Da I Cesaroni al ritorno di Sabrina Ferilli: le fiction che vedremo su Canale 5 nell'autunno 2025

Marco Bocci debutta come poliziotto sciupafemmine e le due colonne portanti di Roma tornano a riempire le prime serate di Canale 5. Ma sono tante le novità in casa Mediaset per quanto riguarda le fiction dell'autunno/inverno 2025.

Che autunno sarebbe senza una fiction di Canale 5? Il palinsesto 2025-2026 della rete Mediaset si prepara a rispolverare grandi amori, misteri irrisolti e personaggi divenuti ormai cult, con una formula che mescola novità assolute e revival che faranno felici i fan della prima ora. E se Pier Silvio Berlusconi parla di una stagione strepitosa, noi diciamo: popcorn alla mano, perché tra presidi vittime del web e osti romani in crisi, ci sarà davvero di tutto.

I nuovi capitoli delle fiction che abbiamo amato di più

Reunion attesissime e nuove stagioni delle fiction più amate, che promettono sconvolgimenti e patemi d'animo. I prossimi mesi saranno all'insegna della continuità, ma con un twist: alcuni titoli tornano con volti nuovi e trame tutte da scoprire.

I Cesaroni - Il ritorno

I Cesaroni, Claudio Amendola

La Garbatella riapre i battenti e Giulio Cesaroni è pronto a rimettersi il grembiule. Claudio Amendola torna in una delle serie più amate dai telespettatori italiani, affiancato da Ricky Memphis e Lucia Ocone, che provano a sopperire alla grande mancanza del più Cesaroni di tutti: il compianto Antonello Fassari. Con loro anche parte del cast storico, da Mimmo a Rudy e Marco fino a Stefania.

Sei serate tra guai familiari e nuove trovate per salvare la bottiglieria di quartiere. I Cesaroni saranno anche un po' invecchiati, ma la voglia di fare casino è rimasta la stessa.

Buongiorno, mamma! 3

Guido Borghi (Raoul Bova) non ha un attimo di pace. Tra figli cresciuti, nuovi arrivi e vecchie conoscenze che riemergono dal passato, la terza stagione di Buongiorno, mamma! promette lacrime e colpi di scena. E poi c'è la Onlus di Anna (Maria Chiara Giannetta), un nuovo mistero da risolvere e l'eterna fatica di tenere insieme una famiglia complicata.

Vanina - Un vicequestore a Catania 2

Giusy Buscemi è Vanina

Anche Vanina Guarrasi, interpretata da Giusy Buscemi, torna più agguerrita che mai. I casi si moltiplicano e la vicequestore siciliana dovrà districarsi tra crimini intricati e dilemmi personali, il tutto in una Catania che sa essere luminosa e pericolosa allo stesso tempo. La serie attinge direttamente dai romanzi di Cristina Cassar Scalia, con una seconda stagione ispirata a ben quattro titoli.

Viola come il mare 3

Viola come il mare

Addio Can Yaman, benvenuto Rodrigo Guirao Díaz. Nella terza stagione - già chiacchieratissima - Viola (Francesca Chillemi) cerca di rifarsi una vita e dimenticare Francesco, ma l'arrivo di un nuovo vicino (che guarda caso è anche il nuovo ispettore capo di Palermo) rende tutto più... movimentato. L'attore argentino, già noto per Terra Ribelle, raccoglie un testimone pesante ma amatissimo. E su Mediaset Infinity ci sarà spazio per contenuti extra.

Le novità dell'autunno: nuovi volti, nuove storie

Tra protagonisti inediti e trame al passo con i tempi, le nuove fiction Mediaset si preparano a conquistare la prima serata con personaggi sopra le righe, drammi familiari e misteri dal sapore moderno.

A testa alta

Sabrina Ferilli

Rullo di tamburi, a tornare in casa Mediaset è proprio lei: Sabrina Ferilli, protagonista di una storia dal sapore amaro ma potentemente attuale. Una preside rispettata finisce nel tritacarne mediatico quando un video privato viene diffuso online. Intimità violata, reputazione in frantumi e una domanda che brucia: chi è il responsabile? In A testa alta Ferilli guida un racconto che parla di dignità, vergogna e resistenza.

Alex Bravo - Poliziotto a modo suo

Marco Bocci in Squadra Antimafia

Marco Bocci in versione latin lover disordinato ma geniale è tutto ciò che vogliamo per l'autunno. Alex Bravo è un ex ladro che diventa poliziotto e affronta la vita con camicie improbabili e un frigo sempre vuoto. A complicare le cose ci sono una collega innamorata, un capo che lo pungola di continuo e una figlia spuntata dal nulla. Tra inseguimenti e battute, la fiction promette divertimento e tanta tenerezza. E soprattutto, dopo Romanzo criminale - La serie e Squadra Antimafia, Bocci tornerà ad essere un poliziotto sui generis.

Una nuova vita

Anna Valle

Vittoria (Anna Valle) esce di prigione con un'ossessione: dimostrare che non è stata lei a uccidere suo marito. Rientrata in famiglia, dovrà riconquistare suo figlio e allearsi con un avvocato venuto dalla città (Daniele Pecci), anche lui con un dolore da superare. Quattro serate tra segreti, colpe e desiderio di redenzione.

Colpa dei sensi

Gelosie, passioni e verità nascoste emergono in una storia scritta e diretta dalla coppia Simona Izzo - Ricky Tognazzi. In Colpa dei sensi Gabriel Garko e Anna Safroncik saranno insieme in quella che ha tutta l'aria di essere una fiction dai toni bollenti. Un amore del passato, una morte misteriosa, un ritorno che scompiglia tutto: Davide torna ad Ancona per scoprire la verità sulla madre, ma ritrova anche Laura, la donna che non ha mai dimenticato.

Erica

Vanessa Incontrada abbandona (per ora) i ruoli leggeri e si trasforma in una scrittrice in crisi. Tornata nella sua Piombino, Erica si ritrova coinvolta in un caso di omicidio che la trascina in un'indagine piena di ombre. Al suo fianco, un affascinante poliziotto interpretato da Francesco Scianna. Giallo, sentimento e paesaggi toscani fanno da sfondo a una storia che sa di rinascita.

Una fiction avvolta nel mistero: Il Don

Non si sa molto del nuovo titolo, ma qualche indiscrezione trapela dai palinsesti 2025/2026. Don Giuseppe non è il solito prete: ex pugile, spirito combattivo e un cuore grande. Torna nel quartiere dove è cresciuto per guidare un gruppo di ragazzi in difficoltà, tra problemi sociali e piccole vittorie quotidiane. Una fiction dal sapore sociale, che racconta la periferia con umanità e realismo. Ma che ancora non ha un attore protagonista.

Un autunno da gustare in prima serata

Che si prediligano i drammi, le commedie o le storie crime, l'autunno 2025 di Mediaset segna quindi il ritorno in grande stile della fiction sulla tv generalista, con un'offerta pensata per soddisfare gusti e generazioni diverse. Canale 5 mette sul tavolo un mix irresistibile di nostalgia e novità.

Il ritorno dei Cesaroni farà battere il cuore agli irriducibili della serialità anni 2000 (allerta millennials altissima), mentre nuove storie come quelle di Alex Bravo o Don Giuseppe parlano a un pubblico trasversale. Telecomando alla mano, non ci resta che guardarle tutte!