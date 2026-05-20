I Cesaroni 7 a rischio a causa degli ascolti, i fan lanciano un appello per salvare la serie

La messa in onda degli episodi non è, per ora, riuscita a ottenere i risultati sperati e il destino della storica fiction sembra sia incerto.

La stagione 7 della serie I Cesaroni sembra sia a rischio e la fiction potrebbe avvicinarsi a una chiusura anticipata della storia, così online sono già apparsi molti appelli dei fan per cercare di salvare il progetto televisivo.

I dati relativi agli ascolti sembra siano al di sotto delle aspettative e il calo progressivo potrebbe avere delle conseguenze negative.

I problemi affrontati dalla fiction

Il ritorno della famiglia della Garbatella sembra stia facendo i conti con i problemi legati alla collocazione poco favorevole nel palinsesto televisivo, elemento già criticato dagli spettatori che sostengono sia la causa del calo di ascolti registrato da I Cesaroni, di cui potete leggere la nostra recensione.

I Cesaroni: una foto della nuova stagione

I fan, sui social network, hanno quindi iniziato a lanciare appelli e a cercare di organizzare una campagna per salvare la fiction.

Sulle pagine dedicate alla serie è infatti stato scritto un messaggio in cui si cerca di invitare gli spettatori ad agire: "Ciò che conta è lo share televisivo e sarà quello a determinare se ci sarà una nuova stagione o meno. I numeri attuali stanno mettendo a rischio una prossima stagione. Li abbiamo aspettati per 12 anni, non possiamo farli chiudere subito. Le puntate si guardano in diretta".

I problemi affrontati dalla serie

La richiesta dei fan è inoltre quella di far modificare il palinsesto che starebbe facendo slittare la messa in onda praticamente in seconda serata. La trasmissione La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti, arriva persino a finire dopo le 21:50, rendendo complicato per buona parte del gruppo vedere gli episodi in diretta, recuperandoli poi sulla piattaforma streaming di Mediaset.

La sesta stagione della serie italiana si concluderà con la messa in onda del lunedì 8 giugno e bisognerà attendere prima di scoprire se Mediaset darà il via libera alla produzione di un prossimo ciclo di puntate.