Godzilla 2: King of the Monsters, il regista svela la scena post credits mai girata

Il regista di Godzilla 2: King of the Monsters ha condiviso lo storyboard della scena post credits mai realizzata.

Godzilla: King of the Monstrs avrebbe dovuto avere una scena post credits in cui apparivano le Gemelle Mothra, come ha rivelato il regista Mike Dougherty condividendo uno storyboard del momento che non è stato realizzato.

L'immagine realizzata da Anthony Winn si vede quello che avrebbe dovuto accadere nella sequenza mai girata.

La scena avrebbe introdotto le Gemelle Mothra al termine di un film in cui Godzilla aveva già combattuto con altri mostri, in particolare con Ghidorah. Le dottoresse Ilene e Ling Chen erano state rappresentate come scienziate impegnate a studiare Mothra per scoprire qualche dettaglio in più sull'enorme insetto. In base a quanto condiviso da Michael Dougherty relativo alla scena inedita di Godzilla II - King of the Monsters, la versione che si voleva portare sul grande schermo dei personaggi era molto diversa da quella mostrata nella versione dei Toho Studios. Gli ultimi minuti del film avrebbe dovuto mostrare una delle sorelle Chen andare in un'area segreta.

Mothra ha perso la vita nel secondo film del franchise e quindi non è chiaro se potrebbe tornare in qualche modo in scena in Godzilla vs. Kong.

Il lungometraggio è stato diretto dal regista Adam Wingard e nel cast ci saranno le star Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e Brian Tyree Henry.