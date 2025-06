Fiction RAI, tante novità ma anche qualche atteso ritorno: cosa vedremo in TV tra il 2025 e 2026

Il nuovo anno si preannuncia come un viaggio emozionante tra storie familiari e titoli completamente inediti per quanto riguarda le fiction. Accanto alle serie ormai entrate nell'immaginario collettivo come Don Matteo o cult come Mare Fuori, il servizio pubblico rilancia con produzioni ambiziose, casting internazionali (come quello di Whoopi Goldberg in Un posto al sole) e nuovi format per le generazioni più giovani. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul palinsesto 2025/2026 delle fiction Rai.

Un professore, Blanca, Màkari e tutti i sequel più attesi

Matteo Martari, Pilar Fogliati e Daniele Pecci in Cuori

Sono loro le certezze del palinsesto, i titoli più attesi, quelli che hanno conquistato milioni di spettatori e che ritornano con nuove stagioni ricche di sviluppi narrativi, sorprese e new entry.

Blanca 3

La consulente di polizia non vedente più amata della TV torna in servizio. Blanca dovrà affrontare nuovi casi, un passato che non vuole lasciare andare e un triangolo sentimentale che si complica sempre di più. Con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno, questa terza stagione promette emozioni forti e colpi di scena.

Don Matteo 15

Don Massimo (Raoul Bova) accoglie un'adolescente incinta che ha perso la memoria e indagherà sul suo passato per scoprire chi è. Tra indagini e nuovi arrivi in caserma, la serie mescola come sempre giallo e commedia, con l'immancabile Nino Frassica nei panni del maresciallo Cecchini.

Il commissario Ricciardi 3

Lino Guanciale torna nei panni del malinconico commissario capace di sentire l'ultimo pensiero dei morti. Nella Napoli degli anni Trenta, tra serial killer ante litteram e amori tormentati, Luigi Alfredo Ricciardi dovrà decidere se svelare finalmente il suo segreto a Enrica.

Màkari 4

Màkari

Claudio Gioè torna nella Sicilia solare e misteriosa di Màkari nei panni di Saverio Lamanna. Amori complicati, nuovi personaggi e una misteriosa adolescente movimentano la vita dello scrittore-investigatore più ironico della tv.

Cuori 3

Il period drama ambientato all'Ospedale Le Molinette di Torino ha già conquistato i nostri, di cuori e torna con la terza stagione. Tra crisi di coppia, segreti del passato e nuovi arrivi in reparto, esplorerà il fragile equilibrio della triade amore-carriera-ambizione.

Un professore 3

Alessandro Gassmann è ancora il prof Dante Balestra, alle prese con la maturità dei suoi studenti e con una vita privata sempre più complicata. Nuovi ingressi in classe e vecchi fantasmi rendono questa stagione particolarmente densa di emozioni. Ma tutti ci chiediamo solo una cosa: cosa succederà tra Manuel e Simone?

Le novità di stagione: storie originali e grandi firme

La fiction Rai guarda avanti e per il 2025/2026 propone nuove serie ispirate a romanzi, storie vere e tematiche sociali. Una ventata di freschezza per un pubblico curioso e sempre più attento alla qualità narrativa.

Sandokan

Sandokan è la serie evento di dicembre, una delle più attese, con Can Yaman, Alessandro Preziosi, Ed Westwick e Alanah Bloor. 4 episodi da 50 minuti ispirati al classico di Salgari che rese iconico Kabir Bedi.

Balene - Amiche per sempre

Carla Signoris e Veronica Pivetti in una dramedy sull'amicizia tra sessantenni, tratta da un romanzo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello.

Guerrieri - La regola dell'equilibrio

Bis per Alessandro Gassmann che qui interpreta l'avvocato Guido Guerrieri, nato dalla penna di Gianrico Carofiglio. Un legal drama tra casi giudiziari e conflitti interiori.

L'altro ispettore

Alessio Vassallo interpreta un ispettore del lavoro con la testa fra le nuvole alle prese con indagini complesse e misteri personali. Tratto da romanzi di Pasquale Sgrò.

La Preside

Luisa Ranieri veste invece i panni di Eugenia Carfora, dirigente scolastica di Caivano, in La Preside. Una storia vera di coraggio e rinascita.

Carosello in Love

Giacomo Giorgio

La Rai gioca in casa con questa miniserie su uno dei programmi più iconici, con Giacomo Giorgio e Ludovica Martino. Un vero omaggio alla nascita della tv italiana.

Se fossi te

Marco Bocci e Laura Chiatti coppia nella vita e in TV in una rom-com surreale: cosa succede se improvvisamente ognuno entra nel corpo dell'altro?

Noi del Rione Sanità

Carmine Recano è un sacerdote rivoluzionario ispirato a don Antonio Loffredo. L'arte si mescola alla cultura per cambiare il destino di un quartiere.

Prima di noi

Saga familiare che attraversa il Novecento italiano. Con Linda Caridi e Andrea Arcangeli, diretta da Giulia Calenda, Daniele Luchetti e Valia Santella.

Una famiglia imperfetta

Serena Autieri torna a Napoli dopo un crack finanziario. Famiglia allargata e segreti nascosti in una commedia piena di colpi di scena.

Il ritorno del mito: Montalbano

Luca Zingaretti, Il commissario Montalbano

Per celebrare i 100 anni dalla nascita di Andrea Camilleri, Rai 1 renderà omaggio al suo commissario più amato con una maratona speciale: 15 tra gli episodi più iconici della saga Il Commissario Montalbano torneranno in prima serata, offrendo al pubblico l'occasione di rivivere le atmosfere senza tempo di una fiction che ha fatto la storia.

Rai 2, Rai 3 e i documentari di prima serata

Ma non esiste solo il primo canale. Tra le proposte di Rai 2 e Rai 3 spicca Estranei, un thriller ambientato nella cittadina di Correggio con un cast d'eccezione guidato da Elena Radonicich, Ricky Memphis, Giulio Scarpati e Isabella Ferrari. Su Rai 3, invece, arriva Kabul, una coproduzione internazionale che racconta gli ultimi giorni della presenza occidentale in Afghanistan, con Gianmarco Saurino e Valentina Cervi.

Spazio anche alla docuserie Vespucci - Il viaggio più lungo, con la voce narrante di Luca Ward, che ci accompagna a bordo dell'Amerigo Vespucci in un tour mondiale affascinante. A completare l'offerta torna Dottori in corsia, con nuove storie dall'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

RaiPlay: storie pop, urban e di inclusione

RaiPlay continua a investire su progetti freschi e orientati a un pubblico giovane. Ecco i nuovi titoli per l'autunno 2025.

Hype : tre amici crescono nel quartiere QT8 di Milano tra rap, sogni e pericoli. Nel cast anche Ernia e Due Rari.

L'appartamento sold out : tre coppie costrette a convivere a Centocelle. Una dramedy ironica sull'integrazione.

Nathan K. : primo stand-up comedian nero in Italia. Una serie sul potere delle parole e sulla ricerca d'identità.

Tutta scena : otto giovani artisti condividono un borgo in attesa di una borsa di studio per Broadway. Con Giorgio Panariello.

Minimarket: nuova serie in arrivo a novembre con Kevin Spacey nel ruolo inedito di proprietario eccentrico di un minimarket in periferia.

Un palinsesto incredibile per le fiction Rai del 2025/2026

Tra ritorni attesissimi e novità coraggiose, le fiction di mamma Rai 2025/2026 puntano a emozionare e sorprendere. Un mix ben calibrato di tradizione e innovazione che promette grandi serate davanti alla tv.