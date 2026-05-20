Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 21 maggio 2026: la promessa di Rosa e Marcello, Cesare si fa aiutare

Siamo agli sgoccioli per la soap pomeridiana di Rai 1. Nella nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, Rosa affronta l'intervento mentre Marcello le resta accanto. Intanto Cesare decide di reagire e Mirella prende le distanze da Luigi: le anticipazioni.

Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 giovedì 21 maggio con una puntata che promette di mescolare romanticismo, tensione e quel pizzico di leggerezza che, nel grande magazzino più amato del pomeriggio televisivo, arriva spesso quando tutto sembra sul punto di complicarsi.

Al centro della scena ci sarà ancora Rosa, sempre più provata dalle conseguenze della ferita, ma decisa ad affrontare ciò che la aspetta con coraggio. Accanto a lei, Marcello vivrà ore delicate, sospese tra la paura e un sentimento che ormai non ha più voglia di restare in silenzio.

Nel frattempo, al Paradiso si continuerà a respirare l'entusiasmo per il Giro d'Italia. Un evento capace di accendere l'immaginazione delle Veneri e di portare un po' di movimento anche nelle giornate più difficili.

Riassunto delle puntate precedenti

Il Paradiso delle Signore

Nella puntata precedente de Il paradiso delle signore, Irene e Johnny hanno provato a spingere Cesare verso una scelta rischiosa ma necessaria: tornare a sedersi al tavolo con Mancino per incastrarlo e smascherare il suo gioco. Un'idea tutt'altro che semplice, soprattutto per un uomo che ha già perso molto e che teme di ricadere nella stessa trappola. Irene, però, non ha intenzione di lasciarlo affondare e cerca una strada per trasformare la paura in una possibilità di riscatto.

Anche Mirella ha vissuto momenti di grande inquietudine. Il comportamento di Luigi le è apparso sempre più ambiguo e la donna, ferita dal passato, non sembra pronta a credere alle sue buone intenzioni. Mimmo, dal canto suo, ha scelto di starle vicino non solo con affetto, ma anche con lucidità: vuole proteggerla e capire che cosa si nasconda davvero dietro il ritorno di quell'uomo nella sua vita.

La situazione più drammatica, però, resta quella di Rosa. Le sue condizioni si sono aggravate e Enrico, davanti al rischio che l'infezione comprometta la gamba ferita, l'ha messa di fronte a una decisione durissima. In mezzo a tanta angoscia, solo il clima festoso legato al Giro d'Italia ha regalato alle Veneri una parentesi di allegria, come una piccola bolla rosa in una giornata piena di ombre.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore del 21 maggio

Mimmo

Le anticipazioni del 21 maggio portano il pubblico nel momento più emotivo della vicenda di Rosa. Prima dell'intervento, la Camilli e Marcello si ritroveranno a salutarsi con una promessa d'amore. Non sarà un addio, ma un patto fatto con il cuore in gola, mentre la paura prova a infilarsi tra le parole. Marcello le resterà accanto con tutta la forza possibile, consapevole che quel sentimento, ormai, è diventato troppo importante per essere rimandato.

Al Paradiso, intanto, Delia si proporrà come modella della nuova divisa delle Veneri pensata per rendere omaggio al Giro d'Italia. Un dettaglio vivace, perfetto per alleggerire l'atmosfera e riportare energia tra le ragazze, che si lasceranno coinvolgere dall'idea con curiosità e un pizzico di vanità. Anche nei giorni più complicati, il grande magazzino sa sempre trovare un modo per trasformare un'iniziativa in un piccolo evento.

Sul fronte familiare Mirella apparirà sempre meno convinta di voler costruire qualcosa con Luigi. L'uomo vorrebbe rientrare nella sua vita, ma lei non sembra disposta a concedergli fiducia con facilità. A complicare il quadro ci penserà Mimmo, deciso a indagare sul passato di Luigi per capire se dietro il suo ritorno ci sia davvero il desiderio di ricominciare o qualcosa di meno limpido.

Infine, Cesare accetterà l'aiuto di Irene e Johnny. Dopo tante resistenze, l'uomo si prepara a fare la sua parte nel piano per smascherare Mancino. Sarà una mossa delicata, perché tornare vicino al tavolo da gioco significa riaprire una ferita ancora fresca.