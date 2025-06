I Fantastici 4, il regista di Spider-Man Jon Watts svela perché ha abbandonato il film Marvel

Jon Watts, regista della trilogia di successo di Spider-Man dei Marvel Studios, è approdato al Mediterrane Film Festival per una masterclass sulla narrazione tenutasi giovedì pomeriggio presso lo storico Forte Ricasoli.

Sebbene Watts abbia rivelato alcuni consigli utili su come scrivere una sceneggiatura (essere veloci e non preziosi nella prima bozza, rivedere il terzo atto più dei primi due), la maggior parte della conversazione ha riguardato le parti più interessanti dell'impressionante curriculum di Watts.

Durante questa conversazione, è emerso anche il motivo per cui ha deciso di abbandonare la regia de I Fantastici 4: Gli Inizi, film che aveva preso in carico dopo il successo di Spider-Man: No Way Home e poi lasciato altrettanto improvvisamente nelle mani di Matt Shakman.

L'addio ai Fantastici 4 è legato alla pandemia

I Fantastici 4: Gli Inizi, un'immagine del team dal trailer

Watts era stato incaricato di dirigere il progetto dei Marvel Studios, ma ha abbandonato la regia nel 2022, dopo aver realizzato il terzo film di Spider-Man. In quello che è stato il suo primo commento sulla sua partenza, Watts ha rivelato che "non aveva più benzina" dopo No Way Home e aveva bisogno di tempo per riprendersi dalle estenuanti riprese della pandemia e dal processo di post-produzione.

Spider-Man: Homecoming: Tom Holland con il regista Jon Watts al photocall

"La tensione emotiva di dover seguire tutti i protocolli COVID e allo stesso tempo cercare di realizzare qualcosa di creativo e di assicurarsi che il cast e la troupe fossero al sicuro - letteralmente, le persone sarebbero potute morire se avessimo fatto qualcosa di sbagliato - e il processo di post-produzione sono stati molto difficili. Quando si fanno effetti visivi, c'è un'intera componente internazionale in cui si utilizzano fornitori di tutto il mondo, e la catena di approvvigionamento era stata interrotta a causa del COVID. È stato davvero difficile realizzare gli effetti in modo tradizionale".

Quando è arrivato il momento di spostare l'attenzione sui Fantastici 4, si è reso conto che "avevo finito la benzina. Sapevo che non avevo quello che sarebbe servito per rendere grande quel film. Ero a corto di energie e avevo bisogno di un po' di tempo per riprendermi. Tutti alla Marvel mi hanno capito. Avevano affrontato anche loro questa esperienza con me, quindi sapevano quanto fosse stata dura e faticosa; alla fine, è stata molto soddisfacente, ma a un certo punto, se non puoi farlo al livello che senti di dover raggiungere perché sia grandioso, allora è meglio non farlo". Watts ha poi diretto Wolfs - Lupi solitari, con Brad Pitt e George Clooney, nonché creato la serie Skeleton Crew per la Lucasfilm.