Il Paradiso delle Signore: i personaggi più amati

Oltre 860 puntate, innumerevoli prodotti derivati (dai libri alle riviste), una leggerezza non banale che affronta temi importanti con tatto, semplicità e dolcezza. Non c'è dubbio: se fossimo negli Stati Uniti, Il Paradiso delle Signore sarebbe una serie da Daytime Emmy Awards. Amatissima dal pubblico, è l'appuntamento autunno-primavera per eccellenza che, fin dal 2015, accompagna gli spettatori, senza distinzione di età o di genere. Con l'ottava stagione appena iniziata, la fiction di Rai 1 punta a superare la media del 21% di share, lanciandosi verso l'ennesimo successo (a tutti gli effetti uno dei titoli di punta di Rai Fiction, prodotto insieme ad Aurora TV).

Il paradiso delle signore 8: il cast in. una foto promozionale della nuova stagione

Il segreto? Ce lo spiega Clara Danese, che interpreta Elvira: "Nella nostra soap mettiamo in scena un altro mondo che non ci appartiene più. Si trova una delicatezza diversa". Tra le molte anticipazioni (ve le raccontiamo qui) e i nuovi personaggi (li trovate qui), Il Paradiso delle Signore 8 va in onda dall'11 settembre e riparte dalle certezze. Le nuove puntate, infatti, ripartono dalla "crisi" del Paradiso: un nuovo magazzino, gestito da Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e Tancredi (Flavio Parenti), insieme alla stilista Flora (Lucrezia Massari) e Matilda Frigerio (Chiara Baschetti), mina le il territorio di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), dando il via alla competizione. E, a proposito di certezze: in occasione delle nuove puntate de Il paradiso delle signore 8, ed escludendo volutamente il fascino del mitico protagonista Vittorio Conti, ecco i 5 personaggi più amati della soap.

1. Ezio Colombo (Massimo Poggio)

Il paradiso delle signore: un'immagine della serie Rai

"Essere uno dei personaggi più amati? Una cosa che mi rende felice". Non può esserci Il paradiso delle signore senza Ezio Colombo, interpretato da Massimo Poggio. Un uomo combattuto tra due amori, umano e vulnerabile, sensibile e in costante evoluzione "Ezio ha avuto un disguido sentimentale, e ne sta pagando le conseguenze", spiega Massimo Poggio. "Ora può ricominciare la vita da dove si era interrotta. Cambiando lavori, ma mantenendo unita la famiglia. Un uomo coraggioso. Nella stagione 8 ci sarà una dimensione sentimentale pacifica per lui"

Il Paradiso delle signore 8, il cast: "Una nuova stagione piena d'amore!"

2. Clara Boscolo (Elvira Camarrone)

Il paradiso delle signore: una scena

Ironica, golosa di dolci, ma anche insicura e pungente. Tra i migliori personaggi de Il paradiso delle signore ecco anche Elvira Gallo, interpretata da Clara Danese, Venere del Paradiso. Un personaggio che si è evoluto, ci dice la giovane attrice, classe 2002: "Elvira era una ragazza molto fragile e paurosa. Nelle puntante nuove la vedrete cambiata. Ci saranno novità amorose. E poi, è bellissimo tornare a vivere l'eleganza degli anni Sessanta".

3. Matilde Frigerio (Chiara Baschetti)

Il paradiso delle signore: una scena

Vero, Matilde Frigerio, con il volto di Chiara Baschetti, è passata alla MGM. Tuttavia, resta amatissima dal pubblico. Chi è? La moglie del cinico Tancredi di Sant'Erasmo, ma soprattutto "una donna decisa, conciliante, sensibile, ma severa con sé e con il suo matrimonio", dice la Baschetti, nelle note stampa: "Vuole andare contro i dogmi di quegli anni, combattuta tra la tradizione e l'istinto del suo cuore. Un personaggio che offre la possibilità di sperimentare, portando energia moderna e ribelle"

Il Paradiso delle Signore 8, scopriamo chi sono i nuovi personaggi

4. Salvatore Amato (Emanuel Caserio)

Il paradiso delle signore: una scena

Di diritto, tra i più amati personaggi de Il paradiso delle signore c'è l'inguaribile romantico Salvatore Amato, ossia Emanuel Caserio. Presenza fissa fin dalla prima stagione, Salvo ha conquistato il pubblico: affezionato alla sua famiglia, sfortunato in amore, e proprietario insieme a Marcello del bar pasticceria. "Salvo crede nell'amore, è un lavoratore e un grande amico. Fragile ma determinato. Gli voglio bene, nonostante i molti difetti. Cosa vedremo? Chiedo a Cupido di portare l'amore vero", confida Caserio.

5. Armando Ferraris (Pietro Genuardi)

Il paradiso delle signore: una scena

Pietro Genuardi, che interpreta Armando Ferraris, si definisce "il confessore laico dei giovani del Paradiso delle signore". Effettivamente, Armando, oltre essere amatissimo dal pubblico, è il cuore della soap. Capo magazziniere del magazzino di Vittorio Conti, è un uomo saggio e buono, ateo e sindacalista, passionale e sincero, entrato nella fiction durante la quarta stagione. Si è fatto stimare da tutti, divenendo un punto di riferimento sia per gli altri personaggi (tipo Pietro e Rocco) sia per il pubblico. A dimostrazione di quanto il successo della serie sia davvero trasversale.