrittura. C'è velocità e ritmo. Sta andando bene". E sul suo personaggio, particolarmente adorato, ci spiega che: "Me lo vivo con leggerezza. È la chiave di Alfredo, ed è la sua leggerezza che piace. Metto dentro un po' di improvvisazione, un mio modo di essere simpatico. Più che responsabilità, bisogna continuare ad avere il coraggio di essere se stessi mentre interpreti una persona che non sei tu".

Il Paradiso delle Signore 9: da Mirella Vanni ad Enrico Brancaccio, alla scoperta dei nuovi personaggi

I numeri da record

Il nutrito pubblico

Il Paradiso delle Signore in Mostra è, tra l'altro, l'occasione per scoprire alcuni dati che contraddistinguono lo show, girato negli Studi Videa de La Giustiniana (ben settanta set in quattromila metri quadri!). Trasmessa quotidianamente, fidelizzando il pubblico di Rai 1, la serie ha fin'ora realizzato ben settecento ore, suddivise in duecento minuti di ripresa e montaggio settimanali. Un lavoro importante, che impiega quotidianamente duecento persone, senza considerare le cinquecento che compongono il cast, tra fissi e piccoli ruoli.

Gli abiti del Paradiso in mostra

I numeri si fanno poi più mastodontici se pensiamo al reparto costumi e al reparto trucco: ben diecimila realizzati, ben quattordici mila noleggiati; mille e duecento bombolette di lacca e mille e cinquecento rossetti utilizzati (siamo o non siamo negli anni Sessanta?). Rivelato anche il timing di produzione di ogni stagione, che equivale praticamente ad un anno: otto mesi di riprese, un mese di preparazione, e due mesi di post-produzione. Se poi sono ben settecentocinquanta le rose che hanno abbellito Villa Guarnieri, la Mostra è il palco perfetto per illuminare il successo della serie: Il paradiso delle signore, infatti, è il programma più visto su RaiPlay (53 milioni di visualizzazioni!), ed è in crescita annua dal 2018 con sei punti share media. Con una piccola curiosità: scopriamo anche il minuto più visto di tutta la fiction, che corrisponde alle 16:48 del 18 ottobre 2022, quando Vittorio e Matilde hanno registrato il 24,47% di share. Insomma, numeri da record e una mostra da non perdere, celebrando con sincerità e passione un vero e proprio punto di riferimento della televisione.