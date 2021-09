Godzilla II – King of the Monsters: stasera su Italia 1 in prima visione il film con Millie Bobby Brown

Stasera su Italia, alle 21:20 e in prima visione in chiaro, va in onda Godzilla II - King of the Monsters, film diretto da Michael Dougherty nel 2019, con Millie Bobby Brown e Vera Farmiga.

Stasera su Italia 1, alle 21:20 e in prima visione in chiaro, appuntamento con Godzilla II - King of the Monsters, il film diretto da Michael Dougherty nel 2019, con Millie Bobby Brown e Vera Farmiga tra i protagonisti.

Godzilla II: King of the Monsters, Godzilla e Ghidorah in uno scontro

Sequel diretto di Godzilla del 2014, terzo installment del Legendary's MonsterVerse (che comprende anche Kong: Skull Island del 2017 e Godzilla vs. Kong del 2021), il secondo capitolo della saga dedicata al celebre kaijū del cinema giapponese racconta le eroiche gesta dell'agenzia cripto-zoologica Monarch e dei suoi membri, che devono fronteggiare una serie di mostri dalle dimensioni mai viste, tra cui il possente Godzilla, che si scontrerà con Mothra, Rodan e la sua nemesi più pericolosa, il mostro a tre teste King Ghidorah.

Quando questi mostri mitologici tornano in vita, inizia la competizione per la supremazia, mettendo a rischio la soppravvivenza dell'umanità.

Film n° 35 dedicato a Godzilla, Godzilla II - King of the Monsters, nonostante l'incasso di 385,9 milioni di dollari al botteghino internazionale, ha ricevuto critiche piuttosto divisive: bene gli effetti visivi e l'azione, peccato per la trama troppo esile e per la caratterizzazione quasi inesistente dei personaggi umani.