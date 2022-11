Avatar: La via dell'acqua, il budget è stato svelato ed è stratosferico

Elevatissimo il budget richiesto per la realizzazione di Avatar: La via dell'acqua, il film di James Cameron potrebbe diventare la pellicola più costosa della storia.

Il regista di Avatar: La via dell'acqua James Cameron ce lo aveva anticipato in tutta sincerità che il budget del suo sequel era stratosferico. Ora che è stato rivelato con maggior precisione non possiamo che dargli ragione.

Il budget di Avatar: La via dell'acqua sarà uno più alti nella storia di Hollywood poiché, come rivela The Hollywood Reporter, è compreso tra i 350 milioni e i 400 milioni dii dollari.

Avatar 2: un'immagine del sequel

Per fare un confronto, il budget per il primo Avatar era di 237 milioni di dollari.

L'attuale film più costoso di Hollywood è Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare del 2011, interpretato da Johnny Depp, con un budget di 379 milioni. Se il budget di Avatar 2 è superiore, potrebbe diventare il film più costoso di tutti i tempi

Avatar: La via dell'acqua dovrebbe diventare il quarto o quinto incasso di sempre per non fare flop

La realizzazione del primo dei quattro sequel previsti di Avatar, in arrivo nei cinema il 14 dicembre, ha richiesto 13 anni di tempo a causa di molteplici battute d'arresto. Una di queste sfide è proprio legata al budget che, secondo le news si sarebbe dovuto aggirare intorno ai 250 milioni. Il budget per tutti e quattro i sequel di Avatar avrebbe dovuto essere di un miliardo di dollari, con una media di 250 milioni a film, ma il primo avrebbe abbondantemente sforato.

Disney e 20th Century Fox hanno anche rivelato che Avatar 2 ha ufficialmente ottenuto un'ambita uscita in Cina, rendendolo uno dei pochi prodotti di Hollywood a debuttare nelle sale nel paese dall'inizio dell'emergenza saintaria. È inoltre confermato che il sequel uscirà in Cina venerdì 16 dicembre, lo stesso giorno in cui arriverà nei cinema nordamericani.

Il primo Avatar è stato un grande successo in Cina, guadagnando ben 261,8 milioni di dollari dopo diverse riedizioni che gli hanno permesso di diventare il maggior incasso di tutti i tempi.