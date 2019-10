Godzilla II, Dolor Y gloria, Boy Erased, Replicas, Bangla, Le nostre battaglie e i voti del mese DVD-Blu-ray

Nella nostra rubrica mensile Blu-ray-DVD le recensioni di: Godzilla II, Dolor Y gloria, Boy Erased, Replicas, Bangla, Le nostre battaglie, Blue My Mind, Ma cosa ci dice il cervello, Torna a casa Jimi!, Le invisibili, The Heretics, Fiore gemello.

Godzilla II: King of the Monsters, una foto del mostro

Dopo la breve pausa estiva, a settembre le uscite homevideo sono riprese a spron battuto, con molti titoli interessanti. A partire da Godzilla II - King of Monster, che assicura uno spettacolo audio-video di assoluto valore. Atmosfere più intime con Dolor Y Gloria di Almodòvar, e con il supercast di Boy Erased. Toni frizzanti poi con la commedia italiana Bangla, e incursione nel fanta-thriller con Replicas.

Adolescenza, formazione e un pizzico di horror sono i temi dell'inquietante Blue my mind, a seguire la simpatia di Paola Cortellesi in Ma cosa ci dice il cervello. Temi sociali delicati con toni da commedia in Le invisibili, poi ancora horror con The Heretics, quindi un cagnolino travolto dall'assurdità dei confini in Torna a casa Jimi! 10 cose da non fare quando perdi il tuo cane a Cipro. E per chiudere Fiore gemello, storia di amore e di immigrazione.

Godzilla II - King of the Monsters: la recensione del blu-ray

IL FILM. Sequel del Godzilla del 2014, Godzilla II - King of the Monsters è un film del forte impatto visivo e sonoro, nel quale l'agenzia Monarch si trova ad affrontare una batteria di super mostri, tra i quali il gigantesco Godzilla che si scontrerà con gli altri potenti titani, Mothra, Rodan e soprattutto la sua nemesi, King Ghidorah e le sue tre teste. La lotta tra questi terrificanti bestioni mentterà a rischio l'esistenza della razza umana.

IL BLU-RAY. Ottimo il blu-ray di Godzilla II - King of the Monsters, con una confezione super nella steelbook targata Warner Bros. Home Entertainment, che contiene anche il DVD. Sul video la premesse è che si tratta di un girato complesso, infarcito di CGI, scene scure, pioggia, e perfino grana sui fondali, che il disco gestisce comunque al meglio, anche se giocoforza alcune caotiche scene di azione fra i mostri non sono il massimo per nitidezza. Il quadro rimane comunque eccellente, nelle scene tranquille la definizione è al top e il croma ricco e variegato. Portentoso l'audio: già il DTS HD 5.1 italiano è eccellente per dinamica elevata, notevole potenza dei bassi nelle lotte tra i mostri ed effetti ben distribuiti fra i diffusori, ma il Dolby Atmos inglese vola al top in ogni parametro, con un'energia devastante nei bassi e una maggiore immersività regalata dal surplus del dettaglio dei suoni dall'alto, quantomai essenziali in questo film.

Godzilla II: King of the Monsters, Ken Watanabe, Sally Hawkins in una scena del film

DA NON PERDERE. Ottimo il reparto extra. Si parte con Monsters 101 (5'), con 4 featurette sui Titani, poi Evolution of the titans, un making of in quattro parti (28') sulla realizzazione e gli effetti visivi dei quattro mostri. Si prosegue con Monarch in action (33'), diviso in 5 parti e dedicato alle principali ambientazioni del film, con storyboard, pre-visualizzazione, concept-art, interviste e dietro le quinte. Quindi Millie Bobby Brown: force of nature (4') sulla giovane attrice, Monster Tech: Monarch joins the fight (9') sulla tecnologia militare vista nel film, e Monsters are real (14') sul divario tra mitologia e realtà. Si chiude con Welcome to the monsterverse (4'), i trailer, 5 minuti di scene eliminate e il commento audio.

