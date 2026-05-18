I Cesaroni 7 stasera su Canale 5 con pessime notizie per tutti: anticipazioni del 18 maggio

Come ogni lunedì, I Cesaroni - Il ritorno si prepara a tenere compagnia al pubblico. Stasera su Canale 5, dalle 21:45 circa in poi, andrà in onda il nono episodio della fiction diretta e interpretata da Claudio Amendola, ormai avviata verso la conclusione (gli episodi sono 12 in totale).

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I Cesaroni: una foto della nuova stagione

Marco (Matteo Branciamore) non riesce nè a dimenticare quanto successo con Eva a Milano, nè a perdonarsi per il tradimento nei confronti di Virginia. Sempre più cupo, attira anche l'attenzione del piccolo Adriano, che cercherò di tirare su il morale del papà, senza però riuscirci.

La situazione, d'altronde, è molto più complessa di quanto il piccolo Cesaroni possa immaginare.

Chi invece la conosce bene è Walter (Ludovico Fremont), che ha accolto la confessione di Marco e che ora vorrebbe trovare una soluzione, nonostante i propri sentimenti per Virginia (Marta Filippi).

Purtroppo tutta la faccenda rischia di avere ripercussioni anche sul rapporto tra loro due, anche perchè Virginia comincia a capire che qualcosa non va.

La sfortuna sembra essersi abbattuta sulla famiglia Cesaroni: Mimmo (Federico Russo) sembra doversi rassegnare al fatto che le cose non vadano per il verso giusto con Ines. Addirittura la festa di compleanno del piccolo Adriano rischia di essere un completo fallimento: il regalo è arrivato già rotto e i piani per la location sono saltati all'ultimo momento.

I nonni, Giulio (Claudio Amendola) e Carlo (Ricky Memphis), scendono in campo per provare a salvare il salvabile e decidono di prendere in mano la situazione. Ma questa volta Giulio non potrà neppure chiedere una mano a Stefania, che sta soffrendo per amore...

Gli ascolti sono uno dei grandi problemi de I Cesaroni 7

I Cesaroni: una foto della nuova stagione

Dopo un esordio molto positivo, I Cesaroni - Il ritorno ha iniziato rapidamente a perdere pubblico settimana dopo settimana. La reunion della storica fiction Mediaset era partita con numeri importanti: la prima puntata, andata in onda il 13 aprile, aveva infatti raccolto 3,4 milioni di spettatori con il 22,6% di share, alimentando aspettative molto alte sul ritorno della serie.

Già dalla seconda puntata, però, il calo è apparso evidente. Il 20 aprile gli spettatori sono scesi a 2,3 milioni con il 16,9% di share, mentre gli episodi successivi hanno continuato a registrare una progressiva flessione. La terza puntata si è fermata a 2,1 milioni (15,2%), la quarta (la prima con la nuova formula di un solo episodio per serata) ha leggermente recuperato arrivando a 2,7 milioni di spettatori (15,6%), ma il quinto appuntamento dell'11 maggio ha segnato il dato più basso della stagione con 2,4 milioni e il 14,5% di share. Almeno fino a qui.

Numeri che raccontano un problema piuttosto evidente: la forte curiosità iniziale legata all'effetto nostalgia non sembra essere bastata a mantenere stabile il pubblico nel corso delle settimane.