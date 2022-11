The Fabelmans: Laura Dern ha convinto David Lynch a recitare nel film

Nel film The Fabelmans recita anche David Lynch e Tony Kushner ha rivelato in che modo il maestro del cinema è stato coinvolto nel progetto diretto da Steven Spielberg.

In un'intervista rilasciata a The Film Stage, si descrive infatti il processo di casting avvenuto per portare sugli schermi la storia ispirata alla vita dello stesso Spielberg.

Tony Kushner, parlando di The Fabelmans, ha spiegato: "Spesso diciamo, quando ci stiamo avvicinando al casting, 'Chi interpreterà questa persona?'. Alle volte lo sappiamo in un certo senso, ma tante altre, nel caso di quattro film che abbiamo girato, non è stato determinato. Abbiamo detto quando stavamo lavorando alla scena in cui appare John Ford: 'Troveremo qualcuno'. E abbiamo iniziato a valutare molti attori veramente meravigliosi che somigliavano a lui e forse erano un po' troppo giovani. Non c'era niente di così eccitante".

Mark Harris, il marito di Kushner, ha però avuto un suggerimento inaspettato: "Stavamo continuando le ricerche. Avevo un candidato che mi appassionava abbastanza: un attore. Harris era andato nel suo ufficio e ha detto 'Datemi un paio di secondi'. Poi è tornato, penso sia andato e abbia controllato, dal punto di vista fisico, per assicurarsi fosse giusto. Ha detto 'Ho un'idea grandiosa. Non accadrà perché non accetterà mai la parte, ma dovrebbe essere David Lynch'".

Lo sceneggiatore e Steven Spielberg erano colpiti dall'idea, ma erano certi che non sarebbero riusciti a convincere David Lynch: "Ho pensato 'O mio dio'. E ho chiamato Steven e Steven ha detto 'O mio dio... Ma non lo farà mai'. E poi ha pensato: Laura Dern. Quindi ha chiamato Laura Dern e Laura Dern ha chiamato David. Ed è successo".

Lynch ha quindi accettato la parte di John Ford: "Sul set è stata una giornata fantastica. L'intera troupe ha reagito: 'questa è la cosa più meta e complicata: Steven Spielberg che dirige Gabriel LaBelle che interpreta Steven Spielberg che incontra John Ford interpretato da David Lynch'. E ho pensato... Wow!".

L'uscita italiana di The Fabelmans è prevista per il 22 Dicembre 2022.