I VOTI. Video: 8,5 - Audio italiano 9 - Audio inglese 9,5 - Extra 8,5

Godzilla II: King of the Monsters, Godzilla e Ghidorah in uno scontro

Dolor Y Gloria: la recensione del DVD

IL FILM. Con Antonio Banderas alter ego del regista, Pedro Almodóvar firma una sorta di film testamento: in Dolor y Gloria il protagonista è un regista ormai in declino, afflitto da molti malanni fisici, che mentre vive un difficile presente ripercorre la sua vita attraverso i ricordi del suo passato: dall'infanzia, all'amata madre, al primo amore da adulto. La sua salvezza passerà anche dalla necessità di narrare questo passato, un bisogno che ritorna anche grazie all'incontro con persone che sono state fondamentali nella sua vita.

IL DVD. Dolor Y Gloria è arrivato in homevideo con un DVD Warner Bros. Home Entertainment. Del video colpisce lo sfavillante croma, con colori accesi e saturi in pieno stile Almodòvar, ma a fronte di un ottimo dettaglio sui primi piani, vanno registrate alcune sbavature in qualche scena più problematica, afflitta da sgranature e aliasing sui fondali. Più convincente l'audio, mentre negli extra c'è il trailer e un backstage di 18 minuti, che è soprattutto un dietro le quinte di alcune scene, con momenti catturati durante le riprese. Da segnalare che Dolor Y Gloria è contenuto anche nella bellissima Almodòvar Collection rilasciata da Warner: oltre all'ultimo film sono presenti Volver - Tornare, Gli abbracci spezzati, Gli amanti passeggeri, La pelle che abito e Julieta.

DA NON PERDERE. L'audio in dolby digital 5.1, presente sia in italiano che in spagnolo, è una bella sorpresa per la corposità della colonna sonora, l'attivismo dell'asse posteriore anche per effetti ambientali di poco conto, e per la perfetta direzionalità di rumori e delle voci fuori campo. Solo il doppiaggio italiano sembra un po' staccato dalla scena, mentre in originale si può apprezzare la naturalezza delle interpretazioni.

I VOTI. Video: 7 - Audio: 8 - Extra: 6,5

Dolor Y Gloria: Antonio Banderas in un momento del film

Boy Erased: la recensione del blu-ray

IL FILM. La realtà delle discusse "terapie di conversione" è al centro di Boy Erased - Vite cancellate, riuscita opera seconda di Joel Edgerton, che si ritaglia un ruolo importante assieme a un super cast formato da Nicole Kidman, Russell Crowe e soprattutto l'ottimo Lucas Hedges. Quest'ultimo veste i panni di un ragazzo omosessuale che però, essendo figlio di un pastore battista, viene mandato dai genitori a un programma di conversione e di "cura" verso l'eterosessualità, che però utilizza pressioni psicologiche e fisiche invasive e traumatiche.

IL BLU-RAY. Boy Erased - Vite cancellate è arrivato in homevideo anche in alta definizione con il blu-ray targato Universal. Ottimo il reparto video, mentre l'audio (DTS 5.1 per la traccia italiana, DTS HD per l'originale) non ha molte occasioni per mettersi in mostra, se non per la buona corposità della toccante colonna sonora, una discreta ambienza e dialoghi puliti dal timbro deciso. Negli extra ben 33 minuti di scene eliminate ed estese, e poi tre featurette: La verità di Jared (3') sul personaggio interpretato da Lucas Hedges. Diventare gli Eamons (6') sulla famiglia del protagonista, e Un uomo consumato: Joel Edgerton (4' e mezzo), tutto dedicato al regista e attore.

DA NON PERDERE. Come accennato, sugli scudi un video davvero ottimo, non perché di quelli dal dettaglio incisivo, ma perché riesce a essere estremamente fedele a una fotografia volutamente morbida e a un croma sommesso, caratteristiche che trasmettono bene l'angoscia del protagonista ma anche dei grigi luoghi della terapia. Insomma la sensazione e le atmosfere volutamente trasmesse dal look del film, vengono riprodotte in modo magistrale dal blu-ray.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 6,5 - Extra: 7

Boy Erased: Nicole Kidman e Lucas Hedges in un momento del film

Replicas: la recensione del blu-ray

IL FILM. Clonazione umana, implicazioni morali ed etiche, migrazione della mente: ce n'è di tutto e di più, e spesso in maniera troppo superficiale, in Replicas, film nel quale il protagonista Keanu Reeves interpreta un neuroscienziato a capo di un team che si occupa della mappatura della mente umana per conto di una società privata. Quando moglie e figli muoiono in un incidente stradale, l'uomo decide di sfruttare le sue conoscenze scientifiche e sfidare tutte le leggi, tentando di far "rivivere" i suoi cari attraverso la clonazione umana.

IL BLU-RAY. Replicas è arrivato in homevideo anche in alta definizione con un blu-ray Koch Media che anche se povero di extra (c'è solamente il trailer) è davvero formidabile quanto a qualità tecnica. Il video è straordinario (ne parliamo in seguito) ma anche l'audio con le tracce DTS-HD 5.1 è portentoso con un impatto sonoro devastante, come dimostrano l'incidente stradale, la furia del robot o anche alcuni elementi ambientali. Bassi potenti, grande energia, asse posteriore preciso nei panning (come l'elicottero in apertura) e anche nella dislocazione dei semplici dialoghi, dinamica elevata: tutto contribuisce a una visione suggestiva espettacolare.

DA NON PERDERE. Il video poi è di una bellezza incantevole, con un girato digitale che il blu-ray riesce a riprodurre in maniera eccellente. Colpiscono il dettaglio granitico, sia degli umani con volti porosissimi, sia degli ambienti super incisivi, che delle creature robotiche, di cui si possono apprezzare particolari anche minimi. Il quadro è solidissimo, la sensazione di profondità molto accentuata, e anche le scene più scure non mostrano cedimenti. Forte e brillante il croma, con contrasto che esalta ulteriormente la visione.

I VOTI. Video: 9 - Audio: 8,5 - Extra: 4

Replicas: un primo piano di Keanu Reeves nella prima immagine del film

Bangla: la recensione del DVD

IL FILM. Il quartiere multietnico di Torpignattara e i giovani italiani di seconda generazione, divisi fra la tradizione della comunità di origine e la cultura del posto in cui vivono: in Bangla, tutto è tratteggiato con intelligenza e la giusta dose di humour dalla vicenda autobiografica di Phaim Bhuiyan, qui regista e protagonista nei panni di un giovane musulmano di origini bengalesi che vive a Roma. Lavora e suona in un gruppo, ma a scombinare il suo mondo arriva l'amore per una ragazza italiana poco incline alle regole.

IL DVD. Bangla è arrivato in homevideo con un DVD Fandango HE distribuito da CG Entertainment. Il video è di buon livello, con un croma vivace nel descrivere la realtà di Torpignattara e i costumi bangla, mentre il dettaglio è soddisfacente sui primi piani e discreto sui fondali, dove c'è qualche sgranatura. Ancora più convincente l'audio, dove oltre al dolby digital c'è una traccia DTS 5.1 vivace e frizzante nel descrivere il quartiere e la vita del protagonista e i suoi sogni, con un buon utilizzo di tutti i diffusori e una direzionalità sempre curata.

DA NON PERDERE. Ma a sorprendere è il reparto degli extra. Oltre al trailer c'è solo un backstage, ma dura ben 38 minuti e soprattutto è molto originale e divertente, con il regista che guida lo spettatore in maniera spiritosa sul set del film, fra battute e simpatici siparietti dietro le quinte e momenti catturati durante le riprese.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 8 - Extra: 7,5

Bangla: Phaim Bhuiyan e Carlotta Antonelli in una scena del film

Le nostre battaglie: la recensione del blu-ray

IL FILM. Presente ai festival di Cannes e Torino, Le nostre battaglie vede protagonista Romain Duris nei panni di Olivier, un sindacalista che combatte con sincerità e vigore le ingiustizie sul posto del lavoro. Una notte però sua moglie, probabilmente depressa e travolta dalle fatiche e responsabilità della vita familiare, all'improvviso esce di casa e non torna. Lui si troverà a dover riorganizzare la propria vita, perché oltre al lavoro dovrà fronteggiare la quotidianità con i figli.

IL BLU-RAY. Le nostre battaglie è disponibile in homevideo con un blu-ray Lucky Red distribuito da Koch Media. Si tratta di un prodotto di grande qualità, ma purtroppo povero di extra, visto che è presente solamente il trailer. Il video invece è ottimo, ma anche l'audio in DTS HD 5.1 nelle tracce italiana e originale, è molto efficace nelle occasioni in cui la scena lo richiede. La colonna sonora sforna bassi davvero poderosi, ma anche la vita nel magazzino è ricca di effetti di ambienza. A completare il tutto dialoghi perfetti e dal buon timbro.

DA NON PERDERE. Ma come detto, il video forse è ancora un gradino più in alto, grazie a un quadro sempre compatto e ben dettagliato, che offre una definizione di alto livello in ogni circostanza, sia in qualche esterno ben illuminato, sia negli spazi angusti e più scuri dell'abitazione e nello stesso magazzino. Ne esce un video dotato anche di una certa profondità, esaltato anche da un croma naturale ed equilibrato.

I VOTI. Video: 8,5 - Audio: 7,5 - Extra: 4

Le nostre battaglie: Romain Duris in una scena del film

Blue my mind: la recensione del DVD

IL FILM. L'adolescenza e il delicato passaggio all'età adulta, visto tra venature fantasy e soft-horror: Blue My Mind - Il segreto dei miei anni è il brillante esordio alla regia di Lisa Brühlmann, che vede protagonista una quindicenne che si trasferisce a Zurigo con la famiglia, nela quale si sente a disagio. Mentre cerca di vivere questa fase con grande libertà, si accorge che il suo corpo sta mutando in maniera inquietante.

IL DVD. Blue my mind - Il segreto dei miei anni è arrivato in homevideo con il DVD Wanted-CG entertainment, tecnicamente valido ma povero di extra, visto che c'è solo il trailer del film e quello di altri prodotti Wanted. Il video nonostante alcune difficoltà è buono, mentre l'audio in dolby digital 5.1 nelle tracce italiana e tedesca restituisce un ascolto non esaltante ma corretto, con buona chiarezza nei dialoghi e una discreta ambienza. Il film non dà moltissimo sotto questo aspetto, ma va sottolineato l'azzeccato intervento dei rear in qualche scena.

DA NON PERDERE. Nonostante le atmosfere cupe e plumbee, il video si mantiene di buona qualità, e nonostante alcune flessioni del dettaglio e qualche lieve sgranatura nelle scene più scure, mantiene una soddisfacente compattezza e soprattutto riesce a restituire l'angoscia febbrile della protagonista catturandone le sensazioni e l'ansia crescente.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 6,5 - Extra: 4

Blue My Mind - Il segreto dei miei anni: una scena del film con Luna Wedler

Ma cosa ci dice il cervello: la recensione del blu-ray

IL FILM. Una scatenata Paola Cortellesi è la protagonista della commedia Ma cosa ci dice il cervello, nella quale interpreta una donna dalla doppia vita: per tutti impiegata del ministero e madre di famiglia, in realtà agente speciale con missioni molto pericolose in ambito internazionale. Il lavoro però invaderà la sfera personale quando la donna sfrutterà le sue abilità per vendicarsi delle ingiustizie subite da alcuni suoi vecchi compagni di scuola.

IL BLU-RAY. Ma cosa ci dice il cervello è disponibile anche in alta definizione con il blu-ray targato 20th Century Fox Home Entertainment. Un prodotto caratterizzato da un video di alta qualità, ma anche l'audio fa discretamente il suo dovere: nelle scene più movimentate l'asse posteriore risponde con interventi precisi e dotati di una certa energia, anche se forse il sub poteva dare qualcosina in più in qualche frangente. Perfetti i dialoghi e buona la resa della colonna sonora. Negli extra solamente un backstage di 7 minuti, con momenti delle riprese sul set e interventi di regista e cast.

DA NON PERDERE. Il video, grazie a una fotografia naturale e luminosa, è davvero di ottimo livello e sfodera un dettaglio cristallino praticamente su tutti i piani, con qualche lievissima sbavatura solo su alcuni fondali. Per il resto il quadro è compatto e ben definito, anche nelle panoramiche, oltre che sugli elementi in primo piano. Esuberante anche il croma, con colori accesi e vibranti soprattutto nelle missioni internazionali della protagonista.

I VOTI. Video: 8,5 - Audio: 7,5 - Extra: 6

Ma cosa ci dice il cervello: Paola Cortellesi e Claudia Pandolfi in una scena

Torna a casa Jimi: la recensione del DVD

IL FILM. Premiato al Tribeca Film Festival,Torna a casa Jimi! 10 cose da non fare quando perdi il tuo cane a Cipro è un film che attraverso i toni della commedia parla dell'assurdità di confini e barriere. Protagonista il cagnolino Jimi, che a Nicosia scappa al padrone e attraversa la zona cuscinetto dell'Onu tra il settore greco di Cipro e quello turco. Ma secondo la legge, nessun animale può essere trasferito tra quei settori, pertanto il padrone sarà costretto a escogitare anche stratagemmi fuorilegge pur di riportare a casa il cane. Con conseguenze imprevedibili.

IL DVD. Torna a casa Jimi! è arrivato in homevideo grazie al DVD CG Entertainment-Tucker, un prodotto di buon livello tecnico ma povero di extra, visto che c'è solamente il trailer. Il video è più che soddisfacente, grazie a un quadro che nonostante un dettaglio non eccelso si mantiene compatto in quasi tutte le circostanze, conservando solidità e nitidezza anche nelle scene notturne. Da registrare solo qualche lieve sgranatura sui fondali e cenni di aliasing sulle figure in secondo piano.

DA NON PERDERE. Sorprendente, viste le tematiche tutto sommato tranquille del film, l'audio, presente con le tracce Dolby digital 5.1 italiana e originale. Oltre a dialoghi perfetti, va registrata infatti un'ambienza ricca e curata, che riesce a catturare anche piccoli effetti nelle strade di Nicosia e nelle scorribande del cane. Da apprezzare anche la perfetta dislocazione delle voci sui diffusori posteriori quando arrivano da personaggi fuori campo.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 8 - Extra: 4

Torna a casa Jimi! 10 cose da non fare quando perdi il tuo cane a Cipro: un frame del film

Le invisibili: la recensione del DVD

IL FILM. Tra commedia e dramma, Le invisibili diretto da Julien Petit, racconta le peripezie di quattro assistenti sociali impiegate presso un centro diurno che fornisce assistenza alle donne senza fissa dimora, ma anche la ricerca di riscossa di chi frequenta il centro, tra voglia di farcela, difficoltà e ricadute. Le assistenti sociali, quando il Comune deciderà di chiudere il centro, escogiteranno di tutto e andnranno oltre le regole per cercare di trovare un lavoro alle loro assistite, abituate a vivere in strada.

IL DVD. Le invisibili è arrivato in homevideo con un DVD CG Entertainment-Teodora, di buona fattura tecnica, ma povero quanto a contenuti speciali, visto che c'è solamente il trailer. Il video è la più bella sorpresa dell'edizione, mentre l'audio in dolby digital 5.1, segue i tanti dialoghi con un centrale preciso e dal buon timbro, mentre l'ambienza è un po' timida con rear pigri a sottolineare i comunque pochi effetti. Qualche sussulto in più nella colonna sonora.

DA NON PERDERE. Come detto, a impressionare favorevolmente è il video, capace di sfoderare un quadro sorprendentemente compatto per il formato DVD, con pochissime sbavature anche sui fondali e aliasing limitati. Per il resto il dettaglio è davvero di rilievo, con particolari molto incisivi e non solo sui primi piani. Molto buono anche il croma, con colori vivaci e saturi a sottolineare l'ambiente della vicenda.

I VOTI. Video: 8 - Audio: 6,5 - Extra: 4

Le Invisibili: Audrey Lamy in una scena del film

The Heretics: la recensione del blu-ray

IL FILM. Arriva direct to video The Heretics , horror diretto da Chad Archibald con protagonista una ragazza, Gloria (Nina Kiri), perseguitata da una setta: dopo essere sfuggita a un sacrificio in cui i partecipanti si sono tutti suicidati, la ragazza ha frequenti incubi ma crede di esserne uscita indenne, grazie all'appoggio della madre e di una fidanzata conosciuta a un incontro di recupero. Anni dopo, però, Gloria viene di nuovo catturata: scoprirà che l'evento di anni prima era solo la prima fase di un rituale mostruoso.

IL BLU-RAY. The Heretics è uscito anche in alta definizione grazie alla bella edizione blu-ray in slipcase della collana Midnight Factory, curata da Koch Media. Il video è buono ma risente di una morbidezza generale del quadro, nonché in qualche scena più scura di neri un po' opprimenti o altalenanti. Nelle altre circostanze il video respira di più e anche il dettaglio ne beneficia, con ottimi primi piani. Più convincente l'audio, mentre negli extra troviamo solamente il trailer, senza scordare che è presente un booklet di 12 pagine.

DA NON PERDERE. L'audio è presente con le tracce DTS HD Master Audio 5.1 sia in italiano che in originale. L'impatto è ottimo, soprattutto nelle sequenze di maggior tensione, oppure in quelle dell'uscita dagli incubi di Gloria. Il tutto grazie a un'efficace dinamica e a un deciso apporto dell'asse posteriore e del sub, anche nella colonna sonora. Anche gli effetti ambientali sono ben curati, specialmente nelle scene più cruente.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 8,5 - Extra: 5

Una scena di The Heretics

Fiore gemello: la recensione del DVD

IL FILM. Storia vera e credibile su un tema delicato, con la regista Laura Luchetti che sa portare lo spettatore attraverso luoghi dell'anima. Tutto questo è Fiore gemello, storia dell'incontro tra un immigrato clandestino che proviene dalla Costa d'Avorio e la figlia di un trafficante di migranti, che entrambi in fuga attraverso i paesaggi affascinanti della Sardegna, troveranno l'amore e la forza per riuscire a guardare al futuro.

IL DVD. Fiore gemello è arrivato in homevideo con un DVD Fandango distribuito da CG Entertainment. Il video è discreto e riesce a riprodurre con buona resa il girato, alternando un valido dettaglio sui volti dei protagonisti e gli elementi in primo piano, a qualche sbavatura nelle panoramiche degli splendidi paesaggi della Sardegna, con alcune sgranature. Soprendente l'audio, mentre negli extra troviamo solamente il trailer.

DA NON PERDERE. A sorprendere è la presenza nell'audio non solo di una traccia nel tradizionale Dolby Digital 5.1, ma anche di una in DTS 5.1 che si rivela corposa e valida per riprodurre i dettagli ambientali nella fuga dei due protagonisti. Anche i rear infatti sono piacevolmente attivi in qualche effetto ambientale, mantenendo anche un'efficace resa dei dialoghi, sempre puliti e dal buon timbro.

I VOTI. Video: 6,5 - Audio: 7,5 - Extra: 4