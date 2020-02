King Kong vs Godzilla, prime proiezioni test positive per il nuovo film del Monster-Verse

Proiezioni test positive per King Kong vs Godzilla. Ad annunciarlo tramite un criptico post su Instagram è lo stesso regista, Adam Wingard, che ha condiviso una immagine del film originale giapponese del 1969 in cui si vedono i due bestioni darsela di santa ragione. A confermare che lo screening sia andato più che bene è anche ComicBook che ha citato una proiezione di prova avvenuta proprio ieri sera, accolta in maniera entusiastica.

"Ieri è stata una grande giornata per questi due ragazzi", scrive Adam Wingard a corredo della fotografia in cui fa capire che King Kong vs Godzilla sia andato più che bene; pertanto la data di uscita del 20 novembre appare sempre più vicina, metre i due studios che lo producono, Legendary Pictures e Warner Bros. posso tirare un sospiro di sollievo. Per Wingar questo film è un vero e proprio progetto della vita, tanto che mentre lo stava girando aveva ammesso di essere "dannatamente eccitato per questo film così folle".

Il film è il nuovo capitolo del Monster-Verse e vede il ritorno del cast di Godzilla II - King of the Monsters come Millie Bobby Brown , Kyle Chandler e Zhang Ziyi e l'arrivo di nuovi personaggi interpretati da Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison e Demián Bichir.