Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 maggio 2026: l'inaspettato gesto di Adelaide

L'ultima puntata di questa decima stagione porta con sé quel misto di malinconia e curiosità che Il Paradiso delle Signore sa maneggiare molto bene. Venerdì 22 maggio, nel pomeriggio di Rai 1, la soap chiude un capitolo importante senza rinunciare al suo tratto più riconoscibile: intrecciare sentimenti, piccole rivoluzioni private e grandi momenti collettivi.

Al centro della scena ci saranno Rosa e Adelaide, pronta a sorprendere tutti con un gesto inatteso, ma anche Mirella, chiamata a mettere ordine nel proprio cuore, e Odile, sempre più vicina a una nuova possibilità con Matteo. Scopriamo di più con le anticipazioni dell'ultimo episodio.

Riassunto delle puntate precedenti

Il Paradiso delle Signore

Nella puntata precedente Il paradiso delle signore si è preparato a celebrare il Giro d'Italia con una divisa speciale per le Veneri. Delia si è proposta come modella della nuova creazione, portando al grande magazzino un entusiasmo leggero, quasi da festa, mentre attorno a lei le vite degli altri personaggi continuavano a muoversi su terreni molto più delicati.

Mirella, infatti, è apparsa ancora distante dall'idea di ricostruire una famiglia con Luigi. Le ferite del passato non si cancellano con una promessa e il suo atteggiamento ha confermato quanto la donna abbia bisogno di sentirsi davvero al sicuro prima di concedere fiducia. Intanto Mimmo, sempre più presente e attento, ha iniziato a indagare sul passato di Luigi, lasciando intuire che dietro quel ritorno potrebbe nascondersi più di un'ombra.

Il momento più intenso, però, è arrivato con Rosa e Marcello. Prima dell'intervento, i due si sono salutati con una promessa d'amore che ha il sapore delle parole dette quando non si può più rimandare nulla. Una scena carica di paura, tenerezza e speranza, mentre Adelaide, informata del ferimento della ragazza, ha scelto di muoversi in prima persona per aiutarla.

Spazio anche a Cesare, finalmente disposto ad accettare una mano. Dopo essere finito nei guai, l'uomo ha deciso di collaborare con Irene e Johnny per mettere in piedi un piano contro Mancino. Una svolta che ha ridato fiato anche a chi, come Irene, ha provato fino all'ultimo a non lasciarlo solo.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dell'ultima puntata del 22 maggio

Nel finale di stagione, Il Paradiso si veste a festa. Le Veneri e i clienti celebrano la vittoria di Felice Gimondi al Giro d'Italia, trasformando il grande magazzino in un piccolo teatro di entusiasmo popolare. È un momento corale, luminoso, quasi simbolico: mentre fuori si festeggia un traguardo sportivo, dentro il Paradiso molti personaggi arrivano al proprio punto di svolta.

La notizia più attesa riguarda Rosa. La ragazza è fuori pericolo e questo cambia immediatamente il tono della puntata, sciogliendo la tensione accumulata attorno al suo destino. Ma la vera sorpresa arriva da Adelaide: la contessa si presenta in ospedale per accertarsi personalmente delle condizioni di Rosa. Un gesto che dice molto più di quanto sembri. Adelaide non è donna da mosse casuali e la sua visita potrebbe aprire una nuova dinamica, soprattutto considerando il legame tra Rosa e Marcello.

Anche Mirella arriva a una decisione definitiva su Luigi. Dopo dubbi, paure e resistenze, la donna sceglie la strada da seguire, sostenuta dalla presenza costante e affettuosa di Mimmo. Il suo supporto si rivela decisivo non solo sul piano pratico, ma anche emotivo: Mirella comprende di non dover più restare prigioniera di ciò che ha sofferto.

Sul fronte dei sentimenti, Odile compie un gesto verso Matteo che lascia intravedere un possibile nuovo inizio. Nulla viene gridato, ma il segnale è chiaro: tra i due potrebbe aprirsi uno spazio diverso, più tenero e più libero. Cesare e Rebecca, intanto, ringraziano chi li ha aiutati a uscire dai guai, mentre zia Sandra trova finalmente un punto di riconciliazione con Irene e Johnny, pronti a riprendere il loro viaggio.

Il Paradiso chiude così la stagione con una puntata dal sapore dolceamaro. Qualcuno parte, qualcuno resta, qualcuno si salva e qualcun altro ricomincia. E, come sempre, dietro ogni saluto sembra già nascondersi una nuova storia da raccontare.