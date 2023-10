Film al cinema e serie tv: 12 cose da vedere a Ottobre 2023

Da Killers of the Flower Moon fino alla serie Netflix Bodies, ecco i film e le serie da non perdere in uscita a Ottobre 2023.

Ottobre, le giornate che si accorciano, l'autunno e le zucche di Halloween. Ma anche la stagione cinematografica e televisiva che entra nel vivo. Oggi più che mai, infatti, l'offerta è ricca, le proposte sono tante, i titoli in arrivo non mancano. Dunque, Movieplayer.it, oltre indirizzarvi quotidianamente, consigliandovi film e serie da vedere, raccontandovi il mondo dell'intrattenimento, vi aiuterà ad orientarvi nelle scelte mensili con una guida che introduce il meglio in arrivo, tra grande schermo, streaming e appuntamenti cinefili.

Del resto, ottobre è un mese davvero pieno: si va da Martin Scorsese con Killers of the Flower Moon, presentato a Cannes 2023, fino alla serie tv di Paolo Genovese, I Leoni di Sicilia. Spazio poi al pubblico più giovane con il ritorno in sala dei Me contro Te, o al pubblico di Sky, che può vedere in prima tv Rapito di Marco Bellocchio. Non mancano i colpi di fulmine, come Dogman di Luc Besson, o le scommesse come Bodies, miniserie britannica in arriva su Netflix. Non sapete da dove cominciare? Ecco allora le serie e i film da guardare a Ottobre 2023.

I film da vedere al cinema a Ottobre 2023

Tante imperdibili uscite al cinema ad ottobre: l'horror di David Gordon Green, il talento di Caleb Landry Jones e il ritorno di Luì e Sofì. Oltre a Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio...

L'Esorcista - Il credente

Il film perfetto per Halloween. David Gordon Green ci riprova, dopo aver riportato in vita Michael Myers nella saga contemporanea di Halloween, eccolo alle prese con un altro leggendario film horror. Stesso modus operandi: scordatevi tutti i sequel, L'Esorcista - Il credente è il seguito diretto del film culto di William Friedkin. Per l'occasione, Ellen Burstyn torna ad essere Chirs MacNeil. Tra i protagonisti anche Leslie Odom Jr.. Così come per la saga di Halloween, sono già in cantiere altri due sequel. L'Esorcista - Il credente è al cinema dal 5 ottobre.

Dogman

Visto e amato a Venezia 2023, dove è stato presentato in concorso. La storia di DogMan è quella di un reietto, di un ultimo, di un dimenticato. Sull'orlo della follia, e con un passato violento alle spalle, verrà salvato dall'amore dei suoi cani. Senza dubbio, per struttura ed evoluzione, l'antieroe di Caleb Landry-Jones è uno dei migliori personaggi dell'anno. A dirigere il film Luc Besson, tornato ai fasti di Léon. Dogman è al cinema dal 12 ottobre.

Me contro Te - Vacanze in Transilvania

Rieccoli. Dopo aver sbancato i botteghini con i precedenti quattro film, tornano Luì e Sofì con una nuova avventura, in tempo per Halloween! Questa volta la sfida si fa interessante: Viperiana, Perfidia e la banda dei Malefici stanno escogitando un piano per distruggere il mondo intero. Come? Oscurando il sole con un diamante, nascosto nel castello del Conte Dracula, in Transilvania! Per Sofì e Luì non c'è altra alternativa: affrontare il Vampiro. Me Contro Te Il Film - Vacanze in Transilvania è al cinema dal 19 ottobre.

Killers of the Flower Moon

Martin Scorsese ritrova Leonardo DiCaprio e Robert De Niro per quello abbiamo già definito come uno dei migliori film dell'anno (qui la recensione di Killers of the Flower Moon). Siamo nell'Oklahoma degli Anni Venti, quando i membri della Nazione Osage scoprono che sotto le loro terra c'è una miniera di petrolio. Alcuni membri vengono uccisi, ad indagare l'FBI, che individua tra i colpevoli il proprietario agricolo William Hale, zio di Ernest Burkhart che aveva sposato per interessi l'indiana Mollie. Il film adatta il romanzo Gli assassini della terra rossa di David Grann, ed è ispirato a fatti reali. Occhio al cast: oltre De Niro e DiCaprio, ci sono Jesse Plemons e la rivelazione Lily Gladstone. Killers of the Flower Moon è al cinema dal 19 ottobre.

Cosa guardare in televisione ad Ottobre 2023

Prime visioni, film d'animazione, la serialità di Rai 1: da Marco Bellocchio all'animazione di Paws of Fury: The Legend of Hank, ecco quello che non potete perdere in televisione ad ottobre 2023.

Rapito

Un grande Marco Bellocchio dice la sua sul caso Edgardo Mortara, bambino ebreo rapito nell'800 dallo Stato Pontificio (uno dei tanti, a dire il vero), per imprimergli la religione cristiano-cattolica. Un film profondo, oscuro, possente nella struttura, facendosi dramma politico e forte presa di posizione. Presentato a Cannes 2023, Rapito è impreziosito da tre grandi interpretazioni, tra le migliori dell'anno. Quelle di Barbara Ronchi, di Fausto Russo Alesi e di un demoniaco Paolo Pierobon. Rapito è in prima tv su Sky Cinema dal 16 ottobre.

Per Elisa - Il caso Claps

Uno dei casi di cronaca nera italiana più discussi diventa una miniserie in tre puntate. L'omicidio di Elisa Claps, per mano di Danilo Restivo, al centro di Per Elisa - Il Caso Claps, che si concentrerà soprattutto sulla famiglia di Elisa, e sulla battaglia portata avanti per ottenere verità e giustizia. Tre puntate che ripercorrono la vicenda, iniziata tristemente il 12 settembre del 1993. Tra i protagonisti Gianmarco Saurino, nel ruolo di Gildo Claps e Giacomo Giorgio che interpreta Luciano Claps. Per Elisa - Il Caso Claps è in onda su Rai 1 dal 24 ottobre.

Paws Of Fury - La Leggenda Di Hank

Immaginato un cane che si ritrova a vivere in una città di gatti. Questa l'idea geniale dietro Paws of Fury: The Legend of Hank, con protagonista un segugio che, inaspettatamente, diventa l'eroe giusto per difendere un villaggio pieno di fatti. Hank diventerà un samurai esperto, sfidando il terribile cattivo che minaccia di radere al suolo la città. Nelle nostre visioni di ottobre non può mancare l'animazione per tutta la famiglia, e il film Sky Original promette divertimento ed emozioni. Notevole il voice cast originale: da Michael Cera a Samuel L. Jackson, fino a Mel Brooks che doppia il cattivo Shogun! Paws of Fury - La leggenda di Hank è su Sky Cinema e NOW dal 15 ottobre.

Serie tv e film da vedere in streaming ad Ottobre 2023

Serie tv e film in streaming: le piattaforme sono un punto di riferimento per il pubblico. Dunque, ecco le migliori uscite digitali di ottobre. Da Netflix a Disney+.

Bodies

La tagline la descrive così: "Quattro detective. Quattro linee temporali. Un cadavere". A giudicare dal plot, la serie Bodies potrebbe essere una delle sorprese del mese. Tratta dalla graphic novel di Si Spencer, la serie poliziesca promette numerosi colpi di scena: lo stesso cadavere viene scoperto nel 1890, nel 1941, nel 2023 e nel 2053. Quattro detective di epoche diverse indagheranno sullo strano caso, scoprendo che tutti gli indizi portano ad un oscuro leader politico. Un mistero lungo 150 anni. Bodies è in streaming su Netflix dal 19 ottobre.

I Leoni di Sicilia

Un bestseller, un grande cast, e un'ambiziosa produzione italiana. Paolo Genovese dirige la serie I leoni di Sicilia, che racconta la storia della famiglia Florio. Al centro i fratelli Paolo e Ignazio che scappano dalla Calabria per inventarsi il futuro nella Sicilia del 1861. Metteranno in piedi un impero commerciale, ma sarà poi Giulia, controcorrente alle regole dell'epoca, a cambiare le carte in tavola. Tra i protagonisti Michele Riodino, Miriam Leone, Donatella Finocchiaro, Vinicio Marchioni, Eduardo Scarpetta, Ester Pantano, Paolo Briguglia e Adele Cammarata. I Leoni di Sicilia è in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, e poi in streaming su Disney+ dal 25 ottobre.

The Burial - Il caso O'Keefe

La coppia del mese? Tommy Lee Jones e Jamie Foxx, protagonisti di una storia vera. Il primo, proprietario di un'impresa funebre che si vede raggirato in un affare, e il secondo, avvocato carismatico che aiuterà l'uomo. Diretto da Maggie Betts, The Burial - Il caso O'Keefe è ispirato all'articolo del New Yorker scritto da Jonathan Harr. Nel cast del film anche un fuoriclasse come Bill Camp. The Burial - Il caso O'Keefe è dal 13 ottobre in streaming su Prime Video.

Gli appuntamenti cinefili ad Ottobre 2023

Nella guida di Movieplayer.it trovate gli appuntamenti extra, oltre lo streaming o il grande schermo. Dalle rassegne ai festival fino alle mostre. Come quella della DreamWorks...

La Mostra dei Film DreamWorks: sogni, magia e avventure

Cinema, tv, serie. Ma la nostra guida vi offre anche il meglio tra gli appuntamenti cinefili, tra festival, rassegne e mostre. Iniziamo con La Mostra dei Film DreamWorks: sogni, magia e avventure, che espone all'Auditorium Parco della Musica di Roma tavole, bozze, disegni e oggettistica dei film targati DreamWorks. Dalla saga di Kung-Fu Panda ai Pinguini di Madagaascar. La Mostra dei Film DreamWorks è aperta dal 24 Settembre al 29 Ottobre 2023. Ingresso gratuito.

Festa del Cinema di Roma 2023

A proposito, sempre all'Auditorium Parco della Musica torna la Festa del Cinema di Roma, arrivata al diciottesimo anno. Una ricorrenza importante, e festeggiata con un programma trasversale. Ad aprire c'è Paola Cortellesi con C'è ancora domani, appuntamento poi con Il Ragazzo e l'Airone di Miyazaki o la serie Suburræterna di Netflix, fino a Fingernails con Jessie Buckley e Riz Ahmed o l'atteso Dream Scenario con Nicolas Cage. Festa del Cinema di Roma 2023 è va in scena da 18 al 29 ottobre